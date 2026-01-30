東プレ、REALFORCE × ガンダムシリーズコラボモデル「GX1 Plus Keyboard」の予約受付を2月6日より開始

東プレ株式会社

東プレ株式会社(代表取締役社長執行役員:山本 豊/本社所在地:東京都中央区日本橋)は、ガンダムシリーズ『機動戦士Zガンダム』および『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』とコラボレーションしたゲーミングキーボード「REALFORCE × ガンダムシリーズ GX1 Plus Keyboard」（以下、ガンダムシリーズ GX1 Plus）の予約受付を 2026年2月6日（金）より開始いたします。本製品は、静電容量無接点方式を採用したゲーミングキーボード「GX1 Plus」をベースに、各作品の世界観を投影した特別仕様モデルです。予約特典として、各モデルのデザインに合わせた特製リストレストが付属いたします。

■予約・販売スケジュール

・予約受付期間： 2026年2月6日（金）～ 2026年3月6日（金）

・製品出荷時期： 2026年3月下旬より順次

・店頭実勢価格： 54,780円 ～ 65,780円（税込）前後

■取扱い店舗（五十音順）

Auryn、Amazon、エクスプライス、上新電機、ZOA、Tsukumo、DMM.com、ドスパラ、

パソコン工房、パソコンSHOPアーク、ビックカメラ（ソフマップ）、PCワンズ、ヨドバシカメラ

GX1 Plus Keyboard Zガンダムモデル（日本語配列／英語配列）特製リストレスト（Zガンダム）パッケージイメージ（Zガンダム）GX1 Plus Keyboard 百式モデル（日本語配列／英語配列）特製リストレスト（百式）パッケージイメージ（百式）GX1 Plus Keyboard νガンダムモデル（日本語配列／英語配列）特製リストレスト（νガンダム）パッケージイメージ（νガンダム）GX1 Plus Keyboard サザビーモデル（日本語配列／英語配列）特製リストレスト（サザビー）パッケージイメージ（サザビー）[表: https://prtimes.jp/data/corp/30248/table/80_1_76b0fc7fd187a2627633c7d69d732835.jpg?v=202601300221 ]

ガンダムシリーズ GX1 Plus 製品スペック１.

ガンダムシリーズ GX1 Plus 製品スペック２.

■ REALFORCE × ガンダムシリーズ GX1 Plus キーボード 製品ページ リンク

https://www.realforce.co.jp/products/gundam/

■ガンダムシリーズとは

「ガンダムシリーズ」は、1979年の「機動戦士ガンダム」から45年以上にわたって、TVシリーズ、劇場版、OVAと様々に発展し作り続けられているロボットアニメ作品群です。モビルスーツ同士の戦闘を軸に、戦争や政治、人間ドラマを重厚に描く世界観が特徴であり、TVアニメ・劇場作品に加え、漫画・小説・ゲーム・プラモデルなど多媒体で展開しています。作品ごとに独立した世界設定のシリーズも多く、世代やジャンルを超えて幅広いファンに支持されています。

GUNDAM Official Website：https://gundam-official.com/

■REALFORCE（リアルフォース）について

東プレ株式会社は1983年に静電容量無接点方式のスイッチを搭載した入力機器を業務用端末として開発し販売いたしました。その入力機器が高い評価を受けたことから、PC用キーボードを開発し2001年に「REALFORCE」として個人用途向けに発売しました。「REALFORCE」が変わらず守り続けているのは、高機能、高品質、高品位な製品をお客様に提供することへのこだわりです。使う人のことを考えながら誠実に開発を続けています。キーボードは現在に至るまで、日本品質にこだわり、設計から製造、サポートまで一貫して相模原市（神奈川県）の工場で対応しています。

■東プレ株式会社について

東プレ株式会社は1935年の創業以来、塑性（プレス）加工技術と金型設計技術を応用し、自動車関連製品、定温物流、空調機器、電子機器の各分野で、日本、アメリカ、メキシコ、中国、インドネシア、タイ、インドの工場で生産しています。企画設計段階から開発に携わる一貫生産体制に強みを持ち、独立系ならではの自由で柔軟な発想で時代のニーズに合ったものづくりをしています。東京証券取引所プライム市場に上場、証券コード：5975

■本リリース製品に関する問い合わせ先

東プレ株式会社 電子機器部 営業1G

E-mail：realforce@topre.co.jp

REALFORCE Webサイト: https://www.realforce.co.jp/

*東プレ、TOPRE、TOPREロゴ、REALFORCEおよび、REALFORCEロゴは、東プレ株式会社の登録商標です。

*仕様、および、デザインは予告なしに変更される場合があります。

*本資料に掲載した写真は実際の製品とは多少異なる場合があります。

*その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。