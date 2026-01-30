NPO法人ディーセントワーク・ラボpresents！「こども応援キャンペーン」を開催！2026年2月28日（土）～4月5日（日）の期間は、高校生以下1デーパス500円！春休みはムーミンバレーパークへ！

株式会社ムーミン物語

株式会社ムーミン物語（本社：埼玉県飯能市、代表取締役社長：望月 潔）が運営する「ムーミンバレーパーク」は、NPO法人ディーセントワーク・ラボの特別企画として、2026年2月28日（土）～4月5日（日）の期間、「こども応援キャンペーン」を実施いたします。

昨年多くのご家族連れにご好評いただいた本キャンペーンが、今年も春休みシーズンに登場！キャンペーン期間中は、高校生以下の方を対象に1デーパスを500円でご利用いただけます。

春の訪れに心が躍る特別なひとときを、ぜひムーミンバレーパークでお過ごしください。

▶「こども応援キャンペーン」概要◀

■対象期間：2026年2月28日（土）～4月5日（日）

■販売期間：2026年4月5日（日）まで

■販売価格：こども（4歳～高校生）1デーパス500円（税込）

■チケット購入：公式オンラインチケット及び、各種プレイガイドでご購入いただけます。

【ムーミンバレーパーク公式オンラインチケット（アソビュー！）】

https://www.asoview.com/channel/ticket/lf5lbhTO9i/ticket0000011424(https://www.asoview.com/channel/ticket/lf5lbhTO9i/ticket0000011424)

【ムーミンバレーパーク チケットブース】当日チケット販売時間10:00～閉園1時間前まで。

※学生証を確認させていただく場合がございます。

■「こども応援キャンペーン」詳細： https://metsa-hanno.com/event/42967/(https://metsa-hanno.com/event/42967/)

「みんなちがう だけどおなじ」ムーミン谷の仲間たちに会いに行こう！

～特別企画：NPO法人ディーセントワーク・ラボ～ 趣旨

すべての人が、その人らしさを大切にしながら、役割があったり、働いたりするためには、「機会（チャンス）が同じ（公平）であること」が何よりも重要であると考えています。機会が同じとは、「同じスタートラインに立つ」ということです。毎回好評のこの企画によって、より多くのこどもたち、若い人たちの体験や経験の機会が少しでも「同じ」に近づいて、思い出に残る楽しい時間をすごすことができるように、心から願っています。

NPO法人ディーセントワーク・ラボ とは

すべての人の「ディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）」「ディーセント・ロール」の実現を目指し、様々な活動を行う団体です。 一人ひとりが、 どこかのコミュニティやグループの中で「役割」があることをとても大切にしています。

そして、本人も周りの人たちもその「役割」 を認識できるような環境をつくっています。

特に、ディーセント・ワークの環境が十分に整っていない障がいのある人の「役割」や「仕事」を、多くのプロの方たちと共につくり、その活動を通して全ての人の「働く」を考えていきたいと思っています。

活動の内容は、福祉事業所や企業に対して、障がい者就労、雇用の伴走型支援や研修等を 実施しています。また、福祉事業所のものづくりブランド equaIto の企画・運営、働きやすい職場について調査研究し、分かりやすく伝える活動のほか、多様性を体験する「トントゥフェスティバル」を毎年メッツァビレッジで開催しています。

〒145-0062 東京都大田区北千束3-28-9-401

■NPO法人ディーセントワーク・ラボ公式HP：https://decentwork-lab.org/(https://decentwork-lab.org/)

「学割パス」「シニア割」も実施中♪

▶半額で遊び尽くせ！学生・若者向けの「学割パス」販売中！

■対象期間：

2026年1月16日（金）～4月5日（日）

■販売期間：2026年4月4日（土）まで

■対象：大学、大学院、短大、専門学校の

学生証をお持ちの方、または18歳以上22歳以下の方

※高校生以下の方はこどもチケットをご利用ください。

※年齢が分かる身分証明書、または学生証を確認させていただく場合がございます。

■販売価格：前売1,950円（税込）（前売りのみ）

※ムーミンバレーパークチケットブースでの当日チケットの販売はございません

■チケット購入：公式オンラインチケット及び、各種プレイガイドでご購入いただけます。

■『学割パス』詳細：https://metsa-hanno.com/event/42094/(https://metsa-hanno.com/event/42094/)

▶期間限定で毎日使える！「シニア割」チケット販売！

■対象期間：

2026年1月16日（金）～4月5日（日）

■販売期間：2026年4月4日（土）まで

■対象：65歳以上の方

※身分証明書の確認をさせていただく場合がございます。

■販売価格：2,500円（税込）（前売りのみ）

※ムーミンバレーパークチケットブースでの当日チケットの販売はございません

■チケット購入：公式オンラインチケット及び、各種プレイガイドでご購入いただけます。

■「シニア割」詳細：https://metsa-hanno.com/event/42279/(https://metsa-hanno.com/event/42279/)

＜ムーミンバレーパークについて＞

ムーミンバレーパークは、四季折々の豊かな自然環境や季節ごとのデコレーション演出から、ムーミンの物語を体験することのできるテーマパークです。ムーミン一家とその仲間たちによるライブエンターテインメントやグリーティング、原作の大きな魅力である「文学性」や「アート性」を感じることができます。

＜ムーミン物語について＞

ムーミン物語は、2013年11月にムーミンの物語を主題としたテーマパーク事業を行うことを目的に設立されました。ムーミン物語は、このテーマパーク事業を日本国内のみならずアジアにおいても展開することができるライセンスを保有しており、またムーミンバレーパーク内で販売するムーミンの物語に関する各種商品を企画、制作、販売を行うライセンスも保有しています。

https://www.moomin-monogatari.co.jp/

＜公式サイト・公式SNS＞

「ムーミンバレーパーク」公式サイト：https://metsa-hanno.com/

「ムーミンバレーパーク」公式X：https://x.com/metsamvp_info

「ムーミンバレーパーク」公式Instagram：https://www.instagram.com/moominvalleypark/