【福岡県久留米市】KAPATERIA（カパテリア）いちごスイーツが登場！

筑後地区観光協議会河童の外観がかわいらしいKAPATERIA（カパテリア）

JR田主丸駅内にあるカフェ、KAPATERIA（カパテリア）では、久留米市田主丸町産のいちごを使ったスイーツが期間限定で登場！

いちごを使ったいちごミルクは、ホットとアイスがあり、ホットは温かい牛乳がいちごの優しい甘さを引き立たせて、体をぽかぽかにしてくれるので、今の時期にピッタリです。アイスも自家製いちごジャムのつぶつぶとした食感を楽しめて、さっぱりとした、いちごならではの甘酸っぱいお味になっています。

また、いちごや自家製ジャム、ジェラートをふんだんに使った新鮮いちごパフェも登場。しっとりとしたいちごのケーキや濃厚なめらかなジェラートなど１つでたくさんの味や食感をお楽しみいただけるメニューです。

※本メニューは、いちごの入荷状況にあわせて提供しているため、いちごがなくなり次第終了となっております。昨年は、５月中旬頃に終了した人気メニューのため、気になる方はぜひお早めにお楽しみください。

いちごミルク（ホット・アイス）いちごパフェ

あわせて、日頃の感謝を込めてステッカープレゼントキャンペーンを実施中！

Googleへの口コミ投稿、KAPATERIAのInstagramのフォローのいずれかをしていただいたお客様にカパテリアオリジナルの「田主丸のちょこっと話ステッカー」をプレゼントします。

田主丸ってどんな町？ぶどうや自然の魅力を知ってほしい！そんな思いを込めて作った限定ステッカーです。旅の思い出として、手帳・スマホに貼って楽しんでいただけたら嬉しいです♪

［ステッカープレゼントの手順］

１.Googleへの口コミ投稿（下記QRコードからアクセスしてください）または、KAPATERIAのInstagramフォロー（＠kapateria）

２.口コミ投稿、Instagramフォロー画面をKAPATERIAスタッフへお見せください。

３.確認ができましたら、お好きなステッカーをプレゼント！

※ステッカーがなくなり次第キャンペーンは終了となります。

オリジナルステッカーGoogle口コミ投稿サイトQR

［KAPATERIA（カパテリア）］

営業時間：10:00～21:00(ラストオーダー20:30)月、水～土

日曜のみ10:00～17:00(ラストオーダー16:30)

定休日：火曜日

所在地：福岡県久留米市田主丸町田主丸1015-2

JR田主丸駅内

アクセス方法：JR鹿児島本線 久留米駅から乗換

久大本線 田主丸駅で下車

【問い合わせ先】

KAPATERIA（カパテリア）

TEL：0943-72-5225

【発信】

筑後地区観光協議会

（事務局：久留米市役所観光・国際課内）

TEL:0942-30-9137、FAX:0942-30-9707