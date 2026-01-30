【氷が東豊線をジャック！？】札幌市水道局 水道凍結防止キャンペーンを実施

札幌市

札幌市水道局では、毎年12月から2月にかけて多発する水道凍結事故を防ぐため、凍結防止対策の重要性を札幌市民の皆様へ広く訴える施策「凍結列車」を、2026年2月2日（月）から2月15日（日）までの約2週間、札幌市営地下鉄 東豊線の車両内で展開します。

地下鉄車両を「氷」でジャック！ 体感型広告で札幌市民に注意喚起

本施策は、厳しい冬に頻発する水道管の凍結対策に関して、市民の意識醸成を目的に企画しました。

札幌市営地下鉄 東豊線の1編成（全4車両）すべての車内ポスター広告を「氷」のビジュアルでジャック。車両全体がまるで凍りついたようなインパクトある空間を演出することで、ダイレクトに凍結を注意喚起し、水道凍結対策への関心へとつなげる取り組みです。

「マイナス４度で、あなたの暮らしも凍りつく。」 ―その前に“水抜き”をお忘れなく。

ドア横・中づりポスターでは、外気温がマイナス4℃を下回ると水道管凍結の危険が高まること、それによって生じるさまざまなトラブルを、思わずヒヤッとするメッセージで分かりやすく紹介しています。

通勤・通学時やお買い物など、ふとした日常の中で目にすることで、水道凍結リスクをリアルに体感できる仕掛けです。

「マイナス４度」は凍結対策のサイン。見た目は寒々しいですが、みなさんの暮らしが凍結でとまらないように―そんな思いを込めた広告企画です。

■広告展開の詳細

掲出期間：2026年2月2日（月）～2月15日（日）予定

掲出路線・車両：札幌市営地下鉄 東豊線 1編成（全4車両） 車内のポスター広告すべて

※編成や運行情報について、鉄道会社や駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※運行期間は予告なく変更・中止となる場合がございます。

※運行期間中であっても運休となる場合がございます。

※最終日は撤去作業を行うため運行しない場合がございます。

■本件に関するお問い合わせ

札幌市水道局 総務部 企画課

〒060-0041 札幌市中央区大通東11丁目23

電話番号：011-211-7014

※広告施策について、鉄道会社・駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。