EC-CUBE20周年記念「サイトアワード」開催。表彰第1弾として200万会員のLTV最大化に挑む「ダスキン」導入事例を公開

株式会社イルグルム

株式会社イルグルム（本社：大阪府大阪市北区 代表取締役：岩田 進、以下「イルグルム」）連結子会社で国内シェアNo.1 EC構築オープンソース「EC-CUBE」(※1)を展開する株式会社イーシーキューブ(東京本社:東京都千代田区 / 大阪本社:大阪府大阪市北区 代表取締役:岩田 進 以下「イーシーキューブ」)は、2026年9月のリリース20周年を記念し、優れた顧客体験（CX）を表彰する「EC-CUBE Site Award -20th Anniversary-」を開催いたします。

その第1弾として、最高賞の「Enterprise Experience Leader Award」を受賞した「株式会社ダスキン」の導入事例を公開いたしました。Web会員200万人のLTV（顧客生涯価値）最大化を目指し、加盟店とデジタルを融合させた大規模なシステム刷新の全貌とノウハウをご紹介します。

2026年9月の20周年に向け受賞事例を順次公開し、最前線の成功ノウハウを広く共有することで、EC業界全体のさらなる発展と活性化に貢献してまいります。

写真：株式会社ダスキン 訪販グループ 営業本部 デジタル接点推進部 部長 冨田 昭博様

「EC-CUBE Site Award -20th Anniversary-」受賞 第1弾 ダスキン様 導入事例記事(https://www.ec-cube.net/cases/duskin/?argument=9oJpBfve&dmai=press)

「EC-CUBE Site Award -20th Anniversary-」開催の背景と主旨

EC-CUBEは、2006年のリリース以来、多くの事業者様や制作パートナー様に支えられ、共に成長してまいりました。 本アワードは、「感謝とこれからの共創を形に」をコンセプトに、EC-CUBEを活用してビジネスの成長やDXを成し遂げた企業を称え、その成功ノウハウを業界全体に発信することを目的としています 。2026年9月までの期間、特設サイトやイベント等を通じて、受賞企業の取り組みを多角的に紹介してまいります 。

アワード実施概要

第1弾事例公開：株式会社ダスキン（最高賞受賞）

- 名称：EC-CUBE Site Award -20th Anniversary-- 発表期間：2026年1月～2026年9月（順次発表）- 対象：EC-CUBEで構築・稼働中のサイトとその運営企業- 賞の構成：- - Enterprise Experience Leader Award（最高賞）：20年間で最も優れた顧客体験を体現し、EC-CUBEを代表するサイト- - Customized Innovation Award：高いカスタマイズ性で独自のビジネスモデルを実現したサイト- - Design UI/UX Award：デザイン性・操作性が特に優れたサイト- 選考方法：イーシーキューブ社内選考

記念すべき第1弾として、最高賞「Enterprise Experience Leader Award」を受賞したダスキン様の事例を公開いたしました。

事例の概要

清掃サービスのパイオニアであるダスキン様は、全国の加盟店による「リアルな接点」とデジタルを融合させる「デジタルアシスト」構想を推進しています 。200万人超のWeb会員のLTV最大化を目指し、レンタル・役務・販売といった異なるカテゴリの一括決済や、複雑な業務フローをEC-CUBEのカスタマイズ性によって実現しました 。

【主な成果】

- カート内コンバージョン率（CVR）が2％向上- UI/UXの改善により、お客様にとって迷いのない購買体験を実現。- 加盟店の運用負荷を軽減 「デジタルアシスト」構想に基づき、現場の運用を支える仕組みを構築

ダスキン様 導入事例記事はこちら(https://www.ec-cube.net/cases/duskin/?argument=9oJpBfve&dmai=press)

今後の展開

本アワードでは、ダスキン様に続き、革新的な取り組みにより最高の顧客体験を実現したサイト事例を順次公開予定です。あわせて、特設サイトの開設や、受賞企業を招いたイベント等も計画しており、ECサイト運営者や開発パートナーの皆様へ「成功の道標」となるノウハウをお届けいたします。EC-CUBE20周年に向け、コミュニティの皆様と共にEC業界を一層盛り上げてまいります。

「EC-CUBE」について

ECオープンプラットフォーム「EC-CUBE」は2006年9月の公開以降多くの方にご利用いただいた結果、日本No.1シェア EC構築オープンソース(※1)、月商1,000万円以上のネットショップ利用店舗数でNo.1に認定（※2）されています。

EC-CUBEはオープンソースだからこそ、ソースコードの自由なカスタマイズや、簡単に機能追加できるプラグイン、外部サービスや企業の基幹システムとの連携を可能にするWeb API等による無限のカスタマイズ性に加え、ベンダーロックインされることなく自社デジタル資産を核として継続的な事業推進を実現できるなど、自社独自のプラットフォーム構築で競争優位性の創出を強力にサポートすることができます。

また、その基盤を支えるセキュリティ支援として、徹底した情報公開方針のもと、絶えず変化するコンプライアンスニーズや自社のセキュリティ要件に合わせたセキュアな事業運営をしていただけるよう、「アプリケーション」「環境」「人」を軸とした三位一体のセキュリティ支援を行っています。

EC-CUBEの詳細についてはこちら(https://www.ec-cube.net/?argument=9oJpBfve&dmai=press)

※1：独立行政法人情報処理推進機構「第3回オープンソースソフトウェア活用ビジネス実態調査」による

※2：ECマーケティング株式会社「第1回 ネットショップ動向調査 ～ 小規模/大規模ネットショップ～月商1000万円未満/1000万円以上のそれぞれのWeb担当者に聞いた!現在使っているカートシステムの満足度は?」による

■ 株式会社イーシーキューブ概要

会社名：株式会社イーシーキューブ

東京本社：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-2-1 X-PRESS有楽町12F

大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENTオフィスタワー8F

代表者：代表取締役 岩田 進

設立：2018年10月1日

URL：https://www.ec-cube.co.jp/

主要株主：株式会社イルグルム

事業内容：ECオープンプラットフォームの開発・提供、ECサイトの構築・運用支援 等

■ 株式会社イルグルム（YRGLM Inc.）概要

大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENTオフィスタワー8F

東京本社：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-2-1 X-PRESS有楽町12F

代表者：代表取締役 岩田 進

設立：2001年6月4日

事業内容：マーケティングAI事業、コマースAI事業

URL：https://www.yrglm.co.jp/

