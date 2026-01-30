テーマを超えて集まった、すみっコぐらしのなかまたちがナムコに登場！ すみっコぐらし あつまるんです いろんななかまゴムひも付きマスコット 2026年2月6日(金)より順次展開！
株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、人気キャラクター『すみっコぐらし』のマスコットを、2026年2月6日(金)より全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」(以下ナムクレ)で順次展開します。
個性的な“なかま”がいっぱいの『すみっコぐらし』から、さまざまなテーマで活躍してきたなかまたちがナムコに登場。ファンなら集めたくなる注目のアイテムです。持ち歩いてみんなに自慢できる、カラフルなゴムひもつきのマスコットです。
すみっコぐらし あつまるんです いろんななかまゴムひも付きマスコット
■ラインアップ：全5種
まめマスター / パン店長 / うさぎマイスター / さとう店長 / さとう副店長
■サイズ：パン店長(約9cm) / まめマスター(約6cm) / うさぎマイスター(約6cm) /
さとう店長(約5cm) / さとう副店長(約5cm)
■取り扱い店舗
・取扱店舗一覧：
https://bandainamco-am.co.jp/documents/game_center/prize/sumikko202602R.pdf
・ナムコオンラインクレーン：
https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/sumikko202602R
◆「ナムコオンラインクレーン(ナムクレ)」とは◆
バンダイナムコアミューズメントが運営するオンラインクレーンです。
本物のクレーンゲームをスマホやPCでプレイし獲得された景品をご自宅へお届けします。
▼「ナムクレ」 詳細はこちら
・ナムコオンラインクレーン：https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/sumikko202602R
■『すみっコぐらし』とは
2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。
かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。
電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。
日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。
～すみっコぐらしの最新情報についてはこちら～
・すみっコぐらし通信： https://www.san-x.co.jp/sumikko/
・すみっコぐらし公式X(旧Twitter)： https://x.com/sumikko_335
※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。
※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。
(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved. (C)Bandai Namco Experience Inc