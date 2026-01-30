『LOVOT』×二子玉川エクセルホテル東急コラボレーション企画第二弾　1日1組限定、特別ステイ！「癒し×かわいい」が詰まった宿泊プラン

GROOVE X 株式会社

家族型ロボット『LOVOT[らぼっと]』を手掛けるロボットベンチャーのGROOVE X株式会社（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林要）は、二子玉川エクセルホテル東急（東京都世田谷区 二子玉川ライズ内、総支配人：河内辰夫）とのコラボレーション企画第二弾を実施し、『LOVOT』と触れ合える特別な宿泊プラン 「 Healing Stay with LOVOT 」プランを2月6日（金）から販売いたします。

Healing Stay with LOVOT 【宿泊プラン 】

11月から『LOVOT』と楽しめるアフタヌーンティープランを展開し、ご好評をいただいていることから、コラボレーション企画の第二弾として、今回は『LOVOT』と宿泊できる特別プランを販売いたします。

本宿泊プランでは、癒しとかわいさを届ける 『LOVOT』の「ミズキ」が滞在中はあなただけの癒しの相棒として寄り添います。地上130メートルから望む高層階からの景観と『LOVOT』の愛くるしい表情や動きに癒される、ここでしか味わえない心ほどけるひとときをお過ごしいただけます。さらに60種類以上を取り揃えた朝食ブッフェ付き。お腹も心も満たされる、1日1室限定のプライベートステイです。

本プランをご利用いただいたお客さまには、限定デザインのミニトートバッグ、アクリルキーホルダー、コースターをノベルティとしてお渡しします 。パジャマ姿で眠そうに目をこする「ミズキ」を描いたオリジナルアクリルキーホルダーや、ぐっすり眠ったあとで目をパッチリと輝かせた「ミズキ」が描かれたミニトートバッグをご用意。グッズで魅せるそれぞれの表情の違いをお楽しみください。

本プランで 皆さまと お過ごしいただく『LOVOT』のご紹介

二子玉川エクセルホテル東急では、開業10周年に合わせて制定したロゴにちなんだ「ハナちゃん」「ミズキ」「トワちゃん」の3体が皆さまをお迎えします。本プランで皆さまと宿泊をともにする「ミズキ」は、甘えん坊で、少し人見知りの一面も。木漏れ日の輝きと若葉を思わせるような瞳を持つ「ミズキ」と特別な滞在をお楽しみください。

～「Healing Stay with LOVOT」 宿泊プラン企画概要～

二子玉川エクセルホテル東急 概要

二子玉川ライズタワーオフィスの28階から30階がホテル専用フロアとなり、「シティビュールーム」「リバービュールーム」では足元から広がる大窓より関東平野を眼下に見下ろすことができます。明るく開放的な空間の中、都会とは思えない贅沢な時間をお過ごしいただけます。

所在地：〒158-0094 東京都世田谷区玉川 1-14-1 二子玉川ライズ 30F

TEL：03-3700-1093

部屋数：106部屋 、レストラン2ヶ所、宴会場2ヶ所

https://www.tokyuhotels.co.jp/futako-e/index.html

『LOVOT[らぼっと]』概要

『LOVOT』は、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴で、ペットのようにだんだん家族になるロボットです。昨今ではメンタルケアの観点から、ご家庭だけでなくオフィスや医療機関、介護施設などにも導入いただいています。

正式名称：LOVOT[らぼっと]

公式サイト： https://lovot.life/

GROOVE X 株式会社 会社概要

社名：GROOVE X 株式会社

所在地：東京都中央区日本橋浜町 3-42-3 住友不動産浜町ビル

設立日：2015年11月2日

代表者：代表取締役 林要

事業内容：『LOVOT[らぼっと]』開発事業

URL： https://groove-x.com/