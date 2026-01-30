【JAF宮城】マンツーマンで駐車が苦手な方へアドバイス！

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）宮城支部（支部長 梅津 行雄）は、3月7日（土）に同支部駐車場（宮城県仙台市若林区卸町3-8-105）にて、JAF主催の実技型講習会「ドライバーズセミナー 車庫入れコース」を開催します。

JAF宮城支部ご当地情報ページ :https://jaf.link/4qG6KmO講習会の詳細はこちらをご確認ください

車庫入れは、多くのドライバーが苦手と感じる運転操作の一つです。「ドライバーズセミナー 車庫入れコース」では、50歳以上のJAF会員の方を対象に、基礎から実践まで、JAFのインストラクターがマンツーマンで車庫入れのコツを指導します。受講者はマイカーで参加できるため、日常の運転環境に近い状況で練習を行え、安全かつスムーズな車庫入れの習得が可能です。

参加は無料ですので、駐車スペースの枠内にまっすぐ停められない、どうしても片側に寄ってしまう方などは、ぜひこの機会に苦手意識を払拭してみませんか？

講習内容

【基礎編】座学講習

車庫入れのポイントを、動画を交えながら解説します。

【操作編】ペダル踏みかえ訓練

ゲーム感覚で、イラストを見て瞬時に適切なペダル操作を判断してもらいます。

【実践編】マイカーによる車庫入れ講習

インストラクターが、車庫入れのコツを丁寧にレクチャーします。

【体験編】JAFアイテム体験

クイックキャッチ（反応速度を測定するアイテム）、リフレクBOX（反射材効果を視認できるアイテム）を体験してもらいます。

開催概要

開催日時

2026年3月7日（土）

第一部/10:00～12:00（受付9:30～）・ 第二部/14:00～16:00（受付13:30～）

参加費用

無料

開催場所

JAF宮城支部（宮城県仙台市若林区卸町3-8-105）

募集定員

8名（各部4名ずつ）

参加条件

3.5.7ナンバーの自家用自動車（任意保険加入済）で参加可能なJAF会員の方

年齢50歳以上のベテランドライバーの方

応募締切

2026年2月26日（木）

後援

宮城県警察本部、一般社団法人 宮城県交通安全協会

※悪天候により、中止となる場合がございます。

問い合わせ先

JAF宮城支部 022-783-2826 (平日10：00～17：00/土日祝休)