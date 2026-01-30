株式会社オフィスバスターズ

写真拡大 (全7枚)

株式会社オフィスバスターズ


株式会社オフィスバスターズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：熊谷 正慶、東京証券取引所 TOKYO PRO Market 証券コード：5890、以下当社）では、2025年に個人のお客様にご購入いただいた中古オフィスチェアの販売数トップ5（年間ランキング）を公開いたします。


在宅ワーク用のオフィスチェアを探している方や、中古でコスパの良いモデルを比較したい方にも参考にしていただける内容です。
2025年は、在宅ワークの定着により、椅子選びが「一時的な備品」から「日常の快適性を支える道具」へと位置づけが変化した一年でした。また、価格と品質のバランスに優れた、いわゆる“コストパフォーマンス重視”の選択が増えている点も特徴です。


（調査期間：2025年1月1日～2025年12月31日 当社売上調べ）
■OfficeBusters Official Web Site:https://www.officebusters.com/(https://www.officebusters.com/)


■2025年 年間 個人向けオフィスチェア販売ランキング

【第5位】●メーカー オカムラ ◯シリーズ 「コンテッサ」


自宅ワークの格を一段引き上げる、フラッグシップチェア。



高級感のあるデザインと高い調整性能により、長時間の集中作業でも疲れにくいモデルです。
ワークスペースに「質」や「こだわり」を求めるユーザーから安定した支持を集めました。





メーカー希望小売価格：152,400円～｜オフィスバスターズ 中古販売価格：45,870円円（税込）～


｜2024年度個人部門：ランキング外



【第4位】●メーカー イトーキ ◯シリーズ 「エフ」


初めての本格チェアとして選ばれやすい、扱いやすさ重視モデル。


操作がシンプルで扱いやすく、設置や調整に迷いにくい設計です。コンパクトな設計により、自宅の限られたスペースにも設置しやすい点が評価されています。






メーカー希望小売価格：133,650円～｜オフィスバスターズ 中古販売価格：24,970円(税込)


｜2024年度個人部門：ランキング外



【第3位】●メーカー オカムラ ◯シリーズ 「サブリナ」


背中に自然にフィットし、集中と休息を切り替えやすいチェア。



背もたれが動きに追従するリング構造により、姿勢変化を妨げず、長時間着座時のストレスを軽減します。在宅でのPC作業やクリエイティブ業務のユーザーから高評価を得ました。





メーカー希望小売価格：126,700円～｜オフィスバスターズ 中古販売価格：20,900円（税込）～


｜2024年度個人部門：第2位



【第2位】●メーカー オカムラ ◯シリーズ「バロン」


仕事時間と生活空間を、心地よくつなぐチェア。


洗練されたデザインと確かな座り心地により、自宅空間のインテリア性と業務性能を両立します。
「仕事用だけど生活空間に合う」チェアとして選ばれています。






メーカー希望価格：137,900円～｜オフィスバスターズ 中古販売価格：25,520円（税込）～


｜2024年度個人部門：第4位



【第1位】●メーカー オカムラ ◯シリーズ「シルフィー」


体型に合わせて調整できる、在宅ワークの定番モデル。



前傾機能や細かな調整ができることで、体格や座り方を問わず、多くの方にフィットしやすい点が支持されました。





メーカー希望価格：91,400円～｜オフィスバスターズ 中古販売価格：29,810円（税込）～


｜2024年度個人部門：第5位


■年間を通した傾向

2025年は、在宅ワークの定着により「とりあえずの椅子」から「長く使う椅子」へと意識が大きく変わった一年でした。
短時間の利用を前提とした簡易チェアよりも、疲れにくさ・姿勢サポート・調整機能といった“身体へのやさしさ”を重視する選択が増えています。


また、「仕事用だけれど生活空間になじむか」「部屋の雰囲気を壊さないか」といったインテリア性との両立も重要な選定軸となりました。
結果として、機能性とデザイン性を兼ね備えたモデルが上位に並ぶ傾向がより明確になっています。


■環境・サステナブルの視点

中古オフィスチェアの活用は、価格面だけでなく、環境への配慮という点でも個人が無理なく取り組めるサステナブルな選択肢です。新品を製造せずに既存の製品を長く使うことは、資源消費やCO2排出の抑制につながります。


■CO2削減量の目安

一般的に、オフィスチェア1脚の新規製造に伴うCO2排出量は約50～70kg-CO2 とされています。
中古品を活用することで、1脚あたり約40～60kg-CO2の排出削減効果 が見込まれます。


例えば、100脚をリユース導入した場合…
→ 約4～6トンのCO2削減 に相当します（スギ約450本分の年間吸収量に相当）。


■今回のランキングまとめ

・身体への負担を軽減できるチェアが選ばれた


・自宅空間になじむデザイン性との両立


・「消耗品」ではなく「生活の質への投資」へ



在宅ワークや趣味、学習など、椅子に座って過ごす時間が増えた今だからこそ、「自分の身体に合う一脚」を選ぶことは、日々の快適さや集中力、そして健康にも直結します。


「そろそろ椅子を替えたい」「もう少し快適な環境にしたい」と感じられた方は、ぜひこの機会にご自身のワークスタイルに合った一脚を探してみてください。
毎日の小さな選択が、これからの働き方や暮らしの質を、少しずつ変えていくはずです。


初めてオフィスチェアを選ぶ方や、どれが良いか迷っている方にも、本ランキングが選び方のヒントになれば幸いです。



■本件お問合せ先


株式会社オフィスバスターズ


担当：柏木


受付時間（平日）9:00～18:00


E-mail：k-kashiwagi@officebusters.com


TEL：070-3196-6763




株式会社オフィスバスターズ
株式会社オフィスバスターズ

■会社概要：
代表取締役社長 熊谷 正慶
本　社：〒101-0047 東京都千代田区内神田1丁目1番7号 東大手ビル
TEL：03-6262-3155
関西支社：〒541-0059　大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号 大一ビル
TEL： 06-6258-0231





■取扱商品・サービス


複合機、FAX、ビジネスホン、プリンター、パソコン、シュレッダー、分煙機、事務机、事務椅子、会議用テーブル、会議用椅子、書庫、ロッカー等オフィスに関するOA機器・オフィス家具全て


オフィスの設計・デザイン・プロジェクトマネージメント業務、各種工事、物流サービス


不要什器の買取廃棄に伴う環境コンサルティング業務



■許認可等


東京都公安委員会 事務機器商（古物商） 第304350307627号


第一種貨物利用運送事業 関自貨第928号


高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 千葉県 松保　第0952号


動物用高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 千葉県 6 中高 002


宅地建物取引業 東京都知事(4)第90179号


内装仕上工事業　国土交通大臣許可(般-6)第26676号


解体工事業　国土交通大臣許可（般-4）第26676号


一級建築士事務所 東京都知事登録　第61767号


産業廃棄物収集運搬業 東京都 第13-00-157967号


産業廃棄物収集運搬業 千葉県 第01200157967号


産業廃棄物収集運搬業 埼玉県 第01100157967号


産業廃棄物収集運搬業 神奈川県 第01400157967号


産業廃棄物収集運搬業 大阪府 第02700157967号


産業廃棄物収集運搬業 宮城県 第00400157967号


産業廃棄物収集運搬業 愛知県 第02300157967号


産業廃棄物収集運搬業 福岡県 第04000157967号


金属くず業許可証　大阪府　第2021号



■参加団体


一般社団法人 日本オフィス家具協会（JOIFA）正会員


一般社団法人 日本リユース業協会 (JRAA) 正会員


一般社団法人 日本什器備品リユース協会 (JAFRA) 正会員


東京経営者協会 経営者懇談会委員


東京商工会議所 会員


柏商工会議所 会員


京都商工会議所 会員


ダイヤモンド経営者倶楽部 会員