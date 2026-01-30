東プレ、GX1ゲーミングキーボードをマイナーチェンジ「REALFORCE GX1 Plus」を2026年２月６日(金)発売！

東プレ株式会社

東プレ株式会社(代表取締役社長執行役員:山本 豊 本社所在地:東京都中央区日本橋) は、現在発売中のゲーミングキーボード「REALFORCE GX1 Keyboard」をマイナーチェンジした「REALFORCE GX1 Plus Keyboard」を2026年２月６日（金）から発売します。

「GX1 Plus」は 従来のGX1の操作性向上を図るため、キーキャップ素材を耐久性が高く、指で触った時の感触が良いPBT樹脂に変更しています。また、ケーブルを直出しから脱着式ケーブルに変更することで、ポータビリティを向上させています。

キーボードの性能については、ポーリングレートを1,000Hzから8,000Hzにアップグレードさせ、FPSなどの精密な操作が求められるゲームプレイ時に、入力した信号がより高速に、より正確に反映されるようになっています。

GX1 Plus キーボードは、同社直販Webサイト及び量販店で販売します。

楽天市場 （https://www.rakuten.co.jp/realforce/）

Amazon （https://www.amazon.co.jp/stores/page/A7B5C4D0-6987-4589-96A6-ADF0EBE5B9CD）

ヨドバシカメラ （https://www.yodobashi.com/?word=REALFORCE）

ビックカメラ （https://www.biccamera.com/bc/category/?q=REALFORCE）

ソフマップ （https://www.sofmap.com/search_result.aspx?gid=&keyword=realforce(https://www.sofmap.com/search_result.aspx?gid=&keyword=realforce)）

製品価格は、35,200円（税込）。

REALFORCE GX1 Plus KeyboardX1PCX1PDREALFORCE GX1 Plus Keyboard（上側面）

主な製品仕様

静電容量無接点方式スイッチ採用

スイッチに物理的な接点の無い東プレ独自のキースイッチ機構を持つ、「静電容量無接点方式」スイッチを採用。二重入力が発生せず、1億回を超える耐久試験をクリアした高い耐久性を誇ります。また、荷重特性優先でデザインしたラバードームにより、フェザータッチとも形容される指に優しく心地良い打鍵感（ソフトタクタイルフィーリング）も特徴の一つです。メカニカルのキースイッチと比べて指への負担が少ないため、長時間のゲームプレイに最適です。

PBT キーキャップ

GX1 Plus キーボードでは、長年使用してもキーキャップの表面が摩耗しにくい高耐久の PBT（ポリブチレンテレフタレート）素材を採用しています。また、LEDの光を透過する2色成型のキーキャップのため、長年の使用でも文字が消えず安心してお使いいただけます。

着脱式ケーブル

GX1 Plus キーボードでは着脱式ケーブル（Type-A ⇔ Type-C）を採用。キーボードやケーブルの交換が容易になりポータビリティ性が向上しました。

ポーリングレートのアップグレード

GX1 Plus キーボードでは、ポーリングレートが 1,000Hz から 8,000Hz へ大きく向上。FPS などの精密な操作が求められるゲームプレイ時に、入力した信号がより高速に、より正確に反映されるようになりました。

天板プレートに新色を採用

GX1 Plus キーボードでは、GX1 で好評だった堅牢さと安定感を併せ持ったスチームフレームに肌触りの良いパウダーコーティングを施し、高級感のあるダークグレーカラーに変更しました。

Kill Switch 機能

ゲームキャラクターの左右移動に使用される A キーと D キーの同時入力が無効化され、後から押された片方の入力のみ有効となる機能です。主に FPS ゲームで銃弾をまっすぐ飛ばすための、「ストッピング」と呼ばれるテクニックの操作性が良くなります。GX1では2ペアのみ組み合わせが可能でしたが、GX1 Plus では8ペアまで組み合わせが可能になります。

Kill Switchイメージ

APC 機能

On 位置を 0.1mm ～ 3.0mm 内で 0.1mm 刻みの 30 段階で設定できます。

Dynamic mode 機能

キースイッチの On から Off、Off から On の作動点を 0.1mm 単位の移動量で設定できます。キーストロークにおけるオン位置・オフ位置（リリースポイント）を指の動きに合わせてリアルタイムに可変させることで、ゲームへの高速入力を実現します。

静音スイッチを搭載

静音の東プレスイッチを採用することで、勝敗を左右するゲーム内の音響効果により集中できるようにするとともに、ボイスチャットで連携しているチームメイトとの会話の妨げになるような打鍵音を低減させます。

LED バックライトのカスタマイズ

約1,677万色の発光が可能なバックライトで、72種類の発光パターンをプリセットとして搭載しています。また、各キー個別にタイミングや発光方法をコントロールできるカスタムイルミネーション機能も搭載しています。

全キー同時押しと N キーロールオーバーに対応

すべてのキーを同時に押しても認識される全キー同時押し機能とともに、押された順序どおりにすべて入力される『N キーロールオーバー』に対応です。高速入力時に同時押しの様な入力をしてもすべて正確に入力され、高いレベルを目指すゲーマーでも安心してご使用いただけます。

ソフトウェア：REALFORCE CONNECT

専用のソフトウェアをインストールすることにより、APC機能 / ヒートマップ / キーマップ入替機能 / キーマップ４面切替/ ECO モード設定 / ファームウェアアップデート / オンボードメモリー機能などが利用可能です。

ソフトウェアは公式サイトのrealforce.co.jpよりダウンロード若しくはオンライン上で利用可能です。

https://www.realforce.co.jp/support/download/software/

GX1 Plus キーボードスペック表

■REALFORCE（リアルフォース）について

東プレ株式会社は1983年に静電容量無接点方式のスイッチを搭載した入力機器を業務用端末として開発し販売いたしました。その入力機器が高い評価を受けたことから、PC用キーボードを開発し2001年に「REALFORCE」として個人用途向けに発売しました。「REALFORCE」が変わらず守り続けているのは、高機能、高品質、高品位な製品をお客様に提供することへのこだわりです。使う人のことを考えながら誠実に開発を続けています。キーボードは現在に至るまで、日本品質にこだわり、設計から製造、サポートまで一貫して相模原市（神奈川県）の工場で対応しています。

■東プレ株式会社について

東プレ株式会社は1935年の創業以来、塑性（プレス）加工技術と金型設計技術を応用し、自動車関連製品、定温物流、空調機器、電子機器の各分野で、日本、アメリカ、メキシコ、中国、インドネシア、タイ、インドの工場で生産しています。企画設計段階から開発に携わる一貫生産体制に強みを持ち、独立系ならではの自由で柔軟な発想で時代のニーズに合ったものづくりをしています。東京証券取引所プライム市場に上場、証券コード：5975

■本リリース製品に関する問い合わせ先

東プレ株式会社 電子機器部 営業1G

E-mail：realforce@topre.co.jp

REALFORCE Webサイト: https://www.realforce.co.jp/

*東プレ、TOPRE、TOPREロゴ、REALFORCEおよび、REALFORCEロゴは、東プレ株式会社の登録商標です。

*仕様、および、デザインは予告なしに変更される場合があります。

*本資料に掲載した写真は実際の製品とは多少異なる場合があります。

*その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。