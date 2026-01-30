DearOneがアプリ基盤をNTTデータのポイントシステムとシームレスに連携　日本都市ファンド投資法人（JMF）の商業施設における新たな顧客体験価値向上に寄与

株式会社DearOne

株式会社DearOne（本社：東京都港区、代表取締役：河野 恭久、以下：DearOne）は、株式会社NTTデータ（以下：NTTデータ）と、ポイントアプリソリューションにおいて新たに協業を開始しました。

DearOneが提供する伴走型アプリ開発サービス「ModuleApps2.0（モジュールアップス2.0 https://moduleapps.com/ ）」と、NTTデータの提供する顧客ポイント管理SaaS「CAFIS Explorer （キャフィスエクスプローラー https://www.nttdata.com/jp/ja/lineup/cafis_explorer/ ）」との連携により、顧客・アプリ基盤のシステム共通化と、ポイント販促・アプリUI/UXの両面からの顧客満足度向上を同時に実現することで、顧客体験価値の向上につなげます。

この協業における一つの先行事例として、日本都市ファンド投資法人（本社：東京都千代田区、執行役員：西田 雅彦、東証REIT：8953、以下：JMF）が有する５つの商業施設「ならファミリー」「mozo ワンダーシティ」「川崎ルフロン」「京都ファミリー」「あびこショッピングプラザ」において、新たなポイントシステムの構築と公式アプリを共同開発。施設運営の最適化を図りつつ、テナントや顧客とのエンゲージメントを強化させて、顧客体験価値の向上を支援します。また今後、本取り組みによるポイントアプリパッケージを、ポイントシステムや公式アプリ未導入の施設にも展開拡大することが検討されています。

■「CAFIS Explorer」と「ModuleApps2.0」の連携について

この度、CAFIS ExplorerとModuleApps2.0両サービスの連携により、顧客・アプリ基盤のシステム共通化を実現。

CAFIS Explorerでは、ポイントサービス向上への様々なデジタル施策に必要な販促機能を具備し、ModuleApps2.0はアプリ開発の実績が豊富です。これにより、ポイント販促とアプリUI/UXの両面から顧客満足度を向上させ、クライアントの事業成長を支援します。

■JMFポイントシステムとアプリにおける、新たなパートナーシップの背景

JMFでは、「ならファミリー」と「mozo ワンダーシティ」「川崎ルフロン」「京都ファミリー」「あびこショッピングプラザ」の4施設において異なるポイントシステムを利用しており、且つ「ならファミリー」には公式アプリも存在していない状況でした。

そこで、5施設共通のシステム（アプリ、ポイント）に変更することにより、施設の業務統一化及びコスト最適化を図りつつ、UI/UXの抜本的な改善を目的として新たなプラットフォームへの切り替えを検討。採用については以下の点を重要視し、選定されました。

・実績が豊富で、業界で幅広く利用されていること

・プラットフォーム切り替え時の、手厚くきめ細やかなサポート体制

・アプリとポイント（DearOneの「ModuleApps2.0」とNTTデータの「CAFIS Explorer」）がワンストップ提案だったこと

・今後、アプリもポイントも未導入の施設においても本スキームの横展開が可能であること

結果、両社の密連携により仕様調整のロスや認識齟齬なく、円滑なプロジェクト運営を実現し、複数の商業施設アプリの開発パートナーを同時に切り替え、効率的かつ効果的なリニューアルを実現いたしました。リニューアルによる各施設の業務効率化や新たな顧客サービス創出についても貢献しております。

両社は、今後もJMFの顧客満足度向上を支援するとともに、協業による新たなポイントアプリパッケージをより多くの商業施設へ導入推進し、業界全体の効率化と事業拡大に貢献してまいります。

■JMFとのアプリ開発実績

JMFが運営する施設における共同アプリ開発実績は、「ならファアプリ」「mozoアプリ」「ルフロンアプリ」「京都ファミリーアプリ」「あびプリ」の５つで、現在これらに続く新たなアプリも開発中です。

※その他、詳細はこちら（アプリ紹介ページ）

- ならファアプリ：https://moduleapps.com/app/retail/narafamily/- mozoアプリ：https://moduleapps.com/app/retail/mozo/- ルフロンアプリ：https://moduleapps.com/app/retail/lefront/- 京都ファミリーアプリ：https://moduleapps.com/app/retail/kyotofamily/- あびプリ：https://moduleapps.com/app/retail/abiko/

■「CAFIS Explorer（キャフィスエクスプローラー)」について

NTTデータが提供する、カスタマーエンゲージメントの向上を実現するポイント・顧客管理SaaSです。多様な事業体を持つ企業グループのポイント・会員管理の共通化ニーズや、リアルとオンラインをまたぐOMOでのポイント・会員管理の共通化ニーズに対応可能です。

https://www.nttdata.com/jp/ja/lineup/cafis_explorer/

■「ModuleApps2.0（モジュールアップス2.0 )」について

DearOneが提供する、実店舗を運営している企業や自治体を対象にした公式アプリ開発サービスです。「モジュール」と呼ばれるあらかじめ開発した豊富なアプリ機能（サンプル・雛形）から、必要な機能を組み込むことで自社オリジナルの公式アプリを短期間で開発できます。また一覧にない機能は、オーダーメイドで柔軟に開発できます。さらに、アプリリリース後もグロースを目指して、お客様と一緒に伴走するサービスです。

https://moduleapps.com/

■株式会社NTTデータについて

NTTデータは、豊かで調和のとれた社会づくりをめざし、世界70ヵ国以上でITサービスを提供しています。

デジタル技術を活用したビジネス変革や社会課題の解決に向けて、お客さまとともに未来を見つめ、コンサルティングからシステムづくり、システムの運用に至るまで、さまざまなサービスを提供します。

■株式会社DearOneについて

株式会社NTTドコモのマーケティング分野における新規事業型子会社です。

豊富なアプリ機能の中から、必要とする機能を組み込むだけで公式アプリを開発できる「ModuleApps2.0」をはじめ、リテールの公式アプリ群に横断で広告配信可能なリテールメディアプラットフォーム「ARUTANA」も提供しています。

さらにユーザー行動分析ツールである「Amplitude」をはじめとして、CDP、アナリティクス、カスタマーエンゲージメントの各種マーテックツールを取扱い、アプリやECサイトなどのデジタルプロダクトのグロースを支援しています。

・代表者：代表取締役社長 河野 恭久

・本社：東京都港区虎ノ門 3-8-8 NTT虎ノ門ビル 4階

・URL： https://www.dearone.io/