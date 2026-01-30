【北海道限定】「さっぽろ雪まつり」に合わせて「冬の観光フェア」を2月4日（水）より開催！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、2月4日（水）から23日（月）までの20日間、「冬の観光フェア」を道内のセブン‐イレブン994店舗（2025年12月末時点）で開催します。

「2026さっぽろ雪まつり」の開催初日に合わせて実施する本フェアは、「サッポロビール園」様監修の「ジンギスカンおむすび」や「ジンギスカン焼そば」をはじめ、北海道産原料を一部使用して、地元で人気のラジオ番組STVラジオ『ごきげんようじ』とタイアップした「生メロンパン」など、7品を発売します。

毎年200万人以上が来場する世界3大雪まつりのひとつ「さっぽろ雪まつり」。長年にわたり協賛企業を務めるセブン‐イレブン・ジャパンは、同イベントを盛り上げるため、毎年さまざまな施策を展開してきました。今年は、開催地である札幌をはじめ北海道全体が賑わいをみせるこの時期にあわせ、北海道が誇る独自の食文化と良質な原材料の魅力を国内外のお客さまに知っていただきたいと考えています。北海道の冬の風物詩である「さっぽろ雪まつり」を「食」の力で応援します！

北海道の企業・ラジオ番組とのタイアップ

■「サッポロビール園」との取組み

「冬の観光フェア」では、札幌の名所「サッポロビール園」様監修の「ジンギスカンおむすび」「ジンギスカン焼そば」「ラーメンサラダ（味噌ドレッシング）」を発売します。

北海道ならではの味を、セブン‐イレブン店舗でぜひお楽しみください！

公式サイトURL：https://sapporo-bier-garten.jp/

■STVラジオ『ごきげんようじ』との取組み

STVラジオの人気番組で、木村洋二さん、田付美帆さんがパーソナリティーを務める「セブン‐イレブン探険隊」とのタイアップ商品として「ごきげん生メロンパン（富良野メロンソースのホイップ入り）」「ごきげん生メロンパン（北海道産さつまいも餡のホイップ入り）」の2品を発売します。

公式サイトURL：https://www.stv.jp/radio/gokigen/index.html

商品一覧

■サッポロビール園監修 ジンギスカンおむすび

価格：198円（税込213.84円）

発売日：2月4日（水）～順次

販売エリア：北海道

サッポロビール園の監修により完成したジンギスカンタレで、一口目からほどよい酸味と甘辛いタレのおいしさを味わえます。タレを具材のラム肉に使用するだけでなく、ご飯全体にまぶすことで、肉の旨味がしみたご飯をおむすびで楽しんでいただけます。

■サッポロビール園監修 ジンギスカン焼そば

価格：498円（税込537.84円）

発売日：2月3日（火）～順次

販売エリア：北海道

サッポロビール園の直営店「村はし」で提供されているメニューを再現した商品です。隠し味にスパイスを加えた甘みがありコク深いソースとジンギスカンの旨味を感じられる焼そばです。

■サッポロビール園監修 ラーメンサラダ（味噌ドレッシング）

価格：258円（税込278.64円）

発売日：2月3日（火）～順次

販売エリア：北海道

サッポロビール園の監修により、胡麻の香りと一味が効いたこだわりの味噌ドレッシングが完成。ラーメンやミニトマト、細切りにしたキュウリ、きくらげ、ハムと絡み合い、食べ進みの良い仕立てにしました。

■揚げたこ焼き（3個入り）

価格：198円（税込213.84円）

発売日：1月27日（火）～順次

販売エリア：北海道

カットしたタコを、コクのあるカツオベース出汁の生地に入れて焼き上げました。店舗で揚げるため、外はカリっと、中はトロッとしたできたての食感がクセになります。

■黒いたい焼き（カスタード）

価格：186円（税込200.88円）

発売日：1月31日（土）～順次

販売エリア：北海道

味わい深くコクのあるなめらかな十勝産カスタードを使用。店舗の専用オーブンで最終仕上げ焼きを行ってから提供するため、もちもちの生地と、その中からトロッと溢れ出るカスタードクリームをより良い状態でご賞味いただけます。

■ごきげん生メロンパン（富良野メロンソースのホイップ入り）

価格：198円（税込213.84円）

発売日：2月4日（水）～順次

販売エリア：北海道

STVラジオ『ごきげんようじ』とのタイアップ商品です。しっとり、もちもちとした「生」食感の生地にメロンの味わいを楽しめるホイップクリームをサンドしました。

■ごきげん生メロンパン（北海道産さつまいも餡のホイップ入り）

価格：198円（税込213.84円）

発売日：2月4日（水）～順次

販売エリア：北海道

STVラジオ『ごきげんようじ』とのタイアップ商品です。しっとり、もちもちとした「生」食感の生地にさつまいもの味わいを楽しめるホイップクリームをサンドしました。

セブン‐イレブンアプリ販促

■「冬の観光フェア」対象商品 単品20円引きアプリクーポン 各2枚ずつ、合計6枚配信

対象商品：

黒いたい焼き（カスタード）価格 186円（200.88円）

ごきげん生メロンパン（富良野メロンソースのホイップ入り）価格 198円（213.84円）

ごきげん生メロンパン（北海道産さつまいも餡のホイップ入り）価格 198円（213.84円）

クーポン配信日：2026年2月4日（水）午前中

引き換え期間：2026年2月10日（火）まで

■サッポロクラシック 15円引きアプリクーポン販促

対象商品：

サッポロクラシック 350ml 価格 216円（税込237.60円）

サッポロクラシック 500ml 価格 283円（税込311.30円）

クーポン配信日：2026年2月6日（金）・13日（金）・20日（金）・27日（金）

引き換え期間：配信から7日間 ※翌週木曜日まで

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。