円滑な橋渡しで、大学初年次の学びをサポート！『高校と大学をつなぐ線形代数』発行

インプレスグループで理工学分野の専門書出版事業を手掛ける株式会社近代科学社は、2026年1月30日に、近代科学社Digitalレーベル（※）より、単行本版『高校と大学をつなぐ線形代数』（著者：原 靖浩）の発売を開始いたしました。

※近代科学社Digitalとは：近代科学社が著者とプロジェクト方式で協業する、デジタルを駆使したオンデマンド型の出版レーベルです。詳細はこちらもご覧ください。

https://www.kindaikagaku.co.jp/kdd/scheme/

●書誌情報

【書名】高校と大学をつなぐ線形代数

【著者】原 靖浩

【仕様】B5判・並製・印刷版モノクロ/電子版一部カラー・本文174頁

【印刷版基準価格】2,700円（税抜）

【電子版基準価格】2,700円（税抜）

【ISBN】（カバー付き単行本）978-4-7649- 0770-6 C3041

【ISBN】（POD）978-4-7649- 6126-5 C3041

【商品URL】https://www.kindaikagaku.co.jp/book_list/detail/9784764961265/

●内容紹介

本書は、高校から大学への橋渡しを意識しつつ作成したものです。 多くの定理に証明を与え、従来の大学数学の教科書的な側面を備える一方で、高校の教科書のように計算例・例題・基本問題を多く配置し、 大学初年次における学習のしやすさに配慮しました。さらに、本書は従来型の講義を反転授業に展開するために用意した教材です。反転授業とは、 解説動画によって予習を行い、授業時間には演習を中心に進める形式です。そのため、本書には対応する解説動画を併せて用意しています。

●著者紹介

原 靖浩（はら やすひろ）

1997年3月 大阪大学大学院理学研究科博士後期課程修了

1997年4月 大阪大学大学院理学研究科助手

2007年4月 大阪大学大学院理学研究科助教

●目次

第1章 数ベクトルと行列

第2章 連立１次方程式

第3章 数ベクトル空間の間の線形写像

第4章 行列式

第5章 固有値と固有ベクトル

第6章 実対称行列の直交行列による対角化とその応用

第7章 一般的なベクトル空間と線形写像

