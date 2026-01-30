【祝・10周年】 『パンのフェス2026 in 横浜赤レンガ』過去最大規模の出店数！初の2エリア制で開催限定！トートバッグ付き「最速入場券」発売決定

ぴあ株式会社

レジャー・エンタテインメントのチケット販売及び各種イベントの企画・運営等を行うぴあ株式会社と、「パンシェルジュ検定」を運営する日販セグモ株式会社は、2026年3月6日（金）から8日（日）の3日間、横浜赤レンガ倉庫イベント広場・赤レンガパークにて「パンのフェス 2026 in 横浜赤レンガ」を共同で開催いたします。

『パンのフェス』（https://pannofes.jp/）は、2016年の横浜赤レンガでの初開催以来、これまで160万人以上のお客さまにお越しいただいている“日本最大級”の「パン好きのパン好きによるパン好きのための祭典」です。

今回で記念すべき10周年を迎える『パンのフェス』。 この特別なアニバーサリーイヤーを祝うべく、全国各地の多くのパン屋さんの出店が決まりました！初出店30店舗以上を加えて、今回は約100店舗の出店者が大集合します。これまでの会場に加え、「赤レンガパーク」へとエリアを広げ、“過去最大規模”での2エリア開催が決定いたしました。

■開催の背景：横浜の海と歴史を感じながら“パン文化”を体感する場へ

パンのフェス10周年記念ロゴ

『パンのフェス』は、「パン好きが最高にパンを楽しめるイベント」というコンセプトのもと、食パン文化発祥の地である横浜赤レンガ倉庫にて、横浜・神奈川のパン屋さんをはじめとする全国各地のパン文化を発信してまいりました。 10周年の節目となる今回は、美味しいパンとの出会いはもちろん、横浜の街の景観や海風を感じながら、今まで出会ったことのないパンとパン食文化をより豊かに楽しんでいただける空間創出を目指します。 その象徴として、開放的な「赤レンガパーク」を活用し、横浜の歴史的景観と調和した新たなパン体験をお届けします。

■初の試み！「パン屋さんエリア」を2エリアに拡大

過去最大級の規模となる今回は、会場を「パン屋さんエリア＜レッド＞」と「パン屋さんエリア＜ブルー＞」の2エリアに分け、それぞれの特色を生かした展開を行います。

【パン屋さんエリア＜レッド＞】（横浜赤レンガ倉庫イベント広場）

これまでの『パンのフェス』を彩ってきた、全国各地の実力派パン屋さんが大集合！10年の歴史とともに愛され続けてきた名店の味、そして日本のパン文化を牽引する職人たちの技を存分にご賞味いただけるエリアです。横浜赤レンガ倉庫で積み重ねてきた『パンのフェス』の10年間の歴史とともに、美味しいパンをお楽しみください。

【パン屋さんエリア＜ブルー＞】（赤レンガパーク）

横浜の海を背景に開放的なロケーションで、パン文化の「これから」を体感いただくエリアです。 10周年を機に、『パンのフェス』初出店のパン屋さんが提案する新しい味やスタイルを通じ、パン業界に吹く新たな風を感じていただけます。 このエリアでは、海風を感じながらパンを味わう豊かな時間の創出や、ステージ・展示企画を通じたパンの歴史・トレンドの発信など、パンという食文化の奥深さをゆったりと楽しめる“文化発信の場”を展開します。

2エリア制の詳細はこちらをご覧ください。

https://pannofes.jp/news/akarenga2026_newarea/(https://pannofes.jp/news/akarenga2026_newarea/)

■今回の限定パンテーマは「パンのフェス 10 Years Parade」

パンのフェス 10 Years Parade

開催10周年を記念し、各参加パン屋さんが腕を振るう「限定パン」のテーマが決定いたしました。 テーマは「パンのフェス 10 Years Parade」。 各パン屋さんがイメージする「お祝いパン」「華やかなパン」「みんなで盛り上がるパン」が勢揃いします。パン屋さんとお客様が一体となって10周年を祝う、今回しか食べることのできない特別なパンの数々にどうぞご期待ください。限定パンの詳細は2月上旬にリリースいたしますので、楽しみにお待ちください！

■ 30分早く入場できる！限定トートバッグ付き「最速入場券」発売決定

毎年大人気の「パン屋さんエリア」に第一部開場時間（11:00）より30分早く入場できるプラチナチケット【最速入場券】の発売が決定いたしました。長蛇の列ができる人気店のパンや、即完売してしまう限定パンなどを一足早く購入できるチャンスです。

今年のトートバッグは、限定パンのテーマ「10 Years Parade」をイメージしてデザインしました！美味しいパンとともに10周年をお祝いするパレードのようなドキドキワクワク感のあるトートバッグです。たくさんのパンを詰め込んで、10周年の「パンのフェス」を思いっきり楽しもう！

- 商品名： 最速入場券（オリジナルトートバッグ付き）- 料金：4,200円（税込）- 入場可能時間： 10:30～（一般入場は11:00～）※「パン屋さんエリア」2エリアどちらにも入場可能※各エリアごとに入場列がございます- 販売場所： チケットぴあ（URL：https://w.pia.jp/t/pannofes/(https://w.pia.jp/t/pannofes/)）※1月31日(土)10：00より一般発売開始。※なくなり次第終了

本体サイズ：約W450xH430xD150mm

素材：コットン100%

※予定

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

■出店パン屋さん 第3弾発表！

本場フランスの味を届ける超人気フレンチベーカリー「PAUL」（神奈川・桜木町）や、京都産の素材を使用しパン生地と具材のバランスにこだわる「京都・梅鶯堂」（京都・四条）、淡路島の恵みと生産者の物語が詰まったリピート率の高いカレーパンが自慢の「金賞淡路牛カレーパン サンハート」（兵庫・淡路島）に加え、昨年、期間限定オープンし大人気だった注目の塩パン専門店『Lucky Salt Bread』の限定出店が決定しました！

『パンのフェス2026 in 横浜赤レンガ』 出店パン屋さん（2026年1月30日現在）

★印のパン屋さんは「パンのフェス in 横浜赤レンガ」初出店

下線は第3弾決定店舗

【出店日：6日・7日・8日】

・キタキツネのしっぽ（北海道・札幌）

・スイートオーケストラ（北海道・札幌）

・kos×Lapin（宮城・仙台）

★ら・さんたランド（福島・福島）

★ばく to Pan（茨城・結城）

・パン工房ぐるぐる（茨城・那珂）

・ブーランジェリー クーロンヌ（茨城・取手）

・金谷ホテルベーカリー（栃木・日光）

★Komorebi Table （エピナール那須）（栃木・那須）

・パン香房ベル・フルール（栃木・那須）

・ベーカリー ペニーレイン（栃木・那須）

★GOLD BAGEL（埼玉・所沢）

・ベーカリーズキッチンオハナ（埼玉・本庄）

・ベーカリー三日月（埼玉・草加）

★BamPisパン工房（バムピス）（千葉・佐倉）

・麻布十番モンタボー（東京・麻布十番）

★KAIDObooks&coffee（東京・北品川）

★Casa del Pane（東京・西葛西）

・カフェプラネットショコラ（東京・銀座）

・希望の丘ベーカリー タパン（東京・町田）

★コックテイルハンバーガーズ（東京・武蔵境）

・サンドイッチのお店Merci（東京・吉祥寺）

・ShimizuChef.Lab（東京・月島）

★自由が丘ベーカリー（東京・自由が丘）

・東京べーぐる べーぐり（東京・西葛西）

・HITOKAMI（東京・南青山）

・hitotema（東京・谷中）

・ブーランジェリー アツシ（東京・八王子）

・BOUL’ ANGE（東京・渋谷）

・フリッツァ専門店 セモア！（東京・町田）

・本郷ベーカリー（東京・本郷）

★Miss Scorne（東京・本郷）

・ミヤビ（東京・糀谷）

★MUUNseoul（東京・原宿）

・ル ビアン（東京・池袋）

・ロータスバゲット（東京・目黒）

・神奈川カレーパンマーケット（神奈川・横浜）

・カノムパン（神奈川・鎌倉）

★キィニョン横浜江田店（神奈川・横浜）

・SHALALA BAKERY（神奈川・横浜）

・進和学園 サンメッセしんわ（神奈川・平塚）

・スコーン専門店iro（神奈川・横浜）

・PLUSOUPLE（神奈川・鎌倉）

・BAKERY HINATA（神奈川・大和）

・PAUL（神奈川・桜木町）

★Local bakery shonan（神奈川・藤沢）

・chouchou muffin（福井・高木中央）

・八ヶ岳ブレッド コーナーポケット（山梨・韮崎）

・信州安曇野トラットリアフォルツア（長野・安曇野）

・スコーン専門店 famfam（岐阜・多治見）

★古民家ベーカリー＆カフェ メロンじいさん（静岡・掛川）

・米粉パンCUBREAD（静岡・伊東）

★スコーン専門店プティコアン（静岡・静岡）

★Donuts mania（静岡・伊東）

★NANA-Canele' ななカヌレ（静岡・駿東）

・Lycka（愛知・刈谷）

・ドミニクドゥーセの店（三重・鈴鹿）

★between bagel（滋賀・大津）

・ANDE＜アンデ＞（京都・伏見）

★KAMOGAWA BAKERY（京都・京都）

・京都・梅鶯堂（京都・京都）

★匠～麦香房～（京都・京都）

・#クリチ食べた？Ferdinand &Vsw（大阪・池田）

★Le GOLDEN CROISSANT（ル ゴールデンクロワッサン）（大阪・塚本）

・ 淡路島金賞カレーパン サンハート（兵庫・淡路島）

・CUBE THE BAKERY（広島・広島）

・コミベーカリー（高知・高知）

★パン屋むつか堂（福岡・福岡）

・KIYOKA MORIMOTO（長崎・長崎）

・佐世保アメリカンベーグル（長崎・佐世保）

・パンプラス（長崎・壱岐）

★Lucky Salt Bread（限定店舗）

【出店日：6日・7日】

★ぐるてんずカヌレ/小麦研究所（東京・小金井）

・LAVIGNE AKIKO（東京・西早稲田）

★自家製酵母のスコーンのお店-tobira-（大阪・東成）

・Itami Bakery（兵庫・伊丹）

【出店日：7日・8日】

★うぐいすと穀雨（東京・雑司が谷）

★レピジャポネ（神奈川・横浜）

★ネコノヒゲ（静岡・静岡）

・おりひめandひこぼし（愛知・安城）

★丸善パン（京都・山科）

★cookhouse（大阪・大阪）

【出店日：6日】

★ブーランジェリーラミュエール（宮城・仙台）

・KT'S Bakery&Cafe（長野・千曲）

【出店日：7日】

・ウクライナのお店NATALYA（東京・神宮前）

【出店日：8日】

★FUJI BAGEL（東京・幡ヶ谷）

・ラウンド食パン工房パンデマルタ（神奈川・小田原）

・製パン麦玄（山梨・山梨）

★Bakery ON！（長野・中野）

・ぱん兄弟（愛知・名古屋）

※出店店舗は予告なく変更する可能性があります。

『パンのフェス2026 in 横浜赤レンガ』開催概要

■名称 『パンのフェス2026 in 横浜赤レンガ』

■開催日 2026年3月6日（金）・7日（土）・8日（日）

■時間 11:00～17:00 ※最速入場10：30より

■会場 横浜赤レンガ倉庫イベント広場（〒231-0001神奈川県横浜市中区新港 1-1）

■入場料 無料

※パン屋さんエリアのみ一部入場時間帯は有料

■主催 パンのフェス実行委員会（ぴあ株式会社・日販セグモ株式会社）

特設サイト：https://pannofes.jp/event/pannofes2026/(https://pannofes.jp/event/pannofes2026/)

公式サイト：https://pannofes.jp/(https://pannofes.jp/)

公式X：https://x.com/pannofes(https://x.com/pannofes)

公式Instagram：https://www.instagram.com/pannofes/(https://www.instagram.com/pannofes/)