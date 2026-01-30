楓工務店、アップサイクル作品のチャリティで地域支援へ

アイニコグループ株式会社

アイニコグループ株式会社（代表者：田尻 忠義、所在地：奈良県奈良市、以下、当社）が展開する住宅事業ブランド「楓工務店」は、2025年10月26日（日）に開催された「お客様感謝祭」において、株式会社トポフィリ（代表者：白井 香、所在地：東京都、以下：トポフィリ）主催のキャンドルカッププロジェクトによるチャリティ企画を実施し、その売上金10万円が特定非営利活動法人フードバンク奈良へ寄付されたことをお知らせいたします。

本企画は、当社顧問である侍ジャパン元ヘッドコーチ・白井一幸氏のご縁をきっかけに実現したもので、トポフィリの事業の「うつわ蘇生(R)」（※1）によるアップサイクルの一環として制作されたキャンドルスタンド作品「一隅に明かりを灯すキャンドルカップ」の販売によるチャリティ企画です。



「もったいない」を「ありがとう」に変え、食品ロス削減と食の支援を通じて人と地域をつなぐフードバンク奈良の活動理念に、トポフィリが深く共感したことから、本チャリティによる寄付が実現しました。





（※1）「うつわ蘇生(R)」は、壊れた器に宿る唯一の物語を再びつなぎ、人々の心を和やかに、より善く続くように仕立てることを本望とする英国式の修復技術を用いた事業です。

使われなくなった器が、誰かの心と地域を照らす灯に

当日は、不要になった器を捨てることなく新たな価値を与える「一隅に明かりを灯すキャンドルカップ」が販売され、多くのお客様から共感の声が寄せられました。 “ものを大切にすること”と“地域社会への支援”が重なり合う本取り組みは、感謝祭の場にあたたかな交流と循環を生み出しました。

寄付金は、フードバンク奈良を通じて、子どもたちの食支援をはじめとした活動に活用される予定です。

NPO法人フードバンク奈良 代表理事 平川様 コメント

「このたびは、多額のご寄付をいただき、誠にありがとうございました。

子どもたちのお菓子や飲み物、食べ物の費用として、大切に使わせていただきます」

認定NPO法人 フードバンク奈良

代表理事：平川理恵

本部事務局：〒636-0114 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺西3丁目1-31

ホームページ：https://foodbanknara.jimdofree.com/

「一隅に明かりを灯すキャンドルカップ」について

「一隅に明かりを灯すキャンドルカップ」は、トポフィリの事業の「うつわ蘇生(R)」（※1）によるアップサイクルした作品です。カケたり割れたりしたティーカップやコーヒーカップ、茶器などを譲り受け修復し、蝋燭立てとして再生することで、「あなたの器が、誰かの心の灯になるとしたら」という想いを形にしています。再生・販売されたキャンドルカップの売上金の50％は、子どもの学習支援、遺児支援、女性の自立支援など、各地の支援団体へ寄付されており、器に新たな物語を与えると同時に、社会課題の解決にもつながる取り組みです。

【トポフィリ 概要】

名称： 株式会社トポフィリ（幸福な空間の仕立てトポフィリ(R)️）

代表： 白井 香

事業内容：

・企業研修／講演／講師派遣

・コンサルティング

・陶磁器製作

・陶磁器修復（うつわ蘇生(R)）

・「一隅に明かりを灯すキャンドルカップ」（アップサイクルプロジェクト）

ホームページ： https://www.candlecup.net/

(R)️登録商標。うつわ蘇生、トポフィリは、株式会社トポフィリの登録商標です。

今回の寄付は、地域で活動する支援団体の取り組みに共感し、ともに子どもたちの未来を支える一歩となるものです。

当社は「笑顔を創造し続ける」という企業理念のもと、住まいや暮らしの提供にとどまらず、地域社会にあたたかな循環を生み出す企業であり続けたいと考えています。今後も、人と人、想いと行動をつなぐ活動を大切にしてまいります。

【会社概要】

アイニコグループ株式会社は、「笑顔を創造し続ける」という企業理念のもと、奈良・京都南部を中心に、注文・分譲住宅、リフォーム、不動産、保育、介護、民泊、企業向けIT/DX研修支援事業や業務管理SaaS事業（BOXJOB）など、幅広い事業を展開しています。私たちは、家づくりだけにとどまらず、お客様の暮らしそのものを豊かにし、地域社会に貢献することを目指しています。



名称：アイニコグループ株式会社

設立：2007年

代表：田尻 忠義

本社：〒631-0806 奈良市朱雀3丁目1-7

