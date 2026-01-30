SBI証券、人事基盤にパトスロゴスの大企業向け人事ソリューションを採用

株式会社パトスロゴス

株式会社パトスロゴス（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：牧野 正幸、以下「当社」）は、株式会社SBI証券（本社：東京都港区、代表取締役社長：高村 正人、以下「SBI証券」）が、当社が提供する大企業向け人事ソリューションであるHR共創プラットフォーム「PathosLogos」と「Combosite人事給与」を採用したことをお知らせします。また、本採用にあわせて「SmartHR」と「TeamSpirit」も採用されました。

今後「PathosLogos」を介して、これら当社提供SaaSと既存利用のタレントマネジメントSaaSを含む4SaaSの人事データの自動連携を実現する予定です。人事業務の作業負担を軽減し、戦略的な業務へシフトすることで、SBI証券の人的資本経営の実現に向けて支援してまいります。

背景と課題

SBIグループでは、「人」こそが創造性と競争力を生み出す最大の差別化要因であると考えています。人的資源を最も価値ある戦略的資源と位置づけ、ダイバーシティ＆インクルージョン（D&I）を含む人材価値向上のための戦略策定と実行を推進しています。そこで同グループの人事部門では、採用から入社、勤怠、給与、評価までの一連の人事業務を標準化し担当者の負担を軽減するため、複数の人事システムを導入し業務効率化を図っていました。

こうした背景のもと、SBI証券では、急速な組織拡大に対応するため各領域で最適なHR SaaSを導入してきましたが、更なる生産性向上には、システム間の「データの断絶」を解消し、二重入力や手作業を排除した「シームレスなデータ基盤」が必要となっていました。また、将来的なSBIグループ全体の人事データの共有化による戦略人事の実現も重要なテーマとなっていました。今回の刷新は、業務効率を極限まで高め、グループ全体の人的資本経営を加速させるための戦略的投資です。

複数のHR SaaSと相互にデータ連携し、人事データを統合する「PathosLogos」を採用することで、人事部門の作業負担を軽減し、人的資本の活用を企画するなどの価値創造業務により多くの時間を充てられると判断し、今回の採用が決定しました。

期待できる効果

「PathosLogos」に「Combosite人事給与」「SmartHR」「TeamSpirit」と既存利用のタレントマネジメントSaaSを連携することにより、人事業務と人材活用の高度化を目指します。

- 月次業務の標準化と自動化：勤怠（TeamSpirit）・労務管理（SmartHR）・人事給与（Combosite人事給与）の人事データを「PathosLogos」に自動連携し、業務の標準化・自動化を推進します。手作業や二重入力を削減し、属人化を防ぎながら、作業にかかる時間を軽減し、人事がより付加価値の高い業務に注力できる状態を目指します。- 評価プロセスの可視化とフィードバック活用：「PathosLogos」に集約された人事データをタレントマネジメントSaaSへ連携することで、システム上で可視化された評価結果を育成計画や配置検討につなげ、人的資本経営で重要となる「適切な人材活用」を後押しします。- 人事データの一元化：各システムに分散していた人事データを「PathosLogos」でつなぎ、必要なデータを横断的に参照・活用できる状態を整えます。人材育成や適材適所の配置に向けた分析を可能にし、データに基づく意思決定を支える基盤を構築します。また、今後SBIグループ各社での活用を見据えて、グループ間での人事データの一元化を後押しします。「Combosite人事給与」、「SmartHR」、「TeamSpirit」、タレントマネジメントSaaSのデータ連携のイメージ図

「Combosite人事給与」採用の背景

複雑な制度を有する大企業がHR SaaSを採用する場合、独自の運用ルールや給与体系にいかに対応するかは最大の課題の一つです。当社が提供する「Combosite人事給与」は、大企業特有の複雑な運用に対応し、徹底的な利便性を追求して開発された人事給与計算SaaSです。この「大企業の実務に耐えうる堅牢性と柔軟性」が評価され、今回、SBI証券の人事給与業務の更なる高度化を担う基盤として採用されました。

今後の展望

今後は、当社コンサルティング部門が本ソリューションの導入を支援し、まずはSBI証券における「期待できる効果」の確実な実現と、業務標準化に尽力してまいります。

当社は今後も、企業が最適なHR SaaSを自由に選択できるよう、すべての人事データの一元化を通じて、大企業の人事部門の生産性向上に貢献してまいります。

コメント

SBI証券 代表取締役社長 高村 正人 氏

「SBIグループは、金融を起点としたエコシステムの構築を通じ、社会価値と企業価値の両立を追求しています。パトスロゴスの共創プラットフォームは、社員一人ひとりの主体的な挑戦を促し、組織の力を最大化する仕組みとして高い可能性を感じています。

本導入を通じて新たな価値を創出し、お客さまに選ばれ続ける金融サービスの提供を目指してまいります。」

パトスロゴス 代表取締役CEO 牧野 正幸

「各領域で最適なSaaSを選び抜き、それらを『PathosLogos』で一つの有機的なシステムとして統合する。このSBI証券様の『共創型』戦略は、日本の大企業における人事DXの理想的な姿です。この先進的な取り組みをご支援できることを誇りに思います。

今後も多くの大企業の皆様に向けて、当社製品および共創パートナーSaaSを通じ、人事部門の生産性を向上させ、あるべき戦略的な業務に集中できる基盤づくりを支援してまいります」

会社概要

株式会社パトスロゴス

パトスロゴスは、ワークスアプリケーションズの創業者である牧野正幸が2020年に創業したHRテック企業です。大企業向けの人事ソリューションであるHR共創プラットフォーム「PathosLogos」と人事給与計算SaaS「Combosite人事給与」を提供しています。あわせて、「PathosLogos」とつながるパートナー企業のHR SaaSの代理販売も行っています。

日本の大企業が最適な領域特化型HR SaaSを自由に選べるようにし、すべての人事データを一元化することで、人事の未来を創り、人事の生産性を向上させることに貢献しています。

会社名 ：株式会社パトスロゴス

代表者 ：代表取締役CEO 牧野 正幸

設立 ：2020年10月

所在地 ：東京本社：東京都品川区西五反田8-1-5 五反田光和ビル5F

大阪支社：大阪市北区梅田2-4-9 ブリーゼタワー3F

九州支社：福岡県福岡市博多区中洲5-3-8 アクア博多5F

事業内容：HR共創プラットフォームおよび人事給与SaaSの開発・販売・保守

共創SaaSの代理販売、人事領域コンサルティング

URL ：https://www.pathoslogos.co.jp/