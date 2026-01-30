変なホテル「コラボルーム世界最多」ギネス世界記録(TM)認定『Hidy!Rascal』初のコラボレーション　51種類目のコラボルーム「Hidy!Rascalルーム」発売

株式会社エイチ・アイ・エス

H.I.S.ホテルホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区）が運営する変なホテルは、『Hidy!Rascal』初のコラボレーション企画として、「Hidy!Rascalルーム」を、1月30日（金）より発売します。

写真はすべてイメージ

変なホテルは、『コラボルーム世界最多のホテル』、「Most brand-themed room sponsorships in a hotel chain（ホテルチェーンにおけるブランドコンセプトルーム・スポンサーの最多数）」として、ギネス世界記録(TM)に認定されました。（2025年9月19日（金）/コラボルーム44種類）。このたび、全国4軒の変なホテルは、『Hidy!Rascal』初のコラボレーション企画として、「Hidy!Rascalルーム」を1月30日（金）より発売します。なお、本件の発売により、変なホテルで展開するコラボルームは、世界最多数を更新し、51種類目となります。

「Hidy!Rascalルーム」は、やんちゃで好奇心旺盛な『ラスカル』と一緒に過ごす特別な滞在体験をテーマに、客室の壁やベッド、ドアを『Hidy!Rascal』で飾り、ラスカルのぬいぐるみを設置しています。ご宿泊のお客様には、変なホテルオリジナルのサコッシュをプレゼントします。また、客室内にご用意したスライドパズルを完成させたお客様には、ヘアコームもプレゼントします。さらに、「Hidy!Rascalルーム」にご宿泊いただき、あわせて２月６日（金）～2月18日（水）にルミネエスト新宿B1階 中央東改札外券売機横で展開する「Hidy!Rascal POP UP SHOP」にご来店いただくと、特別なノベルティをお受け取りいただけます。（詳細は「Hidy!Rascal」特設サイトにてご案内します。）「Hidy!Rascalルーム」の価格は、朝食付き21,300円～、素泊まり19,300円～（いずれも1室1泊、税サ込）

～「Hidy!Rascalルーム」展開ホテル～

変なホテル舞浜 東京ベイ https://www.hennnahotel.com/maihama/

変なホテル東京 西葛西 https://www.hennnahotel.com/nishikasai/

変なホテルプレミア名古屋 伏見駅前 https://www.hennnahotel.com/nagoya-fushimi/

変なホテルプレミア 奈良 https://www.hennnahotel.com/nara/

～「Hidy!Rascal」特設サイト～

https://www.araiguma-rascal.com/hidyrascal/

HISホテルホールディングスは、ホテルを基点とした旅の楽しさ・ビジネスシーンでの利便性を実現する会社です。日本・米国・韓国など世界7つの国と地域にて、変なホテル・ウォーターマークホテルなど全12ブランド49ホテルを展開しています。