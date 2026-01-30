無印良品の家 最長60年の長期保証サービス開始

株式会社MUJI HOUSE

「無印良品の家」を展開する株式会社MUJI HOUSE（本社 東京都文京区 代表取締役社長 永原 拓生）は、2026年1月16日（金）より、建物の引き渡し後、最長60年間にわたり住まいを保証する「60年長期保証サービス」を開始しました 。

これまで取り組んできた資産価値の高い家づくりを背景に、従来の保証を大幅に拡充し、最長60年という業界トップレベルの保証水準を実現します 。

■ 背景と目的

「無印良品の家」は、家族の成長やライフスタイルの変化に合わせて空間を自由に変えられる「永く使える、変えられる家」をコンセプトとしています。 強固なSE構法による高い耐震性と、快適な住環境を維持する優れた断熱性能を備えた「資産価値の高い家」をこれまで20年間提供してまいりました。これまでの知見と実績によって、この度、最長60年という長期にわたるサポートが可能となりました。本サービスの導入により、業界トップレベルの水準での安心を提供し、お客様の付加価値向上を目指します 。

■ 「60年長期保証サービス」の概要

１．初期保証を10年間から20年間に拡充

・新築住宅瑕疵保険を20年間に設定※1し、引渡し後10年目の点検や保険手続きが不要

・20年間に万が一の事態※2が発生した場合でも、保険金が支払われる※3仕組みにより消費者を保護

※1 一部商品（例：外壁仕上げが木部現しの商品（陽の家（杉板仕様）・縦の家））は10年

※2 住宅事業者の倒産等

※3 保険金支払いの対象事故である場合

２．瑕疵保険法人による「第三者検査」の実施

・保証の裏付けとして瑕疵保険を活用し、瑕疵保険法人による「第三者検査」と「保険」をセットで提供

・客観的な視点での検査を行うことで、長期にわたる建物の健全性を維持

３．最大60年の長期保証

・20年目以降、延長保証をご希望の方※1を対象に、10年ごとの定期点検および必要に応じたメンテナンス工事（防水再施工、防蟻再施工等）を実施（最大60年）

※1 20年目以降の長期保証サービスを受けるためには、定期点検を受けていただき、必要な補修・メンテナンスを行うことが条件となります。

■サービス開始日

2026年1月16日より開始

（参考）無印良品の家 共通コンセプト・耐震性能について

永く使える、変えられる

無印良品の家は「永く使える、変えられる」をコンセプトに、耐震性および耐久性の高いＳＥ構法の採用により「永く使える」ことを可能にし、将来の家族構成やライフスタイルの変化に合わせて間取りを柔軟に変更できる、「変えられる」家づくりを実現しています。その結果、高い断熱性能と合わせて、全棟国土交通省が定めた長期優良住宅の認定仕様を上回る性能を有しています。※1

※1 床面積75平方メートル 未満、計画道路にかかる敷地など条件が満たない場合、認定は対象外となります。

全棟構造計算を実施し、より信頼性の高い耐震性能

無印良品の家ではすべての建物を「耐震等級3」の耐震性を確保しており、採用しているSE構法は、強度が明確な「構造用集成材」の柱と梁を「SE金物」で接合し、構造の耐久性を数値で証明する「構造計算」を可能にしています。無印良品の家では建設するすべての建物を、一棟ずつ個別に構造計算を実施しています。

株式会社MUJI HOUSE会社概要

社名株式会社 MUJI HOUSE 代表取締役社長 永原 拓生

所在地〒112-0004 東京都文京区後楽2丁目5番1号

電話03-6699-7400

設立2000年5月31日

資本金1億4,900万円（2021年5月1日現在）

事業内容無印良品の家：商品企画、開発、卸し、設計、施工、販売/店舗運営、ネットワーク事業の運営

無印良品のリノベーション：商品企画、開発、卸し、設計、施工、販売/店舗運営

法人向け大規模木造建築：商品企画、開発、設計、施工