＜恵方巻｜限定販売＞Salad Cafeならでは！サラダ感覚で楽しむ恵方巻を関東4店舗で2月3日（火）節分当日のみ販売

ケンコーマヨネーズ株式会社

ケンコーマヨネーズ株式会社（所在地：東京都杉並区、代表取締役社長：島本 国一）の100％子会社であるサラダカフェ株式会社（所在地：大阪府吹田市、代表取締役社長：石井 健夫、以下「サラダカフェ」）は、百貨店やショッピングモールを中心に、サラダや総菜を販売するサラダショップを展開しています。このたび、節分の日の2月3日（火）限定で、サラダ感覚で楽しむ「恵方サラダ巻（サーモン＆アボカド）」を関東の4店舗にて販売します。

恵方巻は、節分にその年の縁起の良い方角（今年は南南東）を向いて食べると運を呼び込むとされる巻き寿司です。一般的な恵方巻は、卵焼きやかんぴょう、うなぎなどの具材を酢飯とともに海苔で巻いたものが主流ですが、サラダカフェでは、これまで培ってきた野菜とサラダへの想いから、サラダ感覚で食べられる恵方巻を開発しました。日本の伝統行事に合わせて、サラダカフェの工夫を込めた一品をお届けします。

「恵方サラダ巻（サーモン＆アボカド）」は、カリフォルニアロールをイメージし、彩り豊かな具材を使用した華やかな巻き寿司です。スモークサーモンとアボカド、グリーンリーフ、きゅうり、錦糸卵、ツナサラダを巻いて仕上げました。

スモークサーモン、アボカドのまろやかなコク、シャキシャキとした食感のたまねぎを加えたツナサラダの旨味が調和した食べごたえのある味わいです。さらに、ピンク、緑、黄色の色合いが美しく食欲をそそります。

食べやすいハーフサイズでご用意しており、ランチや夕食など、さまざまなシーンで手軽にお楽しみいただけます。

サラダカフェは今後も、野菜を主体に、季節感あふれる魅力的な商品の開発を通じて、楽しく豊かな食卓づくりを目指してまいります。

恵方サラダ巻（サーモン&アボカド）

2月3日（火）限定販売

648 円／1個（税込）

＜販売店舗＞

Salad Cafe 京王百貨店新宿店

Salad Cafe 東武百貨店池袋店

Salad Cafe 小田急百貨店町田店

皿多屋 イトーヨーカドー武蔵境店

■Salad CafeとはSalad Cafe 京王百貨店新宿店

サラダカフェは、ケンコーマヨネーズが展開するサラダのトータルブランドです。

「サラダのある毎日でお客様の笑顔と健康をサポートする」ことをテーマにショップやWebを通じ、“こころ”も“からだ”も満たされるサラダと役立つ情報をお届けします。

＜店舗一覧＞https://www.salad-cafe.com/shops/

＜公式SNS＞X（＠Salad_Cafe_plus(https://x.com/Salad_Cafe_plus)） ／ Instagram（＠salad.cafe_official(https://www.instagram.com/salad.cafe_official/)）

■会社概要

社名 ： サラダカフェ株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 石井 健夫

所在地 ： 大阪府吹田市広芝町10-35

創立年月 ： 2005年8月

資本金 ： 1,000万円

主な事業内容： 加工食品及び総菜類の販売（調理）

URL : https://www.salad-cafe.com/

ケンコーマヨネーズ株式会社

社名 ：ケンコーマヨネーズ株式会社

代表者 ：代表取締役社長 島本国一

所在地 ：東京都杉並区高井戸東3-8-13（東京本社）

創立年月 ：1958年3月

資本金 ：54億2,403万円（2025年3月末時点）

主な事業内容：サラダ・総菜類、マヨネーズ・ドレッシング類、タマゴ加工品等の食品製造販売

URL ：https://www.kenkomayo.co.jp/