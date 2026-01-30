【結果発表】第2回「私を動かした運命のチラシ体験談コンテスト」　受賞作品が決定！

株式会社ペーパー・シャワーズ

まかせてグループ（運営：株式会社ペーパー・シャワーズ/本社：長野県飯田市、代表取締役社長：村松大輝）は、「一枚のチラシが、人生を変えることもある」をキャッチコピーに、ポスティング事業を通じて地域へ情報をお届けしています。この度、昨年実施いたしました「第2回 私を動かした運命のチラシ体験談コンテスト」の審査を終了し、受賞作品を決定いたしましたのでご報告いたします。 結果の詳細は、本日2026年1月30日（金）11:00より、当社公式ウェブサイトにて公開いたします。

本コンテストは、当社が郵便受けにお届けした一枚のチラシが、受け取った方の生活にどのような「キッカケ」をもたらしたかを募る企画として開催いたしました。

第2回となる今回は、当社が事業展開する長野県・山梨県エリアにお住まいの皆様を中心に、貴重な実体験をお寄せいただきました。 応募作品の中には、日々の暮らしの中で「仕事を始めるきっかけになった」「健康を取り戻せた」「マイホームを実現した」といった、等身大のエピソードが含まれておりました。 当社といたしましては、こうした「地域の皆様の生活が少し豊かになる瞬間」こそが、私たちがチラシという「種」をまく意義であると再確認し、慎重に審査を行いました。

その結果、大賞（選べるギフト5万円分）1作品、まかせて賞（選べるギフト1万円分）3作品を選出いたしました。

■大賞受賞作品のご紹介

大賞タイトル「脳梗塞からの復活」 K様（長野県在住）

「数年前に脳梗塞を患い、杖をつく生活となり仕事も見つからず、外へ出ることも億劫になってきたところ、奥様がポストに入っていた1枚の求人のチラシを見て私に勧めてくれたことがきっかけで、新たなお仕事に就くことができました。今では杖なしで歩行できるまで回復しました。」と語ってくださいました。

本日11:00より、株式会社ペーパー・シャワーズ公式サイトにて受賞結果（速報）を公開いたしました。 なお、各受賞者へのインタビューや詳細なエピソードにつきましては、ご本人の声を丁寧に取材した上で、2026年2月以降、順次同サイト内にてご紹介していく予定です。

公開日時：2026年1月30日（金） 11:00 URL：https://www.makasete-group.net/

※本日は受賞者の発表のみとなります。詳細記事は後日公開予定です。

■コンテスト概要

本社社屋にて、大賞の表彰を受けるK様（左） 代表取締役社長 村松大輝（右）

「第2回 私を動かした運命のチラシ体験談コンテスト」 概要

■まかせてグループとは

- 募集テーマ： 「ポストに投函された一枚のチラシが、あなたの人生を大きく動かした経験はありませんか？」- 募集期間： 2025年11月14日（金）～ 12月31日（水）- 受賞対象： 長野県・山梨県にお住まいの方で当社が配布したチラシに係るエピソードに限る- 賞品： 大賞：選べるギフト5万円分 まかせて賞：選べるギフト1万円分- 主催： 株式会社ペーパー・シャワーズ（まかせてグループ）

まかせてグループは直営9拠点、FC4拠点、登録配布員数約1,100名（グループ全体）の強固な配布体制を構築しています。まかせてグループは、25年以上にわたる品質改善の結果、CPA（顧客獲得単価）において全国トップレベルの低い数値を達成した実績を持ち、高い反響効果を提供します。サービスは、チラシのデザインから印刷、配布までをワンストップで提供できるサービスにも対応可能であり、国勢調査に基づくエリアマーケティングを組み合わせることで、ターゲット層に合わせた最適なエリア選定をご提案します。

配布品質の維持のため、自社で配布組織を持ち多店舗展開することで、配布員一人ひとりへのきめ細かい指導や迅速なトラブル対応を実現しています。また、業界で唯一ポスト位置とルートが記載された配布専用の地図を制作し、GPSアプリを活用して配布員の軌跡を把握することで、不正抑止と配布員の保護に努めています。独自開発したWEB発注システム「まかせてくん」により、お客様は24時間いつでもネット上でエリア選定や見積もり、発注を手軽に行うことが可能です。

■株式会社ペーパー・シャワーズとは

株式会社ペーパー・シャワーズは、2000年1月12日に設立されました 。当社の使命は、「お客さまの課題に『愚直』に向き合い、人と人、企業と企業、人と企業を繋ぐこと」にあります。主軸とするポスティング事業では、「一枚のチラシが、人生を変えることもある」をキャッチコピーに、チラシを企業から地域住民へ向けた「お手紙」と捉えることで、生活を豊かにする「キッカケ」という繋がりを提供しています。また、多角的な事業として、「くらべる えらべる わくわくする」を掲げる住宅相談所「すまいポート21」の運営や、「木の温もりを感じられる 唯一無二の空間」を提供する貸しホール「南松ホール」の運営も行い、地方都市における様々なインフラ構築を通じて繋がりを深めています。私たちはこの繋がりを大切にし地域社会に「感動」を創生できる会社を目指しています。

■会社概要

会社名:株式会社ペーパー・シャワーズ （ まかせてグループ ）

代表取締役社長:村松大輝（むらまつ たいき）

本社所在地:長野県飯田市上郷別府１6９７－５

設立:２０００年１月１２日

資本金:3千万円

事業内容:地方都市におけるポスティング業務（チラシの各戸配布）・軽作業専門業務・コンピュータソフトウェアの開発・販売/通信販売・長野県内の「すまいポート21」店舗運営・貸しホール事業「南松ホール」の運営

社員数：６９人

登録配布員数：約1.1千人 ※まかせてグループ全体

営業所：１１拠点

＜山梨県＞まかせて甲府

＜長野県＞まかせて長野・上田・佐久・松本・安曇野・諏訪・伊那・飯田

すまいポート２１飯田（住宅相談所）

南松ホール（貸しホール事業）

