【導入事例：北海道登別市役所様】新庁舎移転を見据えた市役所での働き方改革に　モバイルディスプレイを活用したフリーアドレス環境との調和

株式会社アイ・オー・データ機器（本社：石川県金沢市、代表取締役会長：細野 昭雄、以下、アイ・オー・データ）のフルHD対応モバイルディスプレイが、北海道登別市役所様に採用されたことを発表いたします。

本事例につきまして、取材させていただきました内容を「導入事例」として公開いたしました。

北海道登別市役所

モバイルディスプレイを使用している様子貸出は予約制で運用している導入前の課題と導入後の効果北海道登別市役所 有馬様、松井様、側様北海道登別市役所

導入商品

導入いただいた商品は下記です。

15.6型フルHD対応モバイルディスプレイ＆スタンドセットモデル「LCD-YC162Hシリーズ」LCD-YC162Hシリーズ

15.6型フルHD対応モバイルディスプレイ＆スタンドセットモデル

「LCD-YC162Hシリーズ」

※本原稿に記載の商品名、サービス名、会社名は、各社の商標、登録商標もしくは商号です。

株式会社アイ・オー・データ機器

今年で創業50周年をむかえた、石川県金沢市に本社を置く電子機器メーカーです。

主に、デジタルデバイス周辺機器及びソフトウェア、関連サービスの開発・製造・販売を行っています。



社名 ：株式会社アイ・オー・データ機器

本社所在地：石川県金沢市桜田町3-10

設立 ：昭和51年（1976年）1月10日

代表者 ：代表取締役会長 細野 昭雄

資本金 ：3,588百万円

ホームページ： https://www.iodata.jp/



●広報お問い合わせ先

アイ・オー・データ機器広報事務局

MAIL：kouhou-pub@iodata.jp

担当：佐藤