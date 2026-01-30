東京・三鷹の行列店「元祖スタミナ満点らーめん『すず鬼』」がファミリーマートの冷凍ごはん・カップ入りスープを初監修！食べる手が止まらない！？“鬼ジャンク”な3種類が2月3日（火）から発売！

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、継続して取り組んでいる5つのキーワードのうち「もっと美味しく」、「『あなた』のうれしい」の一環として、プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」から、東京都三鷹市の行列店「元祖スタミナ満点らーめん『すず鬼』」が監修する「元祖スタミナ満点らーめんすず鬼スタ満メシ」348円（税込375円）、「すず鬼監修 スタミナ満点ワンタンスープ」179円（税込193円）、「スタミナラーメン すず鬼 背徳ニンニク醤油」267円（税込288円）を2026年2月3日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて発売いたします。

■初監修の冷凍ごはんとカップ入りスープが登場！人気のカップ麺もパンチ力をアップして発売！

「元祖スタミナ満点らーめん『すず鬼』」は、2019年に東京都三鷹市で創業された「スタ満」というスタミナ系ラーメンの新ジャンルとして大ブレイクし、「お取り寄せラーメン オブ・ザ・イヤー」総合大賞を3年連続で受賞している人気ラーメン店です。

ファミリーマートでは、2023年から継続して同店監修のカップ麺やポテトチップスなどのお菓子を発売し、2025年11月に発売した冷凍麺で初監修の「元祖スタミナ満点らーめん すず鬼 スタ満まぜそば」は、発売以降、冷凍食品カテゴリにおいて売上1位（※）と大変ご好評をいただいております。

このたび、ファミリーマートでは初監修となる冷凍ごはんから、醤油ベースのパンチのある味わいに、ガツンとニンニクを効かせ、お店さながらの“鬼ジャンク”な中毒性を再現した「元祖スタミナ満点らーめん すず鬼 スタ満メシ」が新登場します。

また、カップ入りスープカテゴリでも初監修となる「すず鬼監修 スタミナ満点ワンタンスープ」は、同店の人気メニュー「スタ満ソバ」の定番の食べ方『小ライス×生玉子』の味わいを再現し、スープ単体でも満足感のある仕立てながら、別売りの「塩おむすび」を入れることで、より満足感と背徳感をお楽しみいただけます。

さらに、人気のカップ麺「スタミナラーメン すず鬼 背徳ニンニク醤油」は、従来よりもとろみを抑えて醤油感を高めることで、さらにお店の味わいに近づけました。

パンチ力と食べごたえ満点の“鬼ジャンク”な商品を、この機会にぜひお楽しみください。

（※）2025年11月～2025年12月実績（氷を除く冷凍食品）

■元祖スタミナ満点らーめん『すず鬼』店主コメント

「元祖スタミナ満点らーめん すず鬼 スタ満メシ」は、「スタ満ソバ」の“あの背徳感”を冷凍ごはんで味わう欲望直撃の背徳メシです。醤油をベースにガツンとくる味わいになっていて、何度でも食べたくなるやみつきのウマさに仕上げています！

カップ麺は更に醤油感をパワーアップ、新たな取組でカップ入りスープも発売します！

ぜひセットで味わってみてください！

【商品詳細】

【商品名】元祖スタミナ満点らーめん すず鬼 スタ満メシ

【価格】348円（税込375円）

【発売日】2026年2月3日（火）

【発売地域】全国

【内容】東京都三鷹市の行列のできるラーメン店「元祖スタミナ満点らーめんすず鬼」の「スタ満ソバ」の“あの背徳感”を味わえるスタ満メシです。醤油をベースにガツンとニンニクを利かせた、パンチのある味わいになっています。

※数量限定

【商品名】すず鬼監修 スタミナ満点ワンタンスープ

【価格】179円（税込193円）

【発売日】2026年2月3日（火）

【発売地域】全国

【内容】東京都三鷹市の行列のできるラーメン店「元祖スタミナ満点らーめんすず鬼」の「スタ満ソバ」の味わいを再現したスープです。

【商品名】スタミナラーメン すず鬼 背徳ニンニク醤油

【価格】267円（税込288円）

【発売日】2026年2月3日（火）

【発売地域】全国

【内容】東京都三鷹市の行列のできるラーメン店「元祖スタミナ満点らーめんすず鬼」の「スタ満ソバ」をカップ麺にしました。豚肉の旨みに、ニンニクの香りがガツンときいた醤油スープが特長です。従来よりとろみを抑え、醤油の味付けとニンニク感を強め、お店の味を再現しました。

※数量限定

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※店舗によって取り扱いのない場合がございます。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

＜参考情報・ファミマルについて＞

■対象商品数は1000種類以上！種類豊富なプライベートブランド「ファミマル」

ファミマルは、“家族の日常を豊かにする”加工食品や菓子、日用品、飲料などの「ファミマル」、“家族の食卓を支える”惣菜や冷凍食品に、弁当、サンドイッチなどの中食商品を加えた「ファミマルKITCHEN」、“食べる楽しさをいつでも手軽に”する「ファミマルBakery」、“毎日に癒しとご褒美を”提供する「ファミマルSweets」、また、“素材や製法に特にこだわった上質な美味しさ”を提供するプレミアムライン「ファミマルPREMIUM」など、それぞれのラインアップで、合計1000種類以上を展開しております。

■「ファミマル」ネーミングとロゴに込められた思い

1 「ファミマのPB商品であることがすぐわかる」こと

・「ファミマル」というワード、ファミリーマートのブランドカラーを使用

2 「ファミマが自信を持って薦めるクオリティであることが伝わる」こと

・安全・安心、環境対応、美味しさなど、「ファミマの二重マル」品質を表現したデザイン

3 「老若男女あらゆる世代・性別の方々が理解できる」こと

・お客さまも笑顔になるスマイルマーク（※ロゴ案の消費者調査で1位を獲得したロゴ）

※調査名称：商品ブランドについての調査

主催者：ファミリーマート

調査対象者：15歳～79歳の男女 10,000人

調査日：21年3月17日

■ファミマルのコンセプト

すべての方の毎日に、

「おいしい◎うれしい◎あんしん◎」を。

それが、ファミリークオリティ。

大切な家族に自信を持ってお薦めできる品質とラインアップ。お子さまからご高齢の方まで、すべての方が笑顔になるプライベートブランドを目指して、毎日に、ちょっとした幸せをお届けしていきます。