【導入事例：北海道登別市役所様】新庁舎移転を見据えた市役所での働き方改革に　モバイルディスプレイを活用したフリーアドレス環境との調和

株式会社アイ・オー・データ機器

株式会社アイ・オー・データ機器（本社：石川県金沢市、代表取締役会長：細野 昭雄、以下、アイ・オー・データ）のフルHD対応モバイルディスプレイが、北海道登別市役所様に採用されたことを発表いたします。



モバイルディスプレイを使用している様子

貸出は予約制で運用している


導入前の課題と導入後の効果

北海道登別市役所　有馬様、松井様、側様

導入商品

導入いただいた商品は下記です。



15.6型フルHD対応モバイルディスプレイ＆スタンドセットモデル「LCD-YC162Hシリーズ」
▽商品ページ


https://www.iodata.jp/product/lcd/mobile/lcd-yc162hx/






スタンド一体型　17.3型フルHD対応モバイルディスプレイ
「LCD-YC171DX」
▽商品ページ


https://www.iodata.jp/product/lcd/wide/lcd-yc171dx/







※本原稿に記載の商品名、サービス名、会社名は、各社の商標、登録商標もしくは商号です。





株式会社アイ・オー・データ機器
今年で創業50周年をむかえた、石川県金沢市に本社を置く電子機器メーカーです。
主に、デジタルデバイス周辺機器及びソフトウェア、関連サービスの開発・製造・販売を行っています。

社名　　　：株式会社アイ・オー・データ機器
本社所在地：石川県金沢市桜田町3-10
設立　　　：昭和51年（1976年）1月10日
代表者　　：代表取締役会長　細野　昭雄
資本金　　：3,588百万円
ホームページ： https://www.iodata.jp/

