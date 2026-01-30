【JAF宮城】マンツーマンで駐車が苦手な方へアドバイス！
JAF（一般社団法人日本自動車連盟）宮城支部（支部長 梅津 行雄）は、3月7日（土）に同支部駐車場（宮城県仙台市若林区卸町3-8-105）にて、JAF主催の実技型講習会「ドライバーズセミナー 車庫入れコース」を開催します。
https://jaf.link/4qG6KmO
車庫入れは、多くのドライバーが苦手と感じる運転操作の一つです。「ドライバーズセミナー 車庫入れコース」では、50歳以上のJAF会員の方を対象に、基礎から実践まで、JAFのインストラクターがマンツーマンで車庫入れのコツを指導します。受講者はマイカーで参加できるため、日常の運転環境に近い状況で練習を行え、安全かつスムーズな車庫入れの習得が可能です。
参加は無料ですので、駐車スペースの枠内にまっすぐ停められない、どうしても片側に寄ってしまう方などは、ぜひこの機会に苦手意識を払拭してみませんか？
講習内容
【基礎編】座学講習
車庫入れのポイントを、動画を交えながら解説します。
【操作編】ペダル踏みかえ訓練
ゲーム感覚で、イラストを見て瞬時に適切なペダル操作を判断してもらいます。
【実践編】マイカーによる車庫入れ講習
インストラクターが、車庫入れのコツを丁寧にレクチャーします。
【体験編】JAFアイテム体験
クイックキャッチ（反応速度を測定するアイテム）、リフレクBOX（反射材効果を視認できるアイテム）を体験してもらいます。
開催概要
開催日時
2026年3月7日（土）
第一部/10:00～12:00（受付9:30～）・ 第二部/14:00～16:00（受付13:30～）
参加費用
無料
開催場所
JAF宮城支部（宮城県仙台市若林区卸町3-8-105）
募集定員
8名（各部4名ずつ）
参加条件
3.5.7ナンバーの自家用自動車（任意保険加入済）で参加可能なJAF会員の方
年齢50歳以上のベテランドライバーの方
応募締切
2026年2月26日（木）
後援
宮城県警察本部、一般社団法人 宮城県交通安全協会
※悪天候により、中止となる場合がございます。
問い合わせ先
JAF宮城支部 022-783-2826 (平日10：00～17：00/土日祝休)