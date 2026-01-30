UnionPay International Co., Ltd.

決済業界をグローバルにリードする国際カードブランド「UnionPay（ユニオンペイ）」は、スキーを愛する世界中の方々に向けた取り組みとして、日本国内の指定スキー場においてお得に利用できるキャンペーンを開始いたしました。本キャンペーンでは、UnionPayカードをご利用いただくことで、日本国内の対象スキー場において、リフト券や関連サービスが最大4,000円割引となります。また、スキー場周辺のアウトレットモールやホテルでもお得になるキャンペーンを行っています。

■増加する訪日スキーヤー・スノーボーダーに向け、UnionPayがキャンペーンを実施

近年、日本のウィンタースポーツは、上質な雪質や多彩なゲレンデ環境を背景に、世界中のスキーファン・スノーボーダーから高い注目を集めています。特にアジアを中心とした訪日観光客の増加により、スキーリゾートは日本観光の重要なコンテンツの一つとなっています。

UnionPayは、世界各国・地域で発行されているUnionPayカード会員の皆さまに、日本での滞在や体験をより快適でお得なものにすることを目的に、季節や利用シーンに合わせたキャンペーンを継続的に展開しています。今回のキャンペーンもその一環として実施するものです。今後も日本国内外の加盟店・観光関連事業者と連携し、ショッピング、グルメ、レジャーなど多様なシーンでUnionPayカードをより便利にご利用いただける施策を展開してまいります。日本の魅力を世界に発信し、訪日体験の価値向上に貢献していきます。

- 対象者：62から始まるUnionPay（銀聯）カード 日本国内で発行された一部の銀聯カードを除く- 優待内容：指定スキーリゾート 一回のご利用金額が10,000円以上で2,000円割引、2万円以上で4,000円割引指定店舗 一回のご利用金額が1万円以上で1,000円割引、2万円以上で2,000円割引指定ホテル 一回のご利用金額が3万円以上で3,000円割引- 指定スキーリゾート：北海道キロロスノーワールド、西武プリンスリゾートの富良野スキー場、GALAスキー場など30個以上のスキー場- 指定アウトレット：軽井沢アウトレット- 指定ホテル：西武プリンス富良野ホテル、シェラリゾートホテルズなど- 配布期間：2025年12月23日（火）～2026年2月28日（土）- キャンペーン詳細URL：https://www.unionpayintl.com/cardholderServ/serviceCenter/merchant/1086729996671?type=1

■UnionPayカードとは

UnionPayカードは、世界183の国と地域で使用可能です。84の国と地域で発行されています。（2025年7月時点）銀聯カード会員は、銀聯QRコード決済や銀聯モバイル決済（UnionPayモバイルPay）を含む銀聯のモバイル決済サービスを、世界100以上の国と地域でご利用いただけます。

◆UnionPayカードWEBサイト： http://www.unionpayintl.com/jp/

■UnionPay International（銀聯国際）とは

銀聯国際は、会員制度を通じて世界中のパートナーを惹きつけ、銀聯カードの海外加盟店ネットワークを拡大し、カードの発行および利用を促進するとともに、革新的な決済手段のクロスボーダーでの活用を進め、銀聯ブランドの国際的な影響力を高めています。銀聯国際は、世界最大規模のカード保有者に対し、質の高い、効率的かつ安全なクロスボーダー決済サービスを提供しており、多くの海外発行銀聯カード会員に対して、現地での利便性の高いサービスを提供しています。日本では2006年よりカード発行業務を開始し、銀聯カードの利用は主要な消費シーンをすでにカバーしており、特に東京と大阪ではほぼ全ての店舗で利用可能となっています。また、各大手銀行や全国のコンビニATMでも利用可能です。