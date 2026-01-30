1月30日（金）『グラビアチャンピオン』VOL.11発売!! 表紙は櫻坂46谷口愛季ちゃん！ 裏表紙＆巻末特集は櫻坂46村井優ちゃん! 収録カットを一部公開!!

株式会社 秋田書店

株式会社秋田書店（所在地：東京都文京区、代表取締役社長：山口徳二）は、発行するグラビア雑誌『グラビアチャンピオン』VOL.11（編集長：湯原宏樹）を1月30日（金）に発売。

表紙を飾るのは櫻坂46の谷口愛季ちゃん。谷口愛季ちゃんの両面ポスター付きです。

1月30日（金）に週刊少年チャンピオン編集部が贈るグラビア雑誌『グラビアチャンピオン』VOL.11が発売。

今号は櫻坂46特集号！ 表紙＆裏表紙は谷口愛季さん＆村井優さん！

表紙＆巻頭を飾るのは、13thシングルBACKSセンターの谷口愛季さん。巻頭超ロンググラビアに、櫻坂46加入からこれまでの変化、メンバーへの想いや初めて座長を務めた「BACKS LIVE!!」などについて語った超ロングインタビューも！

裏表紙＆巻末特集は13thシングル表題曲でセンターを務めた村井優さん！こちらもロンググラビアにロングインタビューで特集！

谷口愛季さんの両面ポスター付きで、まさに櫻坂46大特集！

【櫻坂46谷口愛季さんコメント】

「（表紙撮影）ありがとうございます！1年半前の初登場時よりも、表情が豊かになったかなと思います。櫻坂46加入前は『表情が読み取りづらい』と言われることが多かったんですが、徐々に感情を顔に出せるようになりましたし、うまく笑えるようになったのかなって。ぜひ見てください」

【櫻坂46村井優さんコメント】

「自然に囲まれた旅館で、本当に旅行に行ったような気持ちになれました！ドライヤーを使って髪を乾かしたりと、自然体な姿を撮影していただくこともこれまであまりなかったので新鮮でした」

その他のラインナップも超豪華！ グラビア界を席巻中の福井梨莉華さんに白濱美兎さん。そして、グラビア界期待の超新星・沢美沙樹さんがグラビアチャンピオン初登場！人気声優の宮野芹さんに相良茉優さんも登場します！

そして、チェーン特典ポストカードの画像はコチラ！

（※なくなり次第終了となります）

●セブンネットショッピング

・櫻坂46谷口愛季ポストカード

●ローソン雑誌売り場にて販売（※一部店舗での取扱いになります）

・櫻坂46谷口愛季ポストカード

●HMV＆BOOKS

・櫻坂46村井優ポストカード

【商品概要】

●掲載誌：「グラビアチャンピオン」VOL.11

●発売日：1月30日（金）

特別定価：1,760円（10%税込）

●出版社：秋田書店

株式会社 秋田書店

代表者：代表取締役社長 山口徳二

所在地：〒113-0021 東京都文京区本駒込二丁目28番8号

文京グリーンコートセンターオフィス18F

創立：1948年8月10日

事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・児童図書・メディアミックスなど

社員数：約160名

https://www.akitashoten.co.jp/