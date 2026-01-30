「歴史時代シリーズ」の第3弾は『昭和レトロ』！　懐かしさと驚きが交差する“昭和レトロ”の魅力を、「地球の歩き方」ならではの切り口で巡る旅ガイドが登場。

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 地球の歩き方（東京・品川／代表取締役社長：新井邦弘）は、2026年1月29日に『昭和レトロ』を全国書店およびオンライン書店で発売いたしました。

■「歴史時代シリーズ」第3弾『昭和レトロ』が誕生！

2026年は、昭和元年から起算して満100年を迎える節目の年。この記念すべきタイミングに、「地球の歩き方 歴史時代シリーズ」第3弾となる『昭和レトロ』を刊行しました。昭和のモノを集めた博物館や昭和をテーマにしたスポット、懐かしい風景が今も残る町並みを紹介しながら、当時の暮らしや文化を「地球の歩き方」ならではの切り口で伝えています。さらに、「あの時代ダイジェスト」をはじめとする読み物ページやコラムも充実。カラフルでエネルギッシュな昭和の息吹を、旅する感覚で楽しめる構成です。昭和を知らない世代には新鮮な発見を、リアルタイム世代には記憶を呼び覚ます一冊として、世代を超えて楽しめる内容となっています。ページをめくれば、次の休日にどこかへ出かけたくなる――そんな昭和への旅が、ここから始まります。

▼レトロ探訪の旅を満喫するための情報が満載！

昭和を見て、触れて、体験できる旅のモデルプランを掲載するほか、全国各地の昭和にまつわるスポットを幅広く紹介。当時の面影が色濃く残る場所はもちろん、ネオ昭和ともいえる再現スポットまで網羅し、読み物としても旅の実用ガイドとしても楽しめる内容となっています。

▼心が躍る昭和グルメの人気店を厳選！

昭和に広まった洋食を中心に、料理が生まれた背景や発祥の店を紹介。老舗の味わいはもちろん、今も人々に親しまれる名物メニューをとおして、当時の食文化に触れられます。さらに、駄菓子店やドライブイン、自動販売機など、昭和の食風景を今に伝えるスポットも収録しました。

▼昭和を感じるアイテムの画像を多数掲載！

時代を象徴する自動車や鉄道車両などの乗り物をはじめ、食器や家電、文房具といった生活用品、おもちゃ、定番の駄菓子まで、懐かしさが詰まった昭和アイテムを幅広く紹介しています。

▼あなたの時間旅行を守る、タイムスリップ対策デザイン！

カバー裏面は、昭和感全開のサイケデリック柄を採用。うっかりタイムスリップしても、令和人と気づかれずに昭和の町をぶらり歩けるはず。レトロ気分に浸りたいときにもぴったりです。

［商品概要］

■『昭和レトロ』

著作：地球の歩き方編集室

定価：2,420円（税込）

発売日：2026年1月29日

体裁：A5変型／256ページ

電子版：あり

ISBN：978-4-05-802605-2

発行所：株式会社地球の歩き方

発売元：株式会社Gakken

地球の歩き方：https://www.arukikata.co.jp/guidebook/346532/(https://www.arukikata.co.jp/guidebook/346532/)

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/2080260500(https://hon.gakken.jp/book/2080260500)

