『ジョブカン証憑管理』、国内シェアNo.1イメージスキャナー『ScanSnap』と連携を開始

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が提供するクラウド会計ソフト『ジョブカン会計』は、オプションのクラウド書類保存システム『ジョブカン証憑管理』において、株式会社PFU(石川県かほく市、代表取締役 社長執行役員:平原英治)が提供するイメージスキャナー『ScanSnap』との連携を開始しました。

『ジョブカン証憑管理』サービスページ:https://ac.jobcan.ne.jp/evidence-management/

『ScanSnap』公式サイト:https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/

国内シェアNo.1(※)のイメージスキャナー『ScanSnap』は、領収書や請求書などの経理証憑をはじめとした業務書類をワンプッシュで電子化できます。

今回の連携により、『ScanSnap』でスキャンしたデータは『ジョブカン証憑管理』へ自動で保存されるため、手動でのアップロード作業が一切不要になります。データ管理の手間を大幅に削減し、経理業務の負担軽減に貢献します。

※株式会社BCNが主催する「BCN AWARD 2026」においてシェア45.6%を獲得し、16年連続でスキャナ部門最優秀賞(年間販売台数シェアNo.1)を受賞 https://www.pfu.ricoh.com/news/2026/news260119.html

■『ScanSnap』について

『ScanSnap』は、カンタン・スピーディー・コンパクトをコンセプトとして設計されたイメージスキャナーです。製品ラインアップ中、『ScanSnap iX2500』『ScanSnap iX110』『ScanSnap iX2400』『ScanSnap iX1300』が『ジョブカン証憑管理』と連携いたします。

公式サイト:https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/

■株式会社PFUについて

コンピューター開発で培った技術を基に、イメージスキャナーに代表されるドキュメントイメージング関連商品・サービス、並びにお客様の安心安全に貢献するITインフラの構築・運用支援サービスを提供しています。

本社 : 石川県かほく市宇野気ヌ98-2

代表者 : 代表取締役 社長執行役員 平原英治

設立 : 1960年11月1日

企業サイト : https://www.pfu.ricoh.com/

■『ジョブカン証憑管理』について

『ジョブカン会計』のオプションのひとつで、電子帳簿保存法の「スキャナ保存制度」「電子取引データ保存」の要件に完全対応した証憑管理システムです。「AI-OCR機能」を利用することで、項目を自動読み取り・登録が可能。請求書や領収書などの国税関係書類を電子データとして一元管理し、ペーパーレス化と業務効率化を実現します。

サービスページ:https://ac.jobcan.ne.jp/evidence-management/

■『ジョブカン会計』について

『ジョブカン会計』は、パッケージ型会計ソフトの使い勝手をそのままに、クラウドの便利さを追加したクラウド型の会計ソフトです。

パッケージ型会計ソフトでは当たり前の「帳簿のキーボード入力」「エンターキーで次項目」「合計値が変わった場合の集計表の自動更新」など、経理担当者が求めていた軽快な操作性に加え、帳簿を複数展開し切り替えながら利用ができる「タブ表示」や、年度の切り替えをせずに前年度の帳簿を確認できる「前年度参照」、複数人での同時編集時に他者の参照場所がわかる「アクティブユーザー」など経理業務に役立つ機能を多数搭載しております。「予算管理」「資金繰り」等の機能も実装しており、幅広い規模の企業でご活用いただくことが可能です。

また、データの無料保管、無料アップデート、Web上での簡単ログインなどクラウドならではの便利機能を多数実現しています。

公式サイト:https://ac.jobcan.ne.jp/

■バックオフィス支援クラウドERPシステム「ジョブカン」について

ジョブカンシリーズは、勤怠管理を始めとし、経費精算・ワークフロー・採用管理・労務HR・給与計算・会計・見積/請求書・BPOの9サービスからなる、バックオフィス業務を効率化するクラウド型ERPシステムです。企業の創業期から成熟期まであらゆるステージ・規模に対応しており、累計導入実績は30万社を突破しました。法人向けIT製品の比較・資料請求サイト「ITトレンド」が発表した「ITトレンド年間ランキング2025※」において、「勤怠管理・就業管理」部門、「ワークフロー」部門、「採用管理・選考管理システム」部門、「給与計算システム」部門など計11部門で第1位に選ばれています。

公式サイト:https://all.jobcan.ne.jp/

※2025年にITトレンドの各カテゴリーでユーザーから最も支持された製品を発表。2025年1月1日～11月30日までの資料請求数をもとに集計しています。

■株式会社DONUTSについて

クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、「Ray」「Zipper」などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。

「10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/

※記載されている会社名および商品・製品・サービス名(ロゴマーク等を含む)は、各社の商標または各権利者の登録商標です。