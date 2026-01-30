[マリメッコ]ライトブルーとブルーのUnikkoの濃淡が鮮やかなホームコレクションがアジア限定で登場。

株式会社ルックホールディングス

株式会社ルックが展開するフィンランドのデザインハウス マリメッコ(Marimekko)から、ライトブルーとブルーの濃淡で描かれたウニッコ(Unikko)に、淡いグリーンの差し色をアクセントとして加えたアジア限定のホームコレクションが登場します。2026年2月13日(金)の一般販売に先駆け、マリメッコ伊勢丹新宿店にて2月6日(金)より先行販売を開始する。

本コレクションには、ピックイネン ウニッコ(Pikkuinen Unikko)の日常使いに便利な2.5dl マグカップ、2dl コーヒーカップ、12×15cm プレートと5dl ボウルのテーブルウェアを4型ラインナップ。

白地に映えるUnikkoが、食卓や日常に明るいアクセントを加えてくれます。

Pikkuinen Unikko 2.5dl マグカップ \4,620Pikkuinen Unikko 2dl コーヒーカップ \4,180Pikkuinen Unikko 12×15cm プレート \4,730Pikkuinen Unikko 5dl ボウル \5,720

Marimekko伊勢丹新宿店 先行販売開始日

2026年2月6日(金)

＊インポート商品のため入荷が遅れる場合がございます。

一般販売開始日

2026年2月13日(金)

About Marimekko

1951年より続く、プリント作りのアート

マリメッコは、独創的なプリントや色使いによって世界中に広く知られるフィンランドのデザインハウス。1951年、アルミ・ラティアにより創業。オリジナリティあふれるファッション、バッグ、小物からホームデコレーションまでを展開するライフスタイルブランドの先駆けとなる。マリメッコが創業当初から一貫して掲げてきたミッションは、時代に流されることのない機能的でわかりやすいデザイン。目にするだけで力が湧くような大胆なプリントと色使いで、毎日の暮らしに幸せと喜びをもたらすデザインを発信している。