「すみっコぐらし」公式キッズパーク施設『すみっコぐらしあそびスタジオ』ですみっコぐらし新テーマ『たぬきのまんまるレストラン』キャンペーン開催！

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区）は、株式会社バンダイナムコエクスペリエンス（本社：東京都港区）が展開する「すみっコぐらしあそびスタジオ」全4店舗にて、2月7日（土）～3月29日（日）の期間、すみっコぐらし新テーマ『たぬきのまんまるレストラン』に合わせたキャンペーンが開催されることをお知らせいたします。

『たぬきのまんまるレストラン』とは、新キャラクター“たぬき”が登場するすみっコぐらしの新テーマ。森をおさんぽしていたすみっコたちが見つけたのは、おくびょうな性格のたぬきがきりもりするレストラン。まんぷく姿のすみっコたちがかわいい新シリーズです。

「すみっコぐらしあそびスタジオ」は、2023年4月「ららぽーと門真(大阪)」にオープン以来、2024年7月愛知県名古屋市、2024年12月北海道札幌市、2025年9月東京都葛飾区と、国内で4店舗展開する「すみっコぐらし」の世界観を思う存分楽しめるあそび場です。

「すみっコぐらしあそびスタジオ」では2月7日（土）～3月29日（日）の期間、『たぬきのまんまるレストラン』テーマデザインを使用した下記3つの施策をお楽しみいただけます。

(1)『たぬきのまんまるレストラン』テーマデザインのシール（数量限定）をプレゼント！

(2)おつかいチャレンジ

「おつかいメモ」を見ながら食材を集めて、たぬきのお手伝いをしよう！

すみっコたちにおいしい料理を届けるごっこ遊びが楽しめます。

(3)フォトプロップスが登場！

『たぬきのまんまるレストラン』テーマデザインのフォトプロップスで、かわいい写真を撮影して思い出を残そう。

キャンペーンの詳細は公式サイトのお知らせページよりご確認ください。

公式サイトURL: https://bandainamco-am.co.jp/kids/sumikko_studio/

『たぬきのまんまるレストラン』について

すみっコぐらし通信： https://www.san-x.co.jp/sumikko/campaign/tanuki_manmaru/

※画像はイメージです。

※表示価格は全て税込みです。

※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。

発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。

(1)『たぬきのまんまるレストラン』テーマデザインのシール(数量限定)をプレゼント！

施設を利用したお子さまに1枚ランダムでお渡しします。（全2種）

※期間中、通常デザインシールのお渡しはございません。

オリジナルシールイメージ

(2) おつかいチャレンジ

「おつかいメモ」を見ながら、レストランに必要な食材を探してかごにいれるごっこ遊びを楽しもう。

たぬきのお手伝いをして、すみっコたちにおいしい料理を届けよう！

おつかいメモ

(３)『たぬきのまんまるレストラン』テーマデザインのフォトプロップスが登場。

すみっコぐらしあそびスタジオでかわいい写真を撮影し、思い出を残そう！

フォトプロップス

グッズエリアでは、すみっコぐらし商品を1,100円以上お買い上げのお客さまに『たぬきのまんまるレストラン』のビッグステッカー（数量限定）を1枚プレゼントします。

■「すみっコぐらしあそびスタジオ」とは

子どもから大人まで幅広く愛される大人気キャラクター「すみっコぐらし」の可愛い世界観に入り込んであそべる施設です。

すみっコたちをモチーフにしたすべり台やボールプール、ごっこあそびなどお子さまが夢中になる遊びが盛りだくさん。ファンにはおなじみのシーンも再現し、ここだけの写真を撮影することができます。親子揃って夢中になって楽しめて、素敵な思い出を残すことができます。

『すみっコぐらしあそびスタジオ』概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/18631/table/763_1_69b509a83e8a77cac1d5c6bad323b469.jpg?v=202601301221 ]

■すみっコぐらしとは

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。

▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/

●すみっコぐらしの最新情報はSNSをチェック！

グッズやイベント情報を随時更新中！

▼すみっコぐらし通信（San-X ネット）

https://www.san-x.co.jp/sumikko/

▼すみっコぐらし公式X

https://twitter.com/sumikko_335

■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.