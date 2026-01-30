訪日外国人が注目！Paykeアプリ「2025年12月人気コラムランキング」

株式会社 Payke

株式会社Payke（本社：沖縄県那覇市、代表取締役：古田奎輔、以下「Payke」）は、2025年12月時点の自社アプリ内コラム記事のデータを集計し、訪日外国人ユーザーがどのようなテーマに関心を寄せているかを明らかにしました。今回の調査は、Paykeアプリを利用する外国人観光客の閲覧傾向をもとに、人気コラムのランキングを発表するものです。

サマリー

Paykeコラム人気ランキングトップ10（2025年12月）

- 「美容サポート成分入りチョコレート」の記事が多くの注目を集め1位。シェア数でもトップを獲得- Standard Products、LuLuLunなど、品質と価格のバランスに優れた日本ブランドへの関心が高い- 韓国ユーザーを中心に、買い物記事を「保存・共有」する動きが見られる

今回の調査では、健康・美容意識の高さを反映した食品や、日本ならではの雑貨・コスメブランドへの関心が特に高まりました。

なかでも1位となった「美容系チョコ」の記事は、通常の菓子カテゴリーを超え、美容感度の高い層から多くの支持を集めました。また、Standard ProductsやLuLuLunといったブランド記事の上位ランクインからは、訪日客が「日本でしか買えない、質が高くて手頃な商品」を求めている傾向がうかがえます。

以下は、2025年12月に最も読まれたコラムTop10です。

注目の人気記事解説

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22289/table/72_1_833ab6e9046dead83019b96cbad9054e.jpg?v=202601301221 ]

上位にランクインした記事は、いずれも「日本ならではの高品質」と「トレンド」を兼ね備えたテーマでした。また、これらの記事はアプリ内のシェアボタン押下数ランキングでも上位に入っており、閲覧するだけでなく「誰かに教えたい」「保存しておきたい」というニーズがあったことが推測されます。

以下、特に反響の大きかった3つの記事について解説します。

美容サポート成分「カカオセラミド」入りの美容系チョコ

コラム内容サマリー

本コラムでは、明治が開発した美容サポート成分「カカオセラミド」を配合したチョコレート「Cacao Beaute（カカオボーテ）」を紹介しました。植物由来では希少な「ヒト型遊離セラミド」を含み、おいしく食べながら美容ケアができる新習慣を提案。コスメのような洗練されたピンクのパッケージデザインや、世界最大級のチョコレートの祭典「Salon du Chocolat Paris」で2年連続ゴールドタブレットを獲得した実績なども詳しく解説しています。

なぜ注目されたか

「美容」と「スイーツ」という、訪日女性層の関心が高い2つの要素を兼ね備えていた点が要因の一つと考えられます。全ユーザー対象のシェア数ランキングでも1位を記録しており、単に閲覧されるだけでなく、SNSやチャットツールを通じて友人や家族へ共有された可能性があります。「日本でしか買えない、美容によいお土産」としての話題性が、拡散を後押ししたと推測されます。

日本旅行で絶対買いたい！Standard Products（スタンダードプロダクツ）のおすすめ商品5選

コラム内容サマリー

ダイソーが手がける新ブランド「Standard Products」の特集記事です。「ちょっといいのが、ずっといい。」をコンセプトに、洗練されたデザインと品質を兼ね備えた雑貨を紹介。特に、広島県熊野町の伝統工芸品である「熊野筆メイクブラシ」や、高品質な「今治産タオル」、コンパクトに畳める機能的な「エコバッグ」など、自分用にもお土産にも最適な5つのアイテムを厳選。銀座の店舗情報と合わせて紹介しました。

なぜ注目されたか

「100円ショップのアップグレード版」として認知が拡大する中、日本の伝統技術を用いた製品が驚くほど手頃な価格で手に入ることが、訪日客に強い関心を与えたと考えられます。

特筆すべきは、韓国ユーザーのシェア数ランキングにおいて1位を獲得した点です。韓国からの旅行者を中心に、本記事が「日本旅行の必買リスト」として保存・共有されている傾向が見受けられました。シンプルで洗練されたデザインを好む層に対し、Standard Productsの世界観が支持されていることがうかがえます。

どれがいいの？日本生まれフェイスマスク「LuLuLun」人気6種比較レビュー！

コラム内容サマリー

本コラムでは、日本で売上No.1を誇るフェイスマスクブランド「LuLuLun（ルルルン）」の人気6種類を徹底比較しました。美容家・MEGUMIさんの著書をきっかけに日本で定着した「毎日フェイスマスク」という新習慣について解説し、保湿特化の「Precious RED」やビタミン成分配合の「HYDRA V」など、各シリーズの違いを成分やターゲット別に整理して紹介しています。さらに、ライターが実際にスキンチェッカーを使用して水分量の変化を検証し、数値に基づいた信頼性の高いレビューを展開しました。

なぜ注目されたか

フェイスマスクは日本土産の定番ですが、種類が豊富すぎて「どれを選べばいいかわからない」という悩みを抱える旅行者が少なくありません。本記事はPV数では5位ですが、シェア数ランキングでは3位と高い数値を記録しました。これは「比較・検証」という情報価値の高いコンテンツが、後で見返すための「保存」や、友人への「おすすめ」として機能した可能性を示唆しています。自分に合った商品を失敗せずに選びたいという、賢い消費者のニーズを捉えた結果と考えられます。

最後に

今回のランキングでは、単なる「モノ」の紹介にとどまらず、「美容効果」「職人の技術」「成分比較」といった付加価値（ストーリー）のある商品への関心が高まっている傾向が見られました。また、韓国市場におけるStandard Products人気に見られるように、国や地域によって情報の拡散傾向に違いがあることも確認されました。

今後もPaykeでは、訪日旅行者に支持されるコンテンツや最新の購買インサイトを継続的に発信し、企業や自治体がインバウンド市場の動向を的確に把握できるよう支援してまいります。

Paykeが実現する、訪日外国人向けマーケティングの新たな可能性

Paykeはインバウンド向けにさまざまなソリューションを提供しています。累計550万ダウンロードを超えるユーザ基盤と、そこから得られる豊富なデータから、各企業様のニーズに合わせたご提案が可能です。

- 旅マエ、旅ナカ、旅アトでのユーザへのリーチ： ユーザの9割は旅マエでPaykeをダウンロード。そのうち7割が3ヶ月以内に来日します。旅マエ段階でアプリ内で購入商品を探しているユーザも多く、効率的なアプローチが可能です。- インバウンドの購買関連データ： いつ、どこで、誰が、どの商品を手に取ったかが把握できます。属性毎のトレンドや、特定チェーンでの傾向などマーケティング戦略立案に活用できるデータを保持しています。- アンケート調査： 直近での訪日可能性が高いユーザーに直接アンケートをとることが可能お問い合わせ

Paykeのプロモーションメニュー、保有データ、ユーザへのアンケート、その他サービスについてご興味ございましたら こちら(https://payke.co.jp/contact) からお問い合わせください。

【会社概要】

■株式会社Payke

本社：沖縄県那覇市真嘉比２丁目５－１６

代表者：代表取締役CEO 古田 奎輔

設立：2014年11月

資本金：100百万円

ＵＲＬ：https://payke.co.jp/

概要：商品パッケージにある「バーコード」をスマホでスキャンするだけで、商品のあらゆる情報を7言語で表示することができる訪日外国人アプリ「Payke」を運営。現在、約75万点の商品データを7言語で保有し、訪日客が手に取る商品の約90%*1をカバーしています。2015年のサービス開始以来、アジア圏を中心に550万人*2以上が利用し、企業向けには広告配信やデータ提供を行うなど、累計1,200社以上の企業や団体に活用されています。さらに、「Paykeタブレット」を国内の主要小売チェーンに導入し、多くの訪日外国人に利便性を提供しています。

*1 当社実績（2024）Paykeアプリにて国内でスキャンされた回数を分母に商品情報を保有していた割合

*2 API提供先なども含む利用者