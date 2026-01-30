【省エネを経営戦略に】西京銀行×富士商株式会社が企業のための「省エネ戦略セミナー」を実施

富士商グループホールディングス株式会社

山口県を拠点に展開する富士商グループホールディングス株式会社（本社：山口県山陽小野田市稲荷町10-23 代表取締役：藤田 敏彦）の富士商株式会社（本社：山口県山陽小野田市 代表取締役：藤田 敏彦）は、令和8年（2026年）1月23日（金）に西京銀行（本店営業部：山口県周南市 代表取締役頭取 ：松岡 健）との共同開催で「企業のための省エネ戦略セミナー」を実施いたしました。

本セミナーは、エネルギーコストの高騰や脱炭素社会への移行が加速するなか、地域企業が直面する課題に対し、「省エネを経営戦略としてどう捉え、どう実行していくか」をテーマに実施したものです。

当日は、山口県内の各事業者の皆さまにご参加いただき、SDGs経営やカーボンニュートラルへの対応、省エネ診断を活用した具体的な取り組みについて、実例を交えながら紹介いたしました。

■SDGs・脱炭素が「経営課題」となる時代へ

セミナー前半では、西京銀行より、SDGs経営の考え方や、企業価値向上との関係について解説が行われました。

SDGsは単なる社会貢献活動ではなく、企業の持続的成長を支える経営戦略の一つとして位置付けられつつあります。

環境配慮への取り組みは、取引先や金融機関、投資家からの評価に直結するほか、採用活動や従業員の意識向上にも大きな影響を与えています。

また、2050年のカーボンニュートラル実現に向け、今後は排出量の可視化や情報開示、さらにはサプライチェーン全体での対応が求められる時代になることが示され、「今、何もしないこと」が将来の経営リスクになり得るというメッセージが共有されました。

今後は、2026年に大手企業において具体的な排出量規制が始まり、2028年には化石燃料賦課金の導入など、我が国においてもカーボンプライシングが本格化すると見込まれています。

■省エネは「我慢」ではなく「戦略」

続いて、富士商株式会社からは、省エネを“現場目線”で捉えた実践的な取り組みとして、「省エネ診断」について説明が行われました。

省エネ診断は、エネルギー使用状況や設備の運転状態を調査・分析し、無理のない改善策を導き出すものです。設備投資だけでなく、運用改善や日々の使い方の見直しなど、すぐに取り組める対策から中長期的な計画までを整理できる点が特徴です。

「省エネ＝コストがかかる」「何から手をつければいいかわからない」と感じている事業者にとって、現状を数値で把握し、優先順位を明確にすることは、大きな第一歩となります。セミナーでは、省エネを“我慢”ではなく、コスト削減と環境配慮を両立する経営戦略として捉える重要性が強調されました。

■電気保安と省エネを一体で支える体制

富士商株式会社は、電気保安業務を通じて培ってきた現場力を生かし、電気設備の安全確保と省エネの両立をサポートしています。

国家資格を持つ電気主任技術者による点検・保守に加え、省エネの視点から設備の状態を把握し、将来的な更新や改善の提案までを一貫して行える体制が強みです。

点検で終わるのではなく、「安全」と「効率」を同時に高めるパートナーとして、事業者のエネルギー管理を支援する姿勢が紹介されました。

【電気保安業務についての取組み】

https://fujisho.ne.jp/service/solar/electrical-safety/

■金融機関と現場が連携することで生まれる価値

本セミナーの特徴は、金融機関である西京銀行と、エネルギー分野の専門企業である富士商株式会社が連携し、「資金面」と「実行面」の両方から省エネ・脱炭素を支援する点にあります。

補助金や融資制度の活用、設備投資の検討、診断後の具体的なアクションまで、段階的に支援できる体制を整えることで、企業が無理なく取り組みを進められる環境づくりを目指しています。

■地域とともに進める脱炭素の取り組み

参加者からは、「省エネを経営全体で考えるきっかけになった」「具体的な行動に落とし込みやすかった」といった声が寄せられ、実践につながる内容として高い関心が示されました。

西京銀行と富士商株式会社は、今後も地域企業とともに、省エネ・脱炭素への取り組みを支援し、持続可能な地域経済の実現に貢献してまいります。

今回開催したセミナーをきっかけに、地域全体で環境配慮と経営改善を両立する動きが広がることを期待しています。

お問い合わせ

富士商株式会社 環境ソリューション事業部

TEL：0836-38-5610

WEB：https://www.fujisho-green.com/

【 富士商株式会社について 】

富士商株式会社は、山口県山陽小野田市を拠点に、多岐にわたる事業を70年以上展開している企業です。さらなる事業展開と社会貢献に力を注ぎ、「人と地域のベストパートナー」として、持続可能な企業成長を追求していきます。

会社名：富士商株式会社

所在地：〒756-8501 山口県山陽小野田市稲荷町10-23

代表者：代表取締役社長 藤田 敏彦

URL:https://fujisho.ne.jp/

会社名：富士商グループホールディングス株式会社

所在地：〒756-0811 山口県山陽小野田市稲荷町10-23

代表者：代表取締役社長 藤田 敏彦

URL:https://www.fujisho-ghd.co.jp/