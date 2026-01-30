世界最大級の医療・ヘルスケア展示会「WORLD HEALTH EXPO Dubai」へ日本シグマックスが出展

日本シグマックス株式会社

日本シグマックス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木洋輔）は、2月9日からアラブ首長国連邦・ドバイで開催される世界最大級の医療・ヘルスケア展示会「WORLD HEALTH EXPO Dubai」へ日常生活向けサポーターブランド「MEDIAID（メディエイド）」をはじめとするサポーター・インソール製品を展示いたします。

▲日本シグマックスは「WORLD HEALTH EXPO Dubai」へ出展

■「WORLD HEALTH EXPO Dubai」概要 https://www.worldhealthexpo.com/events/healthcare/dubai/en/home.html

会期：2026年2月9日～12日

会場：DUBAI EXHIBITION CENTER https://www.dubaiexhibitioncentre.com/en

（当社出展ブース位置：＃S15.E99）

本展示会は、世界最大級の医療・ヘルスケア展示会として知られ、医療機器、デジタルヘルス、診断技術などグローバルヘルスケア産業の最前線と、世界中の医療関係者が一堂に集う国際イベントです。

昨年まで「Arab Health」として50年にわたり開催されていた本展示会は、今回より「WORLD HEALTH EXPO Dubai」へと名称が変更されました。

■「WORLD HEALTH EXPO Dubai」 出展の背景

日常生活における膝や腰の辛さや不安を解消する、日常生活向けサポーターブランド「MEDIAID」。2016年2月のブランド立ち上げから10年を迎え、国内での販売実績は年々伸長し、多くのユーザーが抱える身体の痛み・悩みに寄り添ってまいりました。

国を超えて、より多くの方の身体活動を支えたい。そんな想いから、MEDIAIDブランドの海外での販路拡大を目指し、この度、「WORLD HEALTH EXPO Dubai」へ出展いたします。

本展示会ではMEDIAID製品に加えて、医療用サポーターやスポーツ向けサポート・ケアブランド「ZAMST（ザムスト）」の製品も紹介いたします。当社が長年培ってきた “医療発” のモノづくりを国際的な場で発信し、国内外で展開する製品技術と実績を世界に広く届けることで、海外市場での新たな展開につなげてまいります。

■出展製品（一部抜粋）

▲メディエイド しっかりガード腰 スタンダードプラス▲メディエイド アシストインソール アーチ＆グリップ▲マックスベルト me2▲ザムスト ZK-PROTECT

■日本シグマックス株式会社について https://www.sigmax.co.jp/

所在地：東京都新宿区西新宿1-24-1

創業：1973年6月1日

資本金： 9,000万円

代表取締役社長：鈴木 洋輔

社員数：246名（2025年3月末）

売上高：143.7億円（2025年3月期）

日本シグマックスは「身体活動支援業※」を事業ドメインとし、幅広いフィールドで人々の身体に関わる製品・サービスを提供しています。創業以来「医療」の中でも「整形外科分野」に特化して、各種関節用装具やギプスなどの外固定材、リハビリ関連製品、冷却療法のためのアイシングシステム、治療・診断のための医療機器など、特徴のある製品を提供してまいりました。「スポーツ分野」ではスポーツ向けケア・サポートブランド『ZAMST』を中心に国内外で高い評価を受けております。また日常生活を支える「デイリーケア」、労働者の身体をサポートする「ワーカーズケア」といった分野で『MEDIAID』ブランド製品を拡大展開しております。

※身体活動支援業：運動器障害の予防・診断・治療・回復、及び運動機能維持・向上を目的とした製品・サービスを提供することにより、人々がより健康で快適な生活を送れるよう支援する業（当社による造語）