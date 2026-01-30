B リーグ茨城ロボッツ、【センキョ割】キャンペーン実施

株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント

株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント（所在地：茨城県水戸市）は、地域の未来を共に考えるきっかけづくりとして、2026年2月8日（日）投開票の「第51回 衆議院議員総選挙」にあわせ、「センキョ割」キャンペーンを実施いたします。1月28日（水）より期日前投票が開始されており、投票を済ませたことを示す「投票済証明書」を試合会場にお持ちいただいた方を対象に、日立市池の川さくらアリーナで開催されるホームゲーム4試合において、観戦チケット(2階自由席)を進呈いたします。

◆ 背景

「センキョ割」は、投票済証明書の提示を通じて特典を提供することで、選挙参加を促進する社会貢献型の取り組みです。茨城ロボッツにおいても、こうした趣旨に賛同し、地域と共に「地域の未来を考える」一環として本キャンペーンの実施へと至りました。若年層はもちろん、世代を問わず、投票と試合観戦の双方を楽しみながら、笑顔となる地域をつくっていきたいという想いを込め、スポーツを通じた地域貢献を推進してまいります。

本取り組みを通じて、地域との連携をより一層深めるとともに、茨城ロボッツがハブとなり選挙参加への関心をもつきっかけとなることを目指してまいります。

「センキョ割」キャンペーン概要

◆対象 第51回 衆議院議員総選挙

投票日：2026年2月8日（日）

期日前投票期間：2026年1月28日（水）～2月7日（土）

◆ホームゲーム会場

日立市池の川さくらアリーナ（〒316-0034 茨城県日立市東成沢町2-15-1）

アクセスはこちらから：https://www.ibarakirobots.win/guide/access/#hitachi

◆対象試合

・1月31日（土）15:05 TIP OFF vs シーホース三河

・2月1日（日）15:05 TIP OFF vs シーホース三河

・2月7日（土）15:05 TIP OFF vs ファイティングイーグルス名古屋

・2月8日（日）15:05 TIP OFF vs ファイティングイーグルス名古屋

◆特典内容

2階自由席（大人・小中高）チケット1枚プレゼント

※試合当日、当日券売場にてお渡しいたします。

※対象席種が満席となった場合は、立ち見等のご案内、または配布終了となる場合がございます。

■受付方法

試合当日、「チケット売場（当日券売場）」にて、以下2点をご提示ください。

１．第51回衆議院議員総選挙の「投票済証明書」

※証明書が発行されない自治体の場合は、「投票所の看板」と「ご本人」が一緒に写った写真をご提示ください。

２．身分証明書（運転免許証、保険証、学生証など、住所・氏名が確認できるもの）

■ご注意事項

・チケットのお渡しは、投票されたご本人様1名につき1枚限りとなります。

・既にチケットをご購入済みの場合の払い戻しや、座席のアップグレード対応はいたしかねます。

・1月31日、2月1日、2月7日の試合は、「期日前投票」を済ませた方が対象となります。