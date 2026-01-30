¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª¥Ò¥Ä¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿»Ñ¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥åー¥È¡ª ¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¡×ÆÃÊÌ¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢ー¥È¤Î¥×¥é¥¤¥º¤¬ÅÐ¾ì¡¡2026Ç¯2·î25Æü(¿å)¤è¤ê¥Ê¥à¥³¸ÂÄê¤ÇÅ¸³«³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¡×¤Î¥Ê¥à¥³¸ÂÄê¥×¥é¥¤¥º¤ò¡¢2026Ç¯2·î25Æü(¿å)¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¡Ö¥Ê¥à¥³¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Ê¥à¥³¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¡×(°Ê²¼¥Ê¥à¥¯¥ì)¤ÇÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ê¥Ò¥Ä¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ê¥à¥³¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢ー¥È¡£¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥éー¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¥Ê¥à¥³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¢£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥éー¤Ç¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÊÃíÌÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬½¸¹ç
¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡¡Fluffy sheep Ä¶BIG¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß
¢£¥µ¥¤¥º¡§34cm
Í¥¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¡¢Âç¤¤¯¤Æ¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£
Êú¤¤·¤á¤ë¤Î¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¥Ù¥Ã¥É¤ËÆþ¤ì¤Ð¿´ÃÏ¤è¤¤Ì²¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¡¡Fluffy sheep ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È
¢£¥µ¥¤¥º¡§8cm
¢£¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×(Á´4¼ï)¡§
¡¡¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¡¿¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡¿¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¡¿¤¢¤Ò¤ë¤Î¥Ú¥Ã¥¯¥ë
¤â¤³¤â¤³À¸ÃÏ¤Ë¿È¤ò¤Ä¤Ä¤ó¤Ç¥Ò¥Ä¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤¤ë»Ñ¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥åー¥È¡ª¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥µ¥¤¥º¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¡¡Fluffy sheep Ãå¤°¤ë¤ßÉ÷¶ÒÃå
¢£¥µ¥¤¥º¡§14cm
¢£¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×(Á´4¼ï)¡§
¡¡¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¡¿¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡¿¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¡¿¤¢¤Ò¤ë¤Î¥Ú¥Ã¥¯¥ë
¶ÒÃå¤Î¸ý¤ò¹Ê¤ë¤È¡¢¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤Ç¤â¤³¤â¤³¤Ê¥Ò¥Ä¥¸¤ËÊÑ¿È¡ª
¿È¤Î²ó¤ê¤Î¾®Êª¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ëÊØÍø¤Ê¶ÒÃå¤Ç¤¹¡£
¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¡¡Fluffy sheep ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß
¢£¥µ¥¤¥º¡§15cm (¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¤Î¤ß12cm)
¢£¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×(Á´4¼ï)¡§
¡¡¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¡¿¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡¿¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¡¿¤¢¤Ò¤ë¤Î¥Ú¥Ã¥¯¥ë
¥Ò¥Ä¥¸¤Î¼ª¤È³Ñ¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤ª¤½¤í¤¤¤Î¤º¤¤ó¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡ß¿å¿§¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ç¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â´î¤Ð¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¢£¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ
¡¦¼è¤ê°·¤¤»ÜÀß°ìÍ÷
¡¡¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡¡Fluffy sheep Ä¶BIG¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡§
¡¡https://bandainamco-am.co.jp/documents/game_center/prize/sanrio202602R-01.pdf
¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¡¡Fluffy sheep ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡§
¡¡https://bandainamco-am.co.jp/documents/game_center/prize/sanrio202602R-02.pdf
¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¡¡Fluffy sheep Ãå¤°¤ë¤ßÉ÷¶ÒÃå¡§
¡¡https://bandainamco-am.co.jp/documents/game_center/prize/sanrio202602R-03.pdf
¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¡¡Fluffy sheep ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡§
¡¡https://bandainamco-am.co.jp/documents/game_center/prize/sanrio202602R-04.pdf
¡¦¥Ê¥à¥³¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¡§
https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/sanrio202602R
¢¡¡Ö¥Ê¥à¥³¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó(¥Ê¥à¥¯¥ì)¡×¤È¤Ï¢¡
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¤Ç¤¹¡£
ËÜÊª¤Î¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤ò¥¹¥Þ¥Û¤äPC¤Ç¥×¥ì¥¤¤·³ÍÆÀ¤µ¤ì¤¿·ÊÉÊ¤ò¤´¼«Âð¤Ø¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¡Ö¥Ê¥à¥¯¥ì¡× ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¡¦¥Ê¥à¥³¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¡§https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/sanrio202602R
¢§¡Ö¥Ê¥à¥¯¥ì¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§@namco_oc¡§https://x.com/namco_oc
