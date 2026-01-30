TEILE、NY最大規模のホーム・ライフスタイル・ギフト商品国際見本市「SHOPPE OBJECT New York」に出展決定！
食器洗い用固形洗剤やスポンジなどのキッチン回りアイテムを製造・販売する株式会社ダイニチ・コーポレーション（東京都世田谷区；代表取締役 吉田元之、以下ダイニチ）は、国内外での評価の高まりを背景に海外展開を加速させ、2026年2月1日-3日にニューヨークで開催されるホーム・ライフスタイル・ギフト商品の国際見本市「SHOPPE OBJECT（ショップ オブジェクト） New York」に出展します。当日は、「作業だった食器洗いをお手入れへ変える新しい洗浄用品ブランド」TEILEの商品をご用意します。昨年に出展した際には、来場したバイヤーからサンサンスポンジが非常に高い評価を受け、ニューヨーク、シアトル、ワシントンなどの店舗での新規取扱が決定。現在も追加注文を受けており、現地のユーザーからも好評を博しています。ダイニチ・コーポレーションは、会社のフィロソフィーである「Shine life.ささやかに、晴れやかに。」を大切にしながら、キッチンの傍らに『世界のスタンダード』として存在する商品を目指してまいります。
ダイニチ公式オンラインストア(グローバル)：https://global.dainichi-corp.co.jp/
■SHOPPE OBJECT New York (2025年）出展の様子
SHOPPE OBJECT New Yorkは、2018年からスタートしたニューヨークのホーム＆ギフトの展示会です。毎年2月と8月に開催されており、洗練された雰囲気の中、トレンド性の高いブランドやメーカーが出展しています。年々革新的なトレードショーとして注目度を増し、次世代展示会とも呼ばれています。ジュエリー、キッチン用品、キャンドル、バッグなどオリジナルティ溢れ、デザイン性も高く高品質のアイテムが多く揃います。
ダイニチのブースでは、実際に洗剤とスポンジを試せる体験型ブースを設置し、製品の魅力を直接体験してもらいました。お客様からは、スポンジの高性能はもちろん安全性などアメリカ製品との違いに感動する声や、アメリカのスポンジにはないカラーで発色が綺麗といった声をいただきました。
■SHOPPE OBJECT New York 開催概要
・開催日時：2026年2月1日～3日
・場所：Starrett-Lehigh Building
・公式HP：https://shoppeobject.com/new-york-city-show
■TEILE（テイレ）
作業だった食器洗いを「お手入れ」へ変える新しい洗浄用品シリーズとしてダイニチ・コーポレーションとクリエイティブユニットTENTがコラボレーションしてスタートした新ブランドです。大切な食器や調理器具は愛着の持てる道具で手洗いして長く使いたいという想いから、置きやすく持ち運びやすいミニマルな設計で、日常生活はもちろん旅先でも気軽にお使いいただけます。
ブランドサイト：https://teile.co.jp/
■ダイニチ・コーポレーションブランドの海外取扱の様子
・FRONT GENERAL STORE様（米・ブルックリン）
・Merci様（フランス）
・KADO様（米・ロサンゼルス）
・Tortoise General Store様（米・ロサンゼルス）
・Zabars様（米・ニューヨーク）
【その他お取扱店ご紹介】
◯アメリカ
・SF76様
・THE TARZIAN WEST様
・J AVENUE様
他
◯カナダ
・Bradshaws様
・THE ART WORKS様
◯フランス
・La Maison Marseillaise様
・Luciole様
他
◯スイス
・Laurence Will様
◯イギリス
・Goodhood様
・Japan House London様
・Papyrus様
◯韓国
・Kinder ＆ Gentler様
◯台湾
・ARIORI Wine & Food様
・Foresttwins Co. 様
・FUMI LIANG様
・MOMO様
・PCHOME様
・好物調查局様
・鈴木太太（SUZUKI SHOP)様
■サンサンスポンジ
ダイニチ・コーポレーションは創業から、食器洗い用固形洗剤の製造販売を行っています。製造から販売を行う中で、固形洗剤と相性の良いスポンジを研究し、高品質ポリウレタンを使用した、従来のスポンジの概念を覆す「サンサンスポンジ」が生まれました。半年以上使えるほど丈夫で長持ちなので、ごみの削減に。
泡立ちが早く、そして、泡切れ、水切れが抜群のため節水にも繋がります。また、圧縮されたわずか7mmのパッケージで届くので収納場所にも困りません。
そんな「サンサンスポンジ」は口コミで広がり、今では楽天市場で6年連続掃除用品スポンジ部門1位を獲得※1、2025年3月には楽天市場総合リアルタイムランキング1位を獲得※2するなど、当社を代表するアイテムです。
※1 2018年8月～2025年5月現在 ※2 2025年3月9日21:52時点
■「SUNSUN WASH（サンサンウォッシュ）」
限られた時間を効率的に、心地よく過ごしたい。サンサンウォッシュは、そんな現代の暮らしに応えるために生まれました。軽くタッチするだけで高い洗浄力を発揮する固形洗剤は、肌の弾力や潤いを守るコラーゲンや保温効果の高い温泉成分をたっぷり配合されているため手肌へも優しく、毎日の食器洗いを手軽で快適なものにします。シンクにそっと佇み、馴染むデザインは、キッチンの景観を損ねません。
私たちは52年前から固形洗剤のパイオニアとして発展・普及に取り組み、魅力と可能性を世の中に広める努力を続けてきました。サンサンウォッシュは、その長年の知見とオリジナルレシピから生まれた自信作です。
使いやすさと美しさを兼ね備えた新しい食器用洗剤サンサンウォッシュは、ダイニチの代表商品であるサンサンスポンジの最強の相棒です。発売開始からわずか2週間で先行発売分が完売し、楽天市場食器洗剤部門でダイニチ史上初の第2位※を獲得しました。
※ 2025年2月27日現在 食器洗剤部門
■ダイニチ・コーポレーション
ダイニチ・コーポレーションは、1973年に創業を開始し50年にわたって食器洗い用固形洗剤やキッチン雑貨を作ってきた会社です。その後、創業者の息子である元之が経営を引き継ぎ、さらにその息子たちも加わって、「Shine life.ささやかに、晴れやかに。」をフィロソフィーとして新たに掲げ、親子３代にわたる家族経営で商品を提供しています。
ブランドストーリー：https://prtimes.jp/story/detail/bAv774ijkZB
ブランド
▪️Sunsun Sponge（サンサンスポンジ）
洗い物に費やす時間に“ときめき”を
https://dainichi-corp.co.jp/
▪️TEILE（テイレ）
食器洗いを「お手入れ」に
ミニマルに、日常生活や旅先で
https://teile.co.jp/
▪️ao（アオ）
人と地球に寄り添う、肌にも環境にも優しいキッチンブランド
https://ao-lifestyle.jp/
▪️SUNSUN WASH（サンサンウォッシュ）
食器洗いの新定番の食器用固形洗剤
https://dainichi-corp.co.jp/collections/sunsunwash
【会社概要】
会社名：株式会社ダイニチ・コーポレーション
本社所在：〒158-0082 東京都世田谷区等々力3-33-25
電話番号：03-6432-1789
代表者名：吉田元之
設立：1973年12月
公式サイト：https://dainichi-corp.co.jp/
公式オンラインショップ：https://dainichi-corp.co.jp/collections/sunsunsponge