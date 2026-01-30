営業支援ツール「ネクストSFA/CRM」が「ITreview Grid Award 2026 Winter」で最高位の「Leader」と「High Performer」を受賞

株式会社ジオコード

Webマーケティングとクラウドセールステック事業を展開する株式会社ジオコード（本社：東京都新宿区、代表取締役：原口 大輔、証券コード：7357）が提供するクラウド営業支援・顧客管理ツール「ネクストSFA/CRM」が、アイティクラウド株式会社主催の「ITreview Grid Award 2026 Winter」において、SFAツール(営業支援システム)部門の最高位である「Leader」、CRMツール部門とMAツール部門でそれぞれ「High Performer」を受賞しました。

■高満足度の称号である「Leader」「High Performer」とは

アイティクラウドが提供するビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。

2026年1月に発表された「ITreview Grid Award 2026 Winter」では、ITreviewに集まった約15.1万件のレビューをもとに、顧客満足度の優れた製品を「Leader」「High Performer」として表彰、バッジが発行されています。

【アワードの詳細】https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html

このたび「ネクストSFA/CRM」が受賞した「Leader」は、顧客満足度と認知度の双方が優れ、多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号です。また、「High Performer」は、既にユーザーからの満足度が高いことに加え、これから認知度が高まっていくことが予想される、いま注目の製品である称号とされています。

【「ネクストSFA/CRM」ITreviewページ】https://www.itreview.jp/products/nekusutosfa/reviews

【「ネクストSFA/CRM」受賞カテゴリ-】https://www.itreview.jp/categories/sfa

■クラウド営業支援・顧客管理ツール「ネクストSFA/CRM」について

「ネクストSFA/CRM」は、”使いやすさ”と”見やすさ”を徹底追求し、営業活動を効率化、改善する営業支援・顧客管理ツールです。

MA（マーケティングオートメーション）機能も搭載しており、見込み顧客の獲得、育成から受注までのマーケティング＆営業活動をこのツール１つで管理できます。

導入から設定、運用まで充実の無料サポートによる高い継続率も特徴です。また、以下のようなツールと連携可能なため、様々なビジネスシーンで相乗効果を発揮できます。

● クラウド会計ソフト freee（freee株式会社）

● Sansan（Sansan株式会社）

● マネーフォワード クラウド請求書（株式会社マネーフォワード）

● LINE WORKS（LINE WORKS株式会社）

● Chatwork（株式会社kubell）

● Google 広告（Google合同会社）

● Yahoo!広告（LINEヤフー株式会社）

など。

【サービスサイト】https://next-sfa.jp/(https://next-sfa.jp/)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=T7DceK07feE ]

（「ネクストSFA/CRM」サービス紹介動画：https://www.youtube.com/watch?v=T7DceK07feE）

■株式会社ジオコードについて

ジオコードは、Web広告運用やSEO対策、Webサイト制作などの従来のWebマーケティング支援に加え、近年注目が高まるAI検索対策（AIO/LLMO）にも対応したWebマーケティング事業を展開しています。あわせて、クラウド営業支援・顧客管理ツール「ネクストSFA/CRM」などを提供するクラウドセールステック事業も展開しています。

これらの事業を通じて、当社はWebマーケティング＆営業DXで、集客から、受注までの全てを一社完結で支援し販売拡大に貢献するとともに、DX推進にも寄与するサービスを提供し、顧客の経営を攻守両面から支援しています。

社 名：株式会社ジオコード

代表者：代表取締役 原口 大輔

所在地：東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー 10F

設 立：2005年2月14日

資本金：3億6,452万円（2025年11月末現在）

上 場：東京証券取引所スタンダード市場（証券コード：7357）

事 業：Webマーケティング事業、クラウドセールステック事業

Ｈ Ｐ：https://www.geo-code.co.jp/(https://www.geo-code.co.jp/)

