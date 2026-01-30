アイメガネが2月1日より「メガネの川柳コンテスト」を開催。

アイジャパン株式会社

ライフスタイルに合わせたメガネを提案しているメガネショップ「アイメガネ」を展開するアイジャパン株式会社（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役 兼 社長執行役員：澤田 泰行）は、2026年2月1日（日）から3月31日（火）までの期間、日常生活における「メガネ」や「見え方」にまつわるエピソードを五・七・五の川柳で募集する「メガネの川柳コンテスト」を開催いたします。

■コンテスト概要

・名称：メガネの川柳コンテスト

・特設ページ：https://www.aimegane.com/news/news_event/8747/

・募集内容：日常の見え方やメガネに関する「ほっこりエピソード」「ドジった話」「困ったこと」

などを表現した川柳

・応募期間：2026年2月1日（日）～ 3月31日（火）

・応募資格：年齢制限はございません。どなたでもご応募いただけます。

・結果発表：2026年4月9日（木）

アイメガネ公式ホームページおよび公式SNSにて発表いたします。

■素敵な賞品をご用意

応募作品の中から、厳正な審査選考を行い、入賞作品を決定いたします。

・グランプリ（1名様）：10,000円相当 カタログギフト

・準グランプリ（2名様）：5,000円相当 カタログギフト

・入選作品賞（10名様）：1,000円分 QUOカード

■ 選べる4つの応募方法

Web、SNS、店頭など、多様な方法でご応募いただけます。

1.Web応募：「メガネの川柳コンテスト特設ページ」

https://www.aimegane.com/news/news_event/8747/ より応募

2. SNS応募：InstagramまたはX（旧Twitter）で「#アイメガネ川柳2026」を付けて投稿

3. 店頭応募：アイメガネ各店舗にて配布する専用応募用紙、またはA4用紙にて受付

■結果発表と当選連絡について

入賞作品は、アイメガネホームページにて発表いたします。

Web・SNSから応募された入賞者様へは、メールまたはSNSのダイレクトメッセージにてご連絡します。

また、店舗で応募された入賞者様へは、賞品の発送をもって当選の発表にかえさせていただきます。

■「アイメガネ」について（https://www.aimegane.com/ ）

埼玉県を中心に38店舗を運営する、メガネ・補聴器・コンタクトレンズの専門店です。技術・サービス・おもてなしで「感動を生む購入体験」を提供し続け、地域社会における「視聴生活のコンシェルジュ」になるというビジョンを掲げています。

アイメガネでは、業界屈指の在籍率を誇る国家検定資格「眼鏡作製技能士」を持つスタッフが、専門知識と最新機器を駆使してサポートいたします。目のストレス具合を測定できる「調節機能解析装置」や、AIがメガネの似合い度を判定する「AIフィッティングミラー」などを活用し、お客様一人ひとりに最適なメガネをご提案。ご購入後のアフターサポートも充実させており、安心して「視聴生活」のご相談をいただけます。

トレンドを押さえた豊富な品揃えの中から、「よく視えて、疲れにくく、似合う」最適なメガネを、納得の価格でお買い求めいただけます。 また、「メガネのセカンドオピニオン」として、他店で購入されたメガネの点検や見え方確認も承っております。不具合がある場合は改善案をご提案し、問題がない場合は客観的な視点で「問題なし」とお伝えするなど、誠実な対応を心がけています。

アイメガネは、お客様の快適な視聴生活をサポートし、「生活の質（Quality of Life）の向上」に貢献し続けます。

【会社概要】

会社名：アイジャパン株式会社

代表：代表取締役兼社長執行役員澤田泰行

資本金：1億円

設立：1964年11月

所在地：埼玉県さいたま市北区宮原町1丁目505番地1

電話番号：048-660-1111(代表)

URL：https://www.aijapan-net.co.jp/