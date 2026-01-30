エクサウィザーズ、Dirbatoと企業のAXやAIエージェント活用を加速させる業務提携を開始

株式会社エクサウィザーズ

株式会社エクサウィザーズ（東京都港区、代表取締役社長CEO：春田 真、以下エクサウィザーズ）は、テクノロジーとビジネスの融合で企業の変革を支援するITコンサルティングファームの株式会社Dirbato（東京都港区、代表取締役社長：金山 泰英、以下Dirbato）と、業務提携契約を締結しました。エクサウィザーズが保有するAI/AIエージェント開発技術・AIプロダクトと、Dirbatoがこれまで培ってきた生成AIコンサルティング・開発の実績とを融合し、企業におけるAX（AIトランスフォーメーション）やAIエージェントの実装・活用を支援してまいります。

☑提携の背景と目的

昨今、少子高齢化による労働人口の減少に伴い、日本企業においてDXによる生産性向上は喫緊の課題となっています。特に「生成AI」の急速な普及により、企業は単なる実証実験（PoC）に留まらず、実業務へのAI実装と業務プロセスの抜本的な変革を求めています。

エクサウィザーズは、業務効率化から経営変革まで支援するAI/AIエージェント群の提供や、顧客業務を踏まえたAIエージェントの企画・設計・構築・活用支援をおこなっています。大手企業・自治体をはじめ幅広い業界で導入が進んでおり、2000社超の企業との課題解決による実績を積んでいます。

一方、Dirbatoは「Technology x Creative」を掲げ、戦略立案から開発・運用までを一気通貫で支援するコンサルティングファームとして、生成AI領域においても多数の支援実績を有しています。自社向け生成AIアプリケーションの開発・運用をはじめ、クライアント企業への生成AIコンサルティングや開発案件の遂行、さらには社内コンサルタント向けの生成AI教育プログラムを通じて、組織全体でのAI活用ノウハウを蓄積してまいりました。

本提携により、エクサウィザーズが保有するAI/AIエージェント開発技術・AIプロダクトおよびAIエージェント構築・導入・活用に関する実践的ノウハウと、Dirbatoが持つ顧客課題への深い理解と実装力を掛け合わせることで、戦略策定からAI導入、定着化までをシームレスに支援し、企業におけるAXやAI/AIエージェントの実装や活用を支援してまいります。

☑主な協業内容

1. 業種特化型AIソリューション/AIエージェントの共同開発

金融、製造、ヘルスケアなど、両社が強みを持つ業界において、共通の課題を解決する新たなAIソリューションを共同開発します。Dirbatoの現場主導型の知見と生成AI開発実績を活かし、エクサウィザーズのマルチモーダルAI技術等を用いた実用性の高いプロダクト開発を推進します。

2. 生成AI/AI活用による業務改革コンサルティングの共同展開

エクサウィザーズが提供する「exaBase 生成AI」などのAIプロダクトや、AIエージェント開発・運用プラットフォーム「exaBase Studio」および多数の企業でAIエージェントの構築・導入・活用を推進してきた実践的ノウハウと、Dirbatoがこれまで手掛けてきた生成AIコンサルティング・開発案件のノウハウを連携させます。顧客企業の業務プロセス診断から、生成AIを活用した具体的な業務効率化ソリューションの導入・定着までを共同で支援します。

3. AI/DX人材の育成と人材エコシステムの構築

エクサウィザーズが提供する「exaBase DXアセスメント＆ラーニング」を活用し、Dirbato所属コンサルタントのAI/DXスキルを可視化・強化します。高度なAI知見を持つコンサルタントを増やすことで、顧客への提供価値を最大化します。また、両社のエンジニア・データサイエンティスト間の技術交流を行い、高度IT人材のエコシステム構築を目指します。

☑各社代表コメント

株式会社Dirbato 代表取締役社長 金山 泰英

当社は創業以来、IT人材の価値向上に真摯に向き合い、生成AI領域においても自社での活用やクライアント支援を通じて実践的なノウハウを蓄積してまいりました。今回のエクサウィザーズとの提携により、当社の生成AI活用実績に同社の先進的なAIプロダクト・技術が加わることで、クライアントに提供できるソリューションの幅が大きく広がります。テクノロジーの力で、働く人、そしてその先にいる生活者に『喜び』を提供できる社会を共に実現してまいります。

株式会社エクサウィザーズ 代表取締役社長CEO 春田 真

日本の生産性向上という喫緊の課題に対し、幅広い業界における顧客基盤と高い実行力を持つDirbatoと協業できることを大変心強く思います。当社のAI技術やプロダクト群に、同社の卓越したコンサルティング力が加わることで、「AIエージェントが当たり前となる社会」の実現を加速させ、日本の社会課題解決をリードしてまいります。

【エクサウィザーズ 会社概要】

会社名 ：株式会社エクサウィザーズ（証券コード4259）

所在地 ：東京都港区芝浦4丁目2－8 住友不動産三田ファーストビル5階

設立 ：2016年2月

代表者 ：代表取締役社長CEO 春田 真

事業内容：AIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決

URL：https://exawizards.com/