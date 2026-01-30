『にゃんこ大戦争』に鬼殺隊参戦！アニメ「鬼滅の刃」コラボイベントが本日から開催

ポノス株式会社

ポノス株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：辻子依旦、以下「ポノス」）はスマートフォン向けゲームアプリ「にゃんこ大戦争」において、アニメ「鬼滅の刃」とのコラボレーションイベントを2026年1月30日（金）11:00から開始いたしました。

コラボイベント開催期間（予定）

2026年1月30日（金）11:00 ～ 2月16日（月）10:59

コラボ限定ガチャが登場！

コラボ限定キャラクターが出現するコラボガチャを開催いたします。

主人公である「竈門炭治郎」や「冨岡義勇」を始めとした人気キャラクターが多数参戦！

今しか手に入らないコラボ限定キャラクターたちを、ぜひこの機会にゲットしましょう。

コラボ限定ステージ登場！

アニメ「鬼滅の刃」のキャラクターたちが登場するコラボ限定ステージを開催いたします。

ステージ「鬼殺隊 入隊試験」をクリアで「ネコ炭治郎」をゲットのチャンス！

他にも強力な鬼が続々襲来予定！この機会にコラボステージをぜひお楽しみください。

「ランキングの間」にコラボイベント登場！

ネコ道場「ランキングの間」にてコラボ期間限定のランキングイベント「特別招集！最強隊士決定戦」を開催いたします。アニメ「鬼滅の刃」のキャラクターが多数登場する腕試しイベントとなっております。

コラボ限定ログインスタンプが登場！

コラボ期間中にログインすれば、1日1個ずつスタンプが貰えます。

5日間ログインでコラボ限定EXキャラクター「ネコ禰󠄀豆子」をゲット！

その他にも様々なアイテムが貰えるので、忘れずにログインしましょう！

※禰豆子の「禰」は「ネ＋爾」が正しい表記となります。

コラボを記念して特別なミッションが登場！

イベント開始4日目（2月2日11:00）から「【アニメ「鬼滅の刃」】特別任務！」が続々登場します！

「【アニメ「鬼滅の刃」】特別任務！」は全部で4つ！

すべてクリアして、レアチケット3枚をゲットしましょう！

「コラボ記念ミッション」開催期間（予定）

2026年2月2日（月）11:00 ～ 2月16日（月）23:59

アニメ「鬼滅の刃」について

集英社ジャンプ コミックス1巻～23巻で累計発行部数2億2000万部を突破した吾峠呼世晴氏による漫画作品が原作。アニメーション制作はufotable。

家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰󠄀豆子を人間に戻すため、《鬼殺隊》へ入隊することから始まる本作は、

2019年4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編』の放送を開始、

2020年10月には『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』を公開、

2021年から2022年にかけて、『テレビアニメ「鬼滅の刃」 無限列車編』『テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編』を放送・配信、

2023年2月より『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ』を開催、

4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』を放送・配信した。

2024年2月からは前作を超える145以上の国と地域で『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」絆の奇跡、そして柱稽古へ』を開催、

5月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編』を放送・配信。

そして、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が2025年7月18日全国公開。

人と鬼の切ない物語、鬼気迫る剣戟、魅力的なキャラクター、そして時折描かれるコミカルなシーンが全世界で人気を博している。

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

『にゃんこ大戦争』概要

『にゃんこ大戦争』は、iOS・Android向けタワーディフェンスゲームです。プレイヤーは様々な能力を持つ「にゃんこ」たちを編成して、各地を侵略していきます。2012年のリリース以来、個性的なキャラクターや独特の世界観が、日本のみならず世界中の多くのお客様にご支持をいただいています。今後も多様なメディア展開やコラボレーションを積極的に行ってまいります。

ポノスについて

ポノスは、1990年の創業以来一貫してゲームを通してエンターテインメントという文化の発展に貢献してまいりました。【求められるモノは創らない、それ以上を創り出す。】を掲げ、求められるモノの中に、自分たちしか創れない価値をプラスしていくことを私たちは大切にしています。現在は、スマートデバイス向けのオリジナルゲーム開発を核に事業を展開し、代表タイトル『にゃんこ大戦争』は、累計DL数1億1000万回（2025年9月現在）を超え、多くのお客様に楽しんでいただいております。

※ 引用・転載される場合は、引用元がわかるようにURLのリンクを設置・掲載してください。

※ 画像のみを引用・転載する際は、権利表記「(C)PONOS Corp.」の記載をお願いいたします。