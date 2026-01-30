「NURO Biz×機動戦士ガンダム」コラボ企画に関するお知らせ│アムロとララァの名シーンとリンクする動画公開

ソニービズネットワークス株式会社

ソニービズネットワークス株式会社（本社：東京都渋谷区）は、法人向けICTソリューション「NURO Biz（ニューロ・ビズ）」および法人向け高速インターネット接続サービス「NUROアクセス」と、最新作『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の公開で話題のガンダムシリーズの１作目である『機動戦士ガンダム』とのコラボ動画「遅すぎた篇」を、2026年1月30日（金）より公開いたします。

「NURO Biz」は法人向けICTソリューションブランドです。主要サービスである「NUROアクセス」は高速インターネット接続サービスで、圧倒的な通信速度・安定性・コストパフォーマンスによりビジネスをサポートしています。

1月13日（火）より実施中の本コラボでは、アムロとシャアが登場するコラボ動画をはじめ、「NURO Biz」と「NUROアクセス」の公式サイトのサイトジャックやプレゼントキャンペーンを展開しています。

今回公開のコラボ動画では「NUROアクセス」の高速かつ安定した回線を、主人公のアムロ・レイと、宿敵シャア・アズナブルの同志であるララァ・スンによる会話シーンとリンクさせて表現しました。

■ 「NURO Biz×機動戦士ガンダム」 新コラボ動画「遅すぎた篇」について

最新作の映画公開に合わせて、『機動戦士ガンダム』の名シーンと「NURO Biz」の魅力をリンクさせたコラボ動画の第2弾を1月30日（金）より公開いたします。

本動画では、「NUROアクセス」の高速かつ安定した回線を、主人公のアムロ・レイと、宿敵シャア・アズナブルの同志であるララァ・スンによる会話シーンとリンクさせて表現。ララァのアムロに向けた「あなたの来るのが遅すぎたのよ！」という名言にかけて、遅すぎたリモート会議に「NUROアクセス」が終止符を打つ内容です。より高度に進化した人類「ニュータイプ」にかけて、「NUROタイプ」に覚醒してほしいというメッセージを込めました。

【「遅すぎた篇」（30秒） キャプチャ】

第１弾動画について

「NUROアクセス」の安定性やコスパの良さを、アムロとシャアが登場する名シーンとリンクさせて表現した「コスパ篇」「貴社だって篇」も公開中です。

【「コスパ篇」（53秒） キャプチャ】

【「貴社だって篇」（15秒） キャプチャ】

■ 「NURO Biz×機動戦士ガンダム」プレゼントキャンペーンについて

コラボ記念として、抽選で『機動戦士ガンダム』とのコラボグッズが当たるキャンペーンを実施中です。また、1月30日（金）より、Xフォロー＆リポストキャンペーンの第2弾を開始いたします。

新たにスタート！プレゼントキャンペーン Xフォロー＆リポストでプレゼント

【キャンペーン内容：第２弾】

・応募期間：2026年1月30日（金）～3月24日（火）

・当選人数：抽選で5名様

・応募方法：１.NURO Biz公式Xアカウント（@NUROBizbySony(https://x.com/nurobizbysony)）をフォロー

２.対象の投稿をリポスト

・賞品：NURO Biz × 『機動戦士ガンダム』 オリジナルロジクールマウス 5名

【当選発表】

・当選者にはNURO Biz公式Xアカウント（@NUROBizbySony(https://x.com/nurobizbysony)）から、ダイレクトメッセージにてお知らせいたします。

・賞品は3月末以降順次発送いたします。

【賞品詳細】

■ NURO Biz × 『機動戦士ガンダム』オリジナルロジクールマウス 5名

マウス界のニュータイプ。ワイヤレス トラックボールを使って快適に作業できる、静音クリック 搭載のマウスです。『機動戦士ガンダム』とのコラボロゴがデザインされています。

提供元：Logicool

【対象の投稿】

NURO Biz公式Xアカウント（@NUROBizbySony(https://x.com/nurobizbysony)）で、情シス担当者が思わず共感できる「情シスあるある」を、『機動戦士ガンダム』の名シーン・名ゼリフとともに投稿しています。「見せてもらおうか、いきなり動かなくなったPCとやらを」、「システム障害起きて休日出勤で今これ」など、情シスならば一度は経験したことのあるシーンを動画付きでご覧いただけます。

【キャンペーン要綱】

その他、本キャンペーンに関する注意事項等は下記キャンペーン要綱をご確認ください。

実施中！プレゼントキャンペーン 資料ダウンロードでプレゼント

【キャンペーン内容】

・応募期間：2026年1月13日（火）～3月24日（火）

・当選人数：抽選で計115名様（A賞：15名様、B賞：100名様）

・応募資格：コラボ特設ページよりNUROアクセスの資料をダウンロードいただいたお客様

※入力いただいた内容に不備等があった場合、抽選の対象外とさせていただきます。

※資料ダウンロードフォームに入力いただくメールアドレスは、フリーメールアドレスではなく企業ドメインのアドレスをご入力ください。

【当選発表】

・当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。

・賞品は3月末以降順次発送いたします。

【賞品詳細】

■A賞：NURO Biz × 『機動戦士ガンダム』オリジナルロジクールマウス 15名

マウス界のニュータイプ。ワイヤレス トラックボールを使って快適に作業できる、静音クリック搭載のマウスです。『機動戦士ガンダム』とのコラボロゴがデザインされています。

提供元：Logicool

■B賞：NURO Biz × 『機動戦士ガンダム』オリジナルPCステッカー（5枚セット） 100名

NURO Biz × 『機動戦士ガンダム』の、「情シスあるある」を記載したオリジナルPCステッカーが5つのデザインでワンセットになっています。

【キャンペーン要綱】

その他、本キャンペーンに関する注意事項等は下記キャンペーン要綱をご確認ください。

■「NURO Biz×機動戦士ガンダム」 サイトジャックについて

コラボ期間中、「NURO Biz」と「NUROアクセス」の公式サイトが、宇宙空間が広がる『機動戦士ガンダム』仕様になります。

【コラボメッセージ】

ビジネスにおいて、進化し続けることが求められるこの時代。

より高度に進化した人類、ニュータイプをイメージして。

NUROアクセスは、「高品質な通信」、「安定性」、「低コスト」で、働く人たちを刺激する。

さぁ、NUROタイプに目覚めよう！

【サイトジャックイメージ】

■ アニメ『機動戦士ガンダム』について

宇宙世紀００７９。人類が、増えすぎた人口を宇宙に移民させるようになって、すでに半世紀。地球から最も遠い宇宙都市サイド３は、ジオン公国を名乗り地球連邦政府に独立戦争を挑んできた。1ヶ月余りの戦いでジオン公国と連邦軍は、総人口の半分を死に至らしめ、連邦軍劣勢のまま戦争は膠着状態に陥る。

サイド７の少年アムロ・レイは、ジオン軍の奇襲をきっかけに偶然、連邦軍の新型モビルスーツ・ガンダムに乗り込み、パイロットとなる。戦火を生き残るため、戦艦ホワイトベースで少年少女たちとともに軍人としての戦いを強いられていくうちに、やがて“ニュータイプ”として覚醒していく。

＜『機動戦士ガンダム』公式サイト＞

https://gundam-official.com/

シリーズ最新作『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』1月30日（金）公開！

2026年1月30日（金）より、ガンダムシリーズ最新作となる映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』が公開となります。反地球連邦政府運動「マフティー」のリーダーである主人公ハサウェイ・ノアが､不思議な力を持つ少女ギギ・アンダルシア、そして対峙する地球連邦軍のケネス・スレッグ大佐と出会い、三人の運命が交錯するガンダムシリーズ史上、最も濃密なヒューマンドラマ。

＜『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』公式サイト＞

https://gundam-official.com/hathaway/

■ 「NURO Biz」 「NUROアクセス」について

「NURO Biz」は、2013年よりサービス提供を開始した「NURO（ニューロ）」の法人向けICTソリューションブランドです。主要サービスである「NUROアクセス」は高速インターネット接続サービスで、国際的に標準化された伝送規格の採用と独自のネットワーク構成により、上下最大10Gbps/下り最大2Gbpsの高速かつ広帯域な通信環境を実現。増加するオンライン会議やクラウドサービスの利用、テレワークによる社外からの社内システムへの接続など、高まる高速インターネット回線への需要に応えます。回線速度をお求めの方におすすめな「NUROアクセス 10G」と、高コスパをお求めの方におすすめな「NUROアクセス2G」の2プランを提供しています。

【プラン】

■NUROアクセス 10G

通信速度上下最大10Gbps。最低帯域10Mbps以上の帯域確保に加え、固定IPと稼働率99.9%のSLA（サービス品質保証）、24時間365日のオンサイト保守を標準装備。高スペック・高品質なサービスでありながら、月額25,700円（税抜）からご利用いただける抜群のコストパフォーマンスも両立しています。

■NUROアクセス 2G

通信速度下り最大2Gbps。最低帯域10Mbps以上の帯域確保に加え、固定IPと稼働率99.9%のSLA（サービス品質保証）、24時間365日のオンサイト保守を標準装備。月額20,300円（税抜）のスタンダード、54,000円（税抜）のプレミアム30Ｍ、162,000円（税抜）のプレミアム50Ｍの3つのプランからお選びいただけます。

※「10Gbps」「2Gbps」という通信速度はNURO Bizネットワークからお客様ご利用場所に設置する回線終端装置へ提供する技術規格上の最大速度です。お客様が使用する個々の端末機器までの通信速度を示すものではありません。インターネットご利用時の実効速度は、お客様のご利用環境（端末機器の仕様等）や回線の混雑状況などにより、低下する場合があります。

＜「NURO Biz」公式サイト＞

＜「NUROアクセス」公式サイト＞

■ ソニービズネットワークス株式会社について

ソニービズネットワークス株式会社は、ソニーのグループ会社であるソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社出資の下、法人向けICTソリューション「NURO Biz」を提供する会社として発足。2019年7月よりソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社の法人向けクラウド・ネットワークサービス事業を統合し、ネットワークからクラウドまで幅広い領域で事業を強化することで、より付加価値の高いサービスをお客様に提供しています。

＜ホームページ＞

https://sonybn.co.jp/

