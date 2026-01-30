【福岡県久留米市】KAPATERIA（カパテリア）いちごスイーツが登場！
河童の外観がかわいらしいKAPATERIA（カパテリア）
JR田主丸駅内にあるカフェ、KAPATERIA（カパテリア）では、久留米市田主丸町産のいちごを使ったスイーツが期間限定で登場！
いちごを使ったいちごミルクは、ホットとアイスがあり、ホットは温かい牛乳がいちごの優しい甘さを引き立たせて、体をぽかぽかにしてくれるので、今の時期にピッタリです。アイスも自家製いちごジャムのつぶつぶとした食感を楽しめて、さっぱりとした、いちごならではの甘酸っぱいお味になっています。
また、いちごや自家製ジャム、ジェラートをふんだんに使った新鮮いちごパフェも登場。しっとりとしたいちごのケーキや濃厚なめらかなジェラートなど１つでたくさんの味や食感をお楽しみいただけるメニューです。
※本メニューは、いちごの入荷状況にあわせて提供しているため、いちごがなくなり次第終了となっております。昨年は、５月中旬頃に終了した人気メニューのため、気になる方はぜひお早めにお楽しみください。
いちごミルク（ホット・アイス）
いちごパフェ
あわせて、日頃の感謝を込めてステッカープレゼントキャンペーンを実施中！
Googleへの口コミ投稿、KAPATERIAのInstagramのフォローのいずれかをしていただいたお客様にカパテリアオリジナルの「田主丸のちょこっと話ステッカー」をプレゼントします。
田主丸ってどんな町？ぶどうや自然の魅力を知ってほしい！そんな思いを込めて作った限定ステッカーです。旅の思い出として、手帳・スマホに貼って楽しんでいただけたら嬉しいです♪
［ステッカープレゼントの手順］
１.Googleへの口コミ投稿（下記QRコードからアクセスしてください）または、KAPATERIAのInstagramフォロー（＠kapateria）
２.口コミ投稿、Instagramフォロー画面をKAPATERIAスタッフへお見せください。
３.確認ができましたら、お好きなステッカーをプレゼント！
※ステッカーがなくなり次第キャンペーンは終了となります。
オリジナルステッカー
Google口コミ投稿サイトQR
［KAPATERIA（カパテリア）］
営業時間：10:00～21:00(ラストオーダー20:30)月、水～土
日曜のみ10:00～17:00(ラストオーダー16:30)
定休日：火曜日
所在地：福岡県久留米市田主丸町田主丸1015-2
JR田主丸駅内
アクセス方法：JR鹿児島本線 久留米駅から乗換
久大本線 田主丸駅で下車
【問い合わせ先】
KAPATERIA（カパテリア）
TEL：0943-72-5225
【発信】
筑後地区観光協議会
（事務局：久留米市役所観光・国際課内）
TEL:0942-30-9137、FAX:0942-30-9707