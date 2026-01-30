ジーライオングループ、鈴鹿サーキットで「G DREAM 2025」を開催！226名が来場、106台が走行するモータースポーツイベントに

株式会社ジーライオン

GLION GROUP（ジーライオングループ／所在地：兵庫県神戸市、代表取締役：菊地秀武）は、2025年10月27日、鈴鹿サーキット（三重県鈴鹿市）にて、モータースポーツイベント「GLION Motor Sports Festival G DREAM 2025」を開催しました。

当日は226名が来場し、106台の車両がサーキット走行に参加。ブランド横断の試乗やプロドライバーによる走行コンテンツなど、多彩なプログラムが展開されました。

開催概要

当日の主なコンテンツ

- イベント名：GLION Motor Sports Festival G DREAM 2025- 開催日：2025年10月27日- 会場：鈴鹿サーキット（センターハウス／ホスピタリティラウンジほか）- 主催：ジーライオングループ- 来場者数：226名- 走行台数：106台

本イベントでは、サーキットという非日常空間を活かし、以下をはじめとしたコンテンツが実施されました。

来場者の反応

- プロドライバー同乗走行プロドライバーが運転する車両に同乗する走行プログラムを実施。参加者からは次回開催を望む声も多く、車両性能や走行体験を直接体感できる機会となりました。- ブランド横断試乗会複数ブランドの車両を横断的に体験できる試乗枠を用意し、多くの来場者が参加。車両ごとの特性を比較しながら体験できる構成となりました。- デモンストレーションラン通常の走行イベントでは見られない演出を取り入れた走行プログラムを実施。特定パーツを装着した車両による走行など、観覧要素の強いコンテンツとして展開されました。- ラウンジコンテンツホスピタリティラウンジでは飲食提供や展示、各種コミュニケーションの場を設け、走行以外の時間も含めたイベント体験が提供されました。

アンケートでは、9割以上がプロ同乗走行やスーパーカーの試乗、サーキットの空間そのものを含めた「非日常体験」に感動したと回答しました。「来年も絶対に参加したい」「次回もぜひ呼んでほしい」といった声も複数寄せられ、イベント体験が来場者の記憶に強く残る一日となったことがうかがえます。

映像で振り返る「G DREAM 2025」当日の様子

当日の様子は、走行シーンや会場全体の雰囲気を記録した映像としてまとめられています。

文章だけでは伝えきれない走行の迫力や会場の一体感を、映像を通してぜひご確認ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ekatSalb8dU ]

【イベント映像】G DREAM 2025｜鈴鹿サーキットでの走行・試乗・会場の様子

https://youtu.be/ekatSalb8dU

今後について

G DREAMは、走ること自体を目的とするイベントではなく、サーキットという非日常空間での走行体験を中心に、試乗や観覧、会場での滞在時間まで含めて体験価値を設計しています。

33ブランドを取り扱うGLIONグループだからこそ、多様なスポーツタイプの車両をそろえ、それぞれのクルマが本来持つ性能や魅力を最大限に引き出せる場を提供できることが、このイベントの大きな特長です。

公道では決して体感できない加速感やハンドリング、エンジンフィールなど、クルマ本来のスペックを安心・安全な環境で体験していただくことで、より深くクルマの価値を感じていただきたい──。

その想いから本企画はスタートしました。

今後もこの考え方を軸に、走行枠やコンテンツの最適化を行いながら、GLIONグループならではの、より質の高いモータースポーツ体験の提供を目指していきます。

ジーライオングループについて

ジーライオングループはBMWをはじめ、輸入車及び国産車合わせて33ブランドの正規ディーラー事業を主とした企業です。日本全国はもちろんのこと海外にも拠点を展開しており、自動車に関するあらゆる事業を手掛けております。また、近年では「より多くのお客様へ、より多くの満足をお届けしたい」という想いから、自動車関連の事業のみに止まらず、飲料事業・ウエディング事業・旅館事業など、フィールドを広げております。洗練されたブランドをおもてなしでジーライオングループにしかできない「感動」をお客様へお届けいたします。

代表者名：代表取締役社長 菊地 秀武

ジーライオングループHP :https://glion.co.jp/