群馬県の空き家問題をワンストップで解決。金属リサイクル事業を手掛ける株式会社NEXIAが「解体・不動産・不用品」の3事業を連携し、地域の「再生」を加速

群馬県前橋市を拠点に、人・モノ・土地の「再生」をプロデュースする株式会社NEXIA（本社：群馬県前橋市、代表取締役：中沢 慎）は、深刻化する地域の空き家課題に対し、「解体工事（ラッキー解体）」「不動産買取（ラッキー不動産）」「不用品買取（おたからや）」の3つの事業ドメインを統合したワンストップ解決ソリューションを本格展開いたします。

■ 背景：地方都市が抱える「空き家の停滞」

現在、群馬県内でも所有者の高齢化や相続放棄による空き家の増加が顕著です。多くの所有者が「家財道具の片付けが面倒」「解体費用が捻出できない」「どこに売ればいいか分からない」という3つの壁に直面し、結果として放置されてしまうケースが少なくありません。

株式会社NEXIAは、この負の連鎖を断ち切るため、リユース（不用品買取）・リサイクル（スクラップ買取）・リビルド（解体・不動産）を一つの窓口で完結させる仕組みを構築しました。

■ 空き家問題を解決する3つのブランド

1. ラッキー解体（解体工事業）

解体工事への「怖い」「不安」というイメージを払拭するために、「安心して相談ができる解体屋さん」を群馬県全域に展開。スクラップ買取のノウハウを活かし、廃棄物の適正処理とコスト低減を両立させています。空き家や住宅の解体以外にも、マンションやアパートの解体工事にも対応しています。

公式サイト： https://lucky-kaitai.com/

2. ラッキー不動産（不動産業）

前橋市を中心に群馬県全域の物件をスピード査定。解体前の古い物件でも、現状のまま買い取ることが可能です。株式会社NEXIAの事業連携によるワンストップサービスで売却時の面倒ごとをまるごと解決し、徹底した販売サポートで売主様の利益を最優先します。

公式サイト： https://www.lucky-fudosan.com/

3. おたからや（不用品買取事業）

遺品整理や生前整理に伴う貴金属・ブランド品の買取を実施。遺品整理士と遺品査定士が在籍しており、解体費用や引越し費用の足しにできる「資産の現金化」をサポートします。群馬県内に11店舗を展開しています。（26年1月時）

公式サイト： https://www.nexia-1209.com/reuse

■ 代表取締役 中沢 慎の想い

「私たちの仕事は、単に建物を壊すことではありません。その先にある、新しい地域の未来を創ることです。私がこの3つの事業を統合したきっかけは、あるお客様との出会いでした。思い出の詰まった実家をどうすればいいか悩み、動けなくなっている姿を目の当たりにしたとき、片付けから解体、土地の活用までをトータルでサポートし、『お客様の不安を安心に変える存在』が必要だと痛感したのです。

価値がないと思われていた遺品に価値を見出し（おたからや）、安全に建物を解体し（ラッキー解体）、再び土地を必要としている方へ繋ぐ（ラッキー不動産）。この一連の流れを『NEXIA（次世代の幸せのために）』という社名に込めました。群馬に根差す企業として、一つひとつの土地に誠実に向き合い、活気ある街づくりに貢献してまいります。」

【株式会社NEXIA 会社概要】

社名： 株式会社NEXIA

所在地： 〒371-0846 群馬県前橋市元総社町525-7

代表者： 代表取締役 中沢 慎

事業内容：

■リサイクル事業

〇金属スクラップ（鉄・非鉄・雑品）の仕入・加工・販売

〇製鉄原料・貴金属の売買

〇産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物に関するコンサルタント業務

■リユース事業

〇おたからや11店舗運営

〇遺品整理・生前整理

〇リサイクルショップ1店舗運営

■総合解体事業【ラッキー解体】

〇動産査定・解体工事・撤去工事

建設業許可 解体工事業 群馬県知事許可（般-5）第25733号

https://lucky-kaitai.com/

■不動産事業【ラッキー不動産】

〇不動産の売買・仲介・管理業務

群馬県知事（1）第8005号

https://lucky-kaitai.com/

企業URL： https://www.nexia-1209.com/

