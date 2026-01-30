宮古島以外でのテレビ生中継は初！　イッツコムチャンネルにて生中継　宮古島大学駅伝 ワイドー・ズミ2026

イッツ・コミュニケーションズ株式会社

イッツ・コミュニケーションズ株式会社（本社：東京都世田谷区 代表取締役社長：金井美惠 以下、イッツコム）は、2月8日（日）に沖縄県宮古島市で開催される「宮古島大学駅伝ワイドー・ズミ2026」（主催：宮古島大学駅伝実行委員会 以下、本大会）をイッツコムチャンネルにて生中継で特別番組として放送します。

[URL] https://itscom.media/ch/special/2602_ekiden.html

箱根駅伝の強豪校が集結する注目の大会

昨年の様子

本大会には、箱根駅伝３連覇の青山学院大学をはじめとする強豪校が参加し、宮古島で合宿し鍛えた参加校の選手たちが、6区間82.0kmのコースで熱戦を繰り広げます。強豪校14校と沖縄選抜の４チームが出場します。大会名に冠されたワイドー・ズミは、宮古島の方言で「ワイドー＝頑張れ！」「ズミ＝最高！」を意味し、島全体で選手たちを応援する思いが込められています。

イッツコムは、青山学院など地元大学をはじめ学生スポーツを応援

東急線沿線の通信・放送インフラを担うイッツコムは、青山学院大学や國學院大學、日本体育大学、神奈川大学など地元大学を含む学生ランナーたちの挑戦を応援するとともに、地域スポーツの活性化に貢献したいという思いから、本大会の生中継を実施いたします。また、本大会には、東急グループが協賛しており、東急グループ企業であるイッツコムとして、学生スポーツおよび宮古島と連携した地域の取り組みを応援します。

宮古島のケーブルテレビ局とも連携 宮古島以外でのテレビ生中継は初

中継にあたっては、宮古島のケーブルテレビ局である宮古テレビと連携し、中継技術において協力体制のもとで実施します。なお、宮古島以外の地域において、テレビ生中継を行うのは、イッツコムによる今回の放送が初となります。

美しい自然を誇る宮古島を舞台に、次代の大学駅伝界を担う学生ランナーたちが襷をつなぐ「宮古島大学駅伝ワイドー・ズミ2026」。イッツコムは放送を通じて、学生スポーツの挑戦と感動をお届けします。

<出場チーム>

青山学院大/神奈川大/國學院大/順天堂大/中央学院大/中央大/帝京大/東海大/東京国際大/東洋大/日本体育大/山梨学院大/立教大/早稲田大/沖縄選抜チーム４チーム

【大会概要】

日時：2026年2月8日（日）9:00スタート

会場：宮古島市陸上競技場発着

距離：82.0km（6区間）

コース：宮古島市陸上競技場スタート～植物園～比嘉ロードパーク～東平安名崎入口～海宝館～インギャー～宮国（ドイツ村）～下地運動公園折り返し～海宝館～吉野海岸～植物園～宮古島市陸上競技場/フィニッシュ

【放送概要】

番組名：宮古島大学駅伝ワイドー・ズミ2026 生中継

放送日時：2026年2月8日(日) 8:00～（最大16:00）

放送チャンネル：イッツコムチャンネル11（地デジ11ch）

＊イッツコムチャンネル・・・イッツコムが制作・放送するチャンネル

視聴方法 https://itscom.media/ch/howto/

◆イッツ・コミュニケーションズ株式会社について

イッツコムは、東急線沿線を中心とした約100万世帯のお客さまと接続しており、高速インターネット、モバイル、ケーブルテレビ、IP電話、IoTなど、欠かすことのできない社会インフラサービスを提供する東急グループの企業です。法人（企業・行政）向けの事業も展開しており、専用線インターネット接続サービス、商用Wi-Fi、デジタルサイネージ、地域BWAなど多様なソリューションを通して、豊かな生活環境の創造に取り組んでいます。

代表者： 代表取締役社長 金井美惠

所在地： 東京都世田谷区用賀4-10-1 世田谷ビジネススクエアタワー22階

株 主： 東急株式会社

会社設立： 1983年3月2日 / 開局： 1987年10月2日

資本金： 52億9千4百万円

事業内容： 電気通信事業法による電気通信事業

放送法による一般放送事業（有線テレビジョン放送事業） ほか

サービスサイト ： https://www.itscom.co.jp

コーポレートサイト ： https://www.itscom.co.jp/corporate/