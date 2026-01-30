タブレット学習の「孤独」を解消。“手で触れる”フィジタル知育ゲーム「Rolling Seeds（愛称：コロポン）」2月5日発売

株式会社AJAX

Rolling Seedsは、タブレットだけに頼らない“触れる学び”をコンセプトに、3～8歳の子どもとその家族を対象とした知育プロダクトです。 デジタルな画面の楽しさと、アナログな手触りの温かさを融合（フィジタル）。家族みんなでワイワイ会話しながら学べる、新しいリビング学習の形を提案します。

画面を見るだけでなく、手元のシードを選ぶ真剣な眼差し。指先を使うことで脳を刺激します。

■ タブレット学習に「手で触れる体験」をプラス

Rolling Seedsは、コイン状の「シード」を実際に手で選び、専用ポットに入れることで、タブレット上のアプリが即座に反応する仕組みを採用しています。

画面を見るだけの学習ではなく、「触る・動かす・考える」という実体験を通じて、子どもの集中力や理解力を自然に引き出します。

■ 英語・数字・パズルを遊びながら学ぶ

本製品では、アルファベットや英単語、計算、ロジックパズルなど、複数の知育コンテンツを収録。

ゲーム感覚で繰り返し遊ぶうちに、英語への親しみや数の感覚、論理的思考力が無理なく身につきます。年齢やレベルに応じて遊び方を変えられるため、成長に合わせて長く使える点も特長です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sgHILuLv0Fo ]

■ 家族で楽しむ「学びの時間」

Rolling Seedsは、親子や兄弟で一緒に遊ぶことを前提に設計されています。

協力したり、時には競争したりしながら自然と会話が生まれ、学びが“家族時間”として共有されます。忙しい日常の中でも、短時間で質の高いコミュニケーションを生み出します。

親子で協力したり対戦したり。リビングが自然と学びの場に変わります。

■ 開発背景

近年、タブレット学習が普及する一方で、「画面だけの学習では集中が続かない」「もっと実感のある学びをさせたい」という保護者の声が増えています。

Rolling Seedsは、そうした声に応えるかたちで、「遊び」と「学び」を分断しないフィジタル知育という新しい選択肢を提案します。

■ 今後の展開

AJAX株式会社では、一般家庭向け販売に加え、幼児教室・教育施設・イベント展示など、さまざまな場面での導入を予定しています。

Rolling Seedsを通じて、「遊びながら学ぶ」体験が、より多くの家庭に広がることを目指します。

■ 製品概要

製品名：Rolling Seeds（ローリングシーズ）

発売日：2026年2月5日

価格：オープン（市場想定価格：21,780円 前後）

対象年齢：3～8歳（家族での使用を想定）

対応端末：iPad／Androidタブレット

内容：プレイポット（本体）、シード（アルファベット/数字など計108枚）、専用アプリ（基本ゲーム20種類無料、追加ゲーム随時オープン予定）

学習内容：英語（アルファベット・単語）、数字・計算、パズル・ロジック

■ 主な受賞・認証

Good Design Award (Korea)、FCC認証、CEマーク、KC認証、食品検査基準適合素材使用

■こんなご家庭におすすめ

・タブレット学習だけでは物足りない

・ゲーム感覚で自然に英語や算数を身につけさせたい

・兄弟や親子で一緒に遊べる知育玩具を探している

・出産祝いや入園・入学の特別なギフトを探している



■製品の特徴

1. 多彩な学習アプリ：英語、算数、ロジック、記憶力など、20種類以上の専用アプリ（無料）に対応。

2. 3歳～8歳まで長く遊べる：直感的な遊びから高度なパズルまで、年齢に合わせた難易度設計。

3. 最大4人でプレイ可能：協力プレイや対戦ゲームで、コミュニケーション能力も育ちます。

4. グッドデザイン賞受賞：インテリアに馴染む洗練されたデザインと、子供の手に優しい安全設計。



■セット内容

届いてすぐに遊べるフルセットです。

・RollingSeeds プレイポット（本体）×1

・アルファベットシード：計54枚（大文字26+1枚／小文字26+1枚）

・数字シード：計54枚（数字52+2枚）

・シードトレイ ×4

・ミニポット（収納用）×2

・USB充電ケーブル（Type-C）×1

・ユーザーガイド

※専用アプリはストアより無料でダウンロード可能です。

※タブレット端末（iPad/Android）は付属しません。お手持ちの端末をご利用ください。



■技術仕様

通信：Bluetooth 5.3 (BLE)

センサー：高速IR物体認識センサー

電源：充電式リチウムイオンバッテリー

対応OS：iOS 13.0以上 / Android 10.0以上



本件に関するお問い合わせ

Rolling Seeds Japan

公式情報：https://linktr.ee/rollingseeds_japan

お問合せ：https://ajax.co.jp/company/contact-biz