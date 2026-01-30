千葉県四街道市、企業版ふるさと納税を通じ、電気自動車の導入により、カーボンニュートラルの実現を推進～ネクステージより「BYD DOLPHIN」を3台寄贈～

株式会社ネクステージ

株式会社ネクステージ（代表取締役会長兼社長：広田靖治、本社：愛知県名古屋市中区、以下「ネクステージ」）は、企業版ふるさと納税を活用した地域貢献活動の一環として、千葉県四街道市に電気自動車「BYD DOLPHIN」を３台寄贈しました。

本取り組みに伴い、2026年1月23日に四街道市役所にて感謝状贈呈式が実施されました。

千葉県四街道市 鈴木 陽介市長（写真左）、株式会社ネクステージ広報室長 酒井 啓資（写真右）

四街道市は、「未来を応援する道プロジェクト」の一環として、カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みを推進しています。その中で、市民の環境に配慮した行動に対し、経済的インセンティブを付与する「環境アクションポイント事業」を実施するなど、行政・市民・企業が一体となった持続可能なまちづくりを進めています。

本寄贈は、こうした四街道市の取り組みに賛同して実施したものであり、電気自動車の導入はCO2排出量の削減にもつながるため、未来を応援するまちづくりに寄与できるものと考えています。

ネクステージは、持続可能な社会の実現に向け、環境に配慮した取り組みや、地域社会との連携を重要な経営課題の一つとして位置付けています。今回の企業版ふるさと納税を通じた寄贈は、地域社会の活性化および、脱炭素社会の実現に貢献する取り組みであり、今後も全国各自治体と連携し、地域課題の解決に取り組んでいきます。

●株式会社ネクステージ

ネクステージは、自動車販売事業として新車・中古車の販売、整備事業、保険代理店事業、自動車買取事業、その他の事業としてカーコーティング事業を主な事業としており、自動車に関わる多様なサービスを提供しています。“カーライフのパートナーとして、人々の生活をより豊かに”することを目的に「みんなに愛されるクルマ屋さん」を目指しています。