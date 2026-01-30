魔力を狩る者と、世界を守る者の全面衝突！ 『ネット通販から始まる、現代の魔術師１３ 使徒侵攻編・其は求める、極上の贄を』発行 いずみノベルズ1月の新刊

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、いずみノベルズの新刊『ネット通販から始まる、現代の魔術師１３ 使徒侵攻編・其は求める、極上の贄を』（著者：呑兵衛和尚、イラスト：十和薫）をインプレス NextPublishingより発行いたします。

いずみノベルズは、「小説家になろう」などのWeb小説投稿サイトに掲載された小説作品から厳選した作品を商業書籍として刊行し、より広い読者に新しい才能・作品に触れる機会を提供することを目指します。

（「小説家になろう」は株式会社ヒナプロジェクトの登録商標です。）

『ネット通販から始まる、現代の魔術師１３ 使徒侵攻編・其は求める、極上の贄を』

https://izuminovels.jp/isbn-9784295604457

https://nextpublishing.jp/isbn/9784295604457

著者：呑兵衛和尚

イラスト：十和薫

小売希望価格：電子書籍版 1,300円（税別）／印刷書籍版 2,200円（税別）

電子書籍版フォーマット:EPUB3

印刷書籍版仕様：四六版／カラー／本文240ページ

ISBN：978-4-295-29560445-7

企画編集：合同会社技術の泉出版

発行：インプレスNextPublishing

発売：株式会社インプレス

発売日：2026年1月30日

＜＜あらすじ＞＞

封印されし存在《オールデニック》の覚醒を狙い、その使徒たちがついに動き出す。目的はただ一つ――オールデニックの完全解放と、世界そのものの掌握。そのために必要なのは、常識を超えた高濃度の魔力エネルギーだった。

使徒たちはまず魔族の魔人核を狙うが、それだけでは足りないと悟る。次なる標的として選ばれたのは、高度な術者が集う国家・アメリカ。人類そのものが“魔力資源”として狩られる時代が幕を開ける。

一方、築地祐太郎たちは、使徒の背後で糸を引く側近たちと対峙しながら、対オールデニック戦に不可欠な封印兵器を求め、位相空間に存在する幻のムー大陸へと向かう決断を下す。

同じ頃、瀬川と乙葉はさらなる力を得るため御神楽様の導きを受け、富士の大空洞へと足を踏み入れる。そこで待ち受けていたのは、使徒との避けられぬ激突だった。

世界各地で同時多発的に進行する戦いの果てに、人類はオールデニックの魔の手から逃れられるのか。運命は、今まさに加速する。

＜＜著者から一言＞＞

いつもお世話になっています。

今回も無事に、第十三巻を皆様のもとに送り出すことができました。

さて、第十三巻は前巻に引き続き魔神ダークの腹心であるオールデニックの封印開放と、それを阻止すべく活動する現代の魔術師による物語です。

事態を打破すべく情報収集を続ける乙葉たち、白桃姫率いる築地、新山はムー大陸に眠ると伝えられている最終兵器を回収するために動き始めます。そして瀬川と乙葉はさらなる打開策を求めて、御神楽天奉との謁見のために東京へと向かいました。

強大な力を持つ築地たちですが白桃姫からの手厳しい意見を聞かされ、今一度自分たちにできることを模索。その答えが、乙葉とは別行動をとるということに繋がったのです。

ここまでの物語では、築地祐太郎と新山小春の二人は、知らず知らずのうちに乙葉に頼っていた部分がありました。そして十三巻では、オールデニックという敵を相手に、『助けられている』『ついていくだけ』の存在から一歩踏み出し、『ともに横を歩く仲間』となるべく立ち上がります。

オールデニックの使徒たちとの戦いを経て、乙葉たちはさらなる成長を遂げていくことでしょう。

第十三巻は魔神ダークの使徒との最終決戦、そしてさらなる成長の回。

WEB版よりも進化し、さらに緊迫した物語が綴られる書籍版を、どうぞご覧ください。

＜＜著者紹介＞＞

呑兵衛和尚

1967年、札幌生まれ。元ゲームデザイナー、調理師。TRPG『退魔戦記』『ギャラクティックアーク』メインデザイナーを務める。『小説家になろう』にて、『ネット通販から始まる、現代の魔術師』『異世界ライフの楽しみ方』を連載中。

＜＜イラストレーター紹介＞＞

十和薫

フリーランスのイラストレーター。

人物や背景を中心に、書籍・TCG・ゲーム・Web・グッズなど、さまざまな媒体でイラストを制作しています。

動画を止めたような動きを感じる絵を得意とし、シーンに息づく空気や物語を描くことを大切にしながら、表現の幅を広げるべく日々研鑽を重ねています。

制作の記録や最新情報は、SNS等で随時発信中です。

＜＜目次＞＞

第一章 使徒侵攻

第二章 深淵の書庫(アーカイブ)とパールヴァディ

第三章 龍脈の秘密と使徒攻略戦

書籍版特典ショートストーリー

カナン魔導商会の『兄を射んと欲すれば先ず妹を射よ』

有馬式魔導技術、その奇跡

＜＜掲載イラストより＞＞

＜＜いずみノベルズについて＞＞

『いずみノベルズ』は、NextPublishingを利用したスピーディな刊行と電子・印刷書籍の同時制作、プリントオンデマンドによる返品・絶版・断裁のないサスティナブルな出版モデルを特徴とする、Web小説の商業化ライト文芸レーベルです。

公式サイト： https://izuminovels.jp/

＜＜販売ストア＞＞

電子書籍：

Amazon Kindleストア、楽天koboイーブックストア、Apple Books、紀伊國屋書店 Kinoppy、

Google Play Store、honto電子書籍ストア、Sony Reader Store、BookLive!、BOOK☆WALKER

印刷書籍：

Amazon.co.jp

※各ストアでの販売は準備が整いしだい開始されます。

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/

シリーズ累計8,000万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、「デジタルカメラマガジン」等の定期雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「ImpressWatchシリーズ」等のコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」をはじめとする企業向けIT関連メディアなどを総合的に展開・運営する事業会社です。IT関連出版メディア事業、およびデジタルメディア＆サービス事業を幅広く展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【NextPublishing】

NextPublishingは、インプレスR&Dが開発した電子出版プラットフォーム（またはメソッド）の名称です。電子書籍と印刷書籍の同時制作、プリント・オンデマンド（POD）による品切れ解消などの伝統的出版の課題を解決しています。これにより、伝統的出版では経済的に困難な多品種少部数の出版を可能にし、優秀な個人や組織が持つ多様な知の流通を目指しています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社インプレス ： NextPublishing推進室

E-mail: np-info@impress.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7139-7f54fab57c017867da0ac060b4406c3f.pdf