【導入事例：北海道登別市役所様】新庁舎移転を見据えた市役所での働き方改革に モバイルディスプレイを活用したフリーアドレス環境との調和
株式会社アイ・オー・データ機器
アイ・オー・データ導入事例：新庁舎移転を見据えた市役所での働き方改革に モバイルディスプレイを活用したフリーアドレス環境との調和
モバイルディスプレイを使用している様子
貸出は予約制で運用している
導入前の課題と導入後の効果
北海道登別市役所 有馬様、松井様、側様
北海道登別市役所
導入事例ページ :
https://www.iodata.jp/biz/case/2025/06/index.htm
詳細はメーカー公式HPへ
15.6型フルHD対応モバイルディスプレイ＆スタンドセットモデル「LCD-YC162Hシリーズ」
LCD-YC162Hシリーズ
15.6型フルHD対応モバイルディスプレイ＆スタンドセットモデル
スタンド一体型 17.3型フルHD対応モバイルディスプレイ
「LCD-YC171DX」
LCD-YC171DX
スタンド一体型 17.3型フルHD対応モバイルディスプレイ
導入事例ページ :
https://www.iodata.jp/biz/case/2025/06/index.htm
詳細はメーカー公式HPへ
株式会社アイ・オー・データ機器
今年で創業50周年をむかえた、石川県金沢市に本社を置く電子機器メーカーです。
アイ・オー・データ導入事例：新庁舎移転を見据えた市役所での働き方改革に モバイルディスプレイを活用したフリーアドレス環境との調和
株式会社アイ・オー・データ機器（本社：石川県金沢市、代表取締役会長：細野 昭雄、以下、アイ・オー・データ）のフルHD対応モバイルディスプレイが、北海道登別市役所様に採用されたことを発表いたします。
本事例につきまして、取材させていただきました内容を「導入事例」として公開いたしました。
取材内容はこちらから！導入事例ページ▷▶https://www.iodata.jp/biz/case/2025/06/index.htm
モバイルディスプレイを使用している様子
貸出は予約制で運用している
導入前の課題と導入後の効果
北海道登別市役所
北海道登別市役所 有馬様、松井様、側様
北海道登別市役所
導入事例ページ :
https://www.iodata.jp/biz/case/2025/06/index.htm
詳細はメーカー公式HPへ
導入商品
導入いただいた商品は下記です。
15.6型フルHD対応モバイルディスプレイ＆スタンドセットモデル「LCD-YC162Hシリーズ」
LCD-YC162Hシリーズ
15.6型フルHD対応モバイルディスプレイ＆スタンドセットモデル
「LCD-YC162Hシリーズ」
▽商品ページ
https://www.iodata.jp/product/lcd/mobile/lcd-yc162hx/
スタンド一体型 17.3型フルHD対応モバイルディスプレイ
「LCD-YC171DX」
LCD-YC171DX
スタンド一体型 17.3型フルHD対応モバイルディスプレイ
「LCD-YC171DX」
▽商品ページ
https://www.iodata.jp/product/lcd/wide/lcd-yc171dx/
取材内容はこちらから！導入事例ページ▷▶https://www.iodata.jp/biz/case/2025/06/index.htm
導入事例ページ :
https://www.iodata.jp/biz/case/2025/06/index.htm
詳細はメーカー公式HPへ
※本原稿に記載の商品名、サービス名、会社名は、各社の商標、登録商標もしくは商号です。
株式会社アイ・オー・データ機器
今年で創業50周年をむかえた、石川県金沢市に本社を置く電子機器メーカーです。
主に、デジタルデバイス周辺機器及びソフトウェア、関連サービスの開発・製造・販売を行っています。
社名 ：株式会社アイ・オー・データ機器
本社所在地：石川県金沢市桜田町3-10
設立 ：昭和51年（1976年）1月10日
代表者 ：代表取締役会長 細野 昭雄
資本金 ：3,588百万円
ホームページ： https://www.iodata.jp/
●広報お問い合わせ先
アイ・オー・データ機器広報事務局
MAIL：kouhou-pub@iodata.jp
担当：佐藤