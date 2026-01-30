¡Ú¤¤¤ï¤FC¡ÛÊ¿¾¾Âç»Ö ¥¹¥«¥¦¥ÈÂàÇ¤¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¤³¤Î¤¿¤Ó¤¤¤ï¤FC¤Ï¡¢Ê¿¾¾Âç»Ö ¥¹¥«¥¦¥È¤¬ÂàÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊ¿¾¾ Âç»Ö¡ÊDAISHI HIRAMATSU¡Ë¡Û
◼︎Ìò¿¦
¥¹¥Ýー¥Ä¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó ¥¹¥«¥¦¥È
◼︎À¸Ç¯·îÆü
1983Ç¯7·î3Æü¡Ê42ºÐ¡Ë
◼︎½Ð¿È
ÆÊÌÚ¸©
◼︎¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢1·î¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤ï¤FC¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥é¥ÖÁÏÎ©¤«¤é¡¢¤³¤ÎÃÏ¤Ç»Å»ö¤ò»Ï¤á¤ÆÌó10Ç¯¡£
¥¯¥é¥Ö¤ÎÊâ¤ß¤È¤È¤â¤Ë¡¢³¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¶õµ¤¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ò¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÈ©¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢²¿¤Ë¤âÂå¤¨¤¬¤¿¤¤¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¤¤ï¤FC¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â¡¢Âç¤¤Ê´î¤Ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ø¾¡¤Ä¤³¤È¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤Ïºî¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÃÏ°è¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤³¤½ºî¤é¤ì¤ë¡Ù
¡Ø¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ï¿Í¤Î»ÑÀª¡Ù
¤³¤ì¤Ï¡¢ÂçÁÒ¼ÒÄ¹¤¬¾ï¤Ë¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
»ä¼«¿È¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò»Ø¿Ë¤È¤·¤Æ»Å»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Áª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤È¥¯¥é¥Ö¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ò¤¤¤«¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢º£¤Ç¤Ï¡Ø¤¤¤ï¤¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡Ù¡Ø¤¤¤ï¤¤Ê¤éÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¥Áー¥à¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤¬Áý¤¨¡¢º²¤ÎÂ©¿á¤¯¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¥×¥ìー¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¤·¡¢Áª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤¹¤°¤½¤Ð¤Ç¸«Â³¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
ÂçÁÒ¼ÒÄ¹¡¢ÅÄÂ¼´ÆÆÄ¡¢10Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¶¦¤Ë»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¤ÎÌ¤Íè¤ò¿¿·õ¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢Çº¤ß¡¢Á°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ºâ»º¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¡¢Æü¡¹Áª¼ê¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¸½¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢ÃÏ°è¤Î¤¿¤á¤ËÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢³§¤µ¤ó¤È»Å»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤È¥Õ¥í¥ó¥È¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¤Ê¤¤¡¢¤³¤Î»Å»ö´Ä¶¤¬ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£
º£¸å¤ÏÃÏ¸µ¡¦ÆÊÌÚ¤ËÌá¤ê¡¢ÆÊÌÚSC¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¤¤ï¤FC¤Ç²á¤´¤·¤¿10Ç¯´Ö¤ÇÆÀ¤¿·Ð¸³¤ò¡¢ÃÏ¸µ¤Ë´Ô¸µ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤ï¤FC¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤¤ï¤FC¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤ï¤FC¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÃÏ°è¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÀ¸³è¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Î¿´¤ò¾È¤é¤·Â³¤±¤ë¸÷¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×