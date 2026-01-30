Earth hacks、愛媛県と共同で取り組む脱炭素イベント「第2回えひめ愛顔のデカボ商店街」を1月31日より開催！

Earth hacks株式会社

生活者の声をもとに、脱炭素関連商品・サービスや事業の開発を目指す生活者共創型プラットフォームを展開するEarth hacks株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：関根澄人、以下「Earth hacks」）は、「2050年脱炭素社会の実現」を愛媛県地球温暖化対策実行計画の目標として掲げる愛媛県とともに、県民主体の脱炭素アクションを促進するため、脱炭素への貢献を見える化した当社の「デカボスコア」を活用した「デカボえひめプロジェクト」の一環として、1月31日（土）に「第2回えひめ愛顔のデカボ商店街」イベントを開催します。

本プロジェクトでは、愛媛県の環境に配慮した特産品等の販売や、マイバッグ持参でお得にご参加いただけるみかんの詰め放題など、無理なく楽しく参加できる体験ブース等を通じて、「楽しさ」や「貢献実感」をトリガーとした県民主体の脱炭素アクションの促進に取り組んでまいります。

■イベント概要

イベント名『第2回えひめ愛顔のデカボ商店街』

1. 日時： 2026年1月31日（土） 11：00～16：00

2. 場所： 大街道商店街（愛媛県松山市 大街道・アマンダコーヒーズ前）

3. 内容：

１.デカボmyスコア計測コーナー

２.愛媛県産デカボ商品の販売会

３.三崎高校コラボ！エシカル商品販売

４.脱炭素アクション体験ブース

・ 100円で愛媛のみかん詰め放題！※マイバッグ持参の方対象（おひとり様10個まで）

・ 100円で愛媛のミカンジュース飲み比べ ※マイボトル持参の方対象

・みかんの皮を使って香水を作ろう！

・お絵描きエコバッグを作ろう！

・野菜の隅々まで使ってジュースにしよう！

4. ステージイベント

(1) 11：15～ 河原学園コラボ！デカボアート発表会

(2) 12：00～ ボルトボルズの笑ってタメになる爆笑デカボサイエンスショー

(3) 12：40～ じゃんじゃん、デカボじゃん！キャンペーン紹介コーナー

出演者：みかん（ものまねタレント）、デカボマン

司会 ：フリーアナウンサー 山崎 愛（やまざき まな）

(4) 13：00～ ものまねタレントみかんのものまねショー

(5) 14：00～ ボルトボルズの笑ってタメになる爆笑サイエンスショー

■デカボスコアについて

Earth hacksが提供する、商品やサービスにおけるCO2排出量*の削減率をスコア化した指標です。従来の素材や手法を用いた商品等と比較し、環境に配慮した工夫によって変化するCO2排出量の削減率を表示し、商品やサービスの環境貢献度をひとめで、わかりやすく伝えます。2022年7月に提供を開始し、2026年1月時点で導入企業は300社以上、1,400以上の商品・サービスに導入されています。

* CO2排出量とはCO2e（温室効果ガス相当量）を指します。

■デカボmyスコアについて

個人のライフスタイルに基づいて、1年間にどれだけCO2eを排出しているかを算出できるEarth hacksが提供するサービスです。移動手段、ショッピング、住居、食事の４つの観点から、12問の簡単な質問に答えるだけで推計できる手軽さが特徴です。

デカボmyスコアは、愛媛県のWebサイト「愛媛愛。やけん、デカボ。」内で測定が可能です。

詳細は以下リンクをご確認ください。

https://ehime-decarbo.jp/

■共創型プラットフォーム「Earth hacks」について

「Earth hacks」は、Z世代をはじめとする生活者と企業・自治体をつなぎ、脱炭素社会の実現に向けた共創型プラットフォームを運営しています。CO2排出量を従来品と比較し削減率（%）を表示する独自の「デカボスコア」を企業・団体に提供し、環境価値の高い商品の可視化と普及を推進。生活者が楽しみながら脱炭素に貢献できる仕組みを提供しています。また、企業と学生が実際のビジネス課題を通じて共創する「デカボチャレンジ」や、行政・自治体向けソリューション「Earth hacks for Local」など、多角的に脱炭素を加速する取り組みを展開しています。

ウェブサイト：https://co.earth-hacks.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/earthhacks.jp/