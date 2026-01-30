テーマを超えて集まった、すみっコぐらしのなかまたちがナムコに登場！ すみっコぐらし あつまるんです いろんななかまゴムひも付きマスコット　2026年2月6日(金)より順次展開！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、人気キャラクター『すみっコぐらし』のマスコットを、2026年2月6日(金)より全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」(以下ナムクレ)で順次展開します。



個性的な“なかま”がいっぱいの『すみっコぐらし』から、さまざまなテーマで活躍してきたなかまたちがナムコに登場。ファンなら集めたくなる注目のアイテムです。持ち歩いてみんなに自慢できる、カラフルなゴムひもつきのマスコットです。




すみっコぐらし あつまるんです いろんななかまゴムひも付きマスコット


■ラインアップ：全5種


　まめマスター / パン店長 / うさぎマイスター / さとう店長 / さとう副店長


■サイズ：パン店長(約9cm) / まめマスター(約6cm) / うさぎマイスター(約6cm) /


　さとう店長(約5cm) / さとう副店長(約5cm)




■取り扱い店舗


◆「ナムコオンラインクレーン(ナムクレ)」とは◆


バンダイナムコアミューズメントが運営するオンラインクレーンです。


本物のクレーンゲームをスマホやPCでプレイし獲得された景品をご自宅へお届けします。


■『すみっコぐらし』とは


2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。


かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。


電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。


日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。



※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。


※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。


(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved. (C)Bandai Namco Experience Inc