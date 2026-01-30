経営トップが自身の評価・報酬を決定するトップマネジメント。企業価値向上の観点から、理念・戦略と整合性の取れた「役員報酬制度」構築を支援。「役員報酬制度策定アドバイザリー支援」提供開始

株式会社タナベコンサルティンググループ

日本の経営コンサルティングのパイオニアである株式会社タナベコンサルティング（本社：東京都千代田区・大阪市淀川区、代表取締役社長：若松 孝彦）は、「役員報酬制度策定アドバイザリー支援」の提供を開始いたします。

１．開発の背景

いかなる戦略も「誰に任せるか、どのように報いるか」が重要です。役員報酬は、短期・中長期的な業績と成果に対する「報酬」であると同時に、経営トップが自らの評価を決定するトップマネジメントです。具体的には、業績と連動した報酬とすることで、役員は業績向上の取り組みに注力し、企業価値を高めることで、自身の報酬を増やすことが可能になります。中長期的なビジョンの達成を目指すためにも、それらを反映した報酬設計が必要です。そして、役員報酬には短期・中長期的な目標を達成しようとする意欲を鼓舞する役割があるのと同時に、報酬額やその決定プロセスには透明性・客観性が求められます。

2015年のコーポレートガバナンス・コード適用開始以降、業績向上を牽引する役員・経営幹部への報酬の見直しが進んでおります。特に上場企業においては、役員報酬の全体像およびそのスキーム、設計方法の細部について理解した上での設計・運用が求められることから、社会的な要請が高まっております。そのような背景から、今回「役員報酬制度策定アドバイザリー支援」を開発する運びとなりました。

２．「役員報酬制度策定アドバイザリー支援」について

本コンサルティングは、役員報酬制度設計時に、経営トップとのディスカッションを中心に、経営理念や中期・単年度計画に基づく役員報酬制度（評価含む）の構築において意思決定する際のアドバイザリーを行い、企業価値向上を支援するものです。

フェーズ1では、現状分析とインタビューで役員報酬の方針や水準・構成・決定プロセスを精査し、課題と設計思想を明確化、将来的なリスクと方向性を提言いたします。そして、クライアント企業の考え方や哲学、経営理念や経営戦略を踏まえた役員報酬の基本方針を策定に対する指導・助言をいたします。フェーズ2では、役員報酬の水準・報酬構成モデルについて提言。固定報酬と変動報酬の割合（構成比率）について、平均的な業績時における比率と総額を設定し、好業績時や業績不振時における比率と総額についても検討いたします。そして、適切な固定報酬体系について提案・助言いたします。フェーズ3では、短期インセンティブ（役員賞与）の設計について提言いたします。役員賞与の総額（原資）を業績達成方式や利益分配方式などで決定し、基準となる利益の定義を明確にいたします。また、インセンティブ支給の条件として、目標値や支給額の上限・下限を提案・助言いたします。KPIは収益関連指標に加え、成長性関連指標や効率性関連指標を組み合わせ、役員のパフォーマンスが適切に反映される指標の選定について支援いたします。

３．本サービス推進責任者

株式会社タナベコンサルティング エグゼクティブパートナー 古田 勝久

自動車部品メーカー、食品メーカーの人事部門にて採用・人材育成・人事労務業務を経て、当社へ入社。現場で培ったノウハウをもとに、戦略的な人事・組織の実現に向けて経営的視点からアプローチし、上場企業・中堅企業の成長を数多く支援している。

株式会社タナベコンサルティング エグゼクティブパートナー 西村 直人

HRから経営支援をすることを信条に、HR領域の深い専門性と経営全般を見る総合性を兼ね備え、プライム上場企業から中堅・中規模企業まで、業種業態含め多様な支援に携わる。「企業の成長発展は組織カルチャ―変革がキーファクター」であると考え、現場に触れながら研究を行っている。

タナベコンサルティンググループ（TCG）について

TCGは、1957年創業の東証プライム市場に上場する日本の経営コンサルティングのパイオニアです。「企業を愛し、企業とともに歩み、企業繁栄に奉仕する」という経営理念のもと、未来の社会に向けた貢献価値として「その決断を、愛でささえる、世界を変える。」というパーパスを掲げております。現在は、グループ8社、約900名のプロフェッショナル人材を有する経営コンサルティンググループとなり、国内外の中堅企業を中心とした大企業から中規模企業のトップマネジメント（経営者層）を主要顧客とし、創業以来18,900社以上の支援実績を有しております。

トップマネジメントアプローチで経営戦略の策定からプロフェッショナルDXサービスによる経営オペレーションの実装・実行まで、チームコンサルティングにより経営の上流から下流までを一気通貫で支援する唯一無二の経営コンサルティングモデルを国内地域密着のみならず、グローバルへと展開しております。