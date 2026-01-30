SORAJIMAオリジナル作品『5度目の政略婚は、私を憎むあなたと』めちゃコミ独占先行配信開始からわずか1ヶ月で売上1億円を突破！

株式会社ソラジマ

株式会社ソラジマ（代表取締役：萩原鼓十郎、前田儒郎／所在地：東京都港区芝浦一丁目12番3号、以下「ソラジマ」）は、電子コミック配信サービス「めちゃコミック（めちゃコミ）」にて独占先行配信中のSORAJIMAオリジナル作品『5度目の政略婚は、私を憎むあなたと』が、2025年12月26日の配信開始からわずか1ヶ月で売上1億円を突破したことをお知らせいたします。

本作は、「子を成す使命」に縛られた令嬢・セレスティアと、彼女への想いを長く拗らせてきた伯爵・ルースベルトが織りなす濃密なロマンスファンタジーです。それぞれの願いが関係のもつれを生み、そして理解し合っていく。その過程が本作の魅力。拒絶と執着、欲求と理性──矛盾を抱えたキャラクターのリアルなドラマがお楽しみいただけます。愛を知らない二人が本当の夫婦になる様子を、ぜひ最後まで見届けてください。

なお、作家・天壱氏と「世界がときめく、縦読み漫画を。」を編集方針に掲げるSORAJIMA第一編集部は、これまでに複数のオリジナル作品を共同で制作してまいりました。なかでも本作『5度目の政略婚は、私を憎むあなたと』は、配信開始からわずか1か月で売上1億円を突破。前作と比較してより短期間で同水準の売上を達成するなど、作品単体としての高い完成度と読者からの強い支持を集めています。さらに、同編集部と作家・天壱氏は、「次にくるマンガ大賞 2025」を受賞した『お求めいただいた暴君陛下の悪女です』も手がけており、これら一連の実績から、両者による作品づくりが継続的に読者の支持を得ていることが実績として表れています。

■『5度目の政略婚は、私を憎むあなたと』作品情報

あらすじ：公爵家の娘セレスティアには “使命” があった──子を産み、血を繋ぐこと。だが、5度目の結婚相手であるルースベルト伯爵は夜伽にまったく興味を示さず、拒絶を繰り返す。そして知ってしまう…彼はセレスティアを憎んでいることを!そんな相手との別れも許されず絶望するセレスティア。しかし彼が胸の奥に隠した想いは、セレスティアの想像とは違うものだった!? 「手に入れたからには逃しはしない」拗らせた執着心は憎しみか?それとも愛情か──?異なる気持ちを抱えた夫婦が真に結ばれるまでの物語。https://mechacomic.jp/books/245447

現在6話まで無料配信しています。この機会にぜひお楽しみください。

SORAJIMA第一編集部が手掛けるオリジナル作品『5度目の政略婚は、私を憎むあなたと』は、電子コミック配信サービス「めちゃコミック（めちゃコミ）」にて独占先行配信中の作品として、2025年12月26日の配信開始以降、わずか1か月で売上1億円を突破しました。本作品は、SORAJIMAが手がけるオリジナル作品の中でも、極めて順調な立ち上がりを見せており、短期間での売上達成は、本作に対する関心の高まりを示すものといえます。

○めちゃコミック（めちゃコミ） 基本情報

サービス名称：めちゃコミック（めちゃコミ）https://mechacomic.jp/

サービス紹介はこちらからご覧ください。https://www.amutus.co.jp/service/comics/

■めちゃコミック（めちゃコミ）とは？

「めちゃコミック（めちゃコミ）」は、2006年よりサービスを開始した電子コミック配信サービスです。 豊富なオリジナルコミックや最新の人気コミック、定番コミックまで幅広く取り揃えており、「縦読み」「ページ読み」など、読者のニーズに沿ったさまざまな形式でサクサク読み進めることができます。 スマートフォンのブラウザやアプリなど多様な閲覧環境に対応しており、無料漫画も豊富なことから、国内電子書籍市場においてトップクラスの利用者数を誇っています。

○株式会社ソラジマについて

ソラジマは、「今世紀を代表するコンテンツを創る。」をミッションに掲げるオリジナル漫画IPカンパニーです。縦型フルカラーのスマホ漫画「Webtoon」を中心に、数多くのオリジナル作品を制作・配信。日本だけでなく、韓国・北米・中国など世界11カ国・地域で展開。

また、タテ読み漫画アプリ『ソラジマTOON』や漫画レーベル『よすみ』の運営に加え、ドラマ化・商品化などIPの多角的な展開にも取り組んでいます。

社名：株式会社ソラジマ

所在地：〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目12-3 Daiwa芝浦ビル 2階

代表者：代表取締役 Co-CEO 萩原鼓十郎 / 代表取締役 Co-CEO 前田儒郎

設立年月：2019年2月

事業内容：コンテンツIPの制作・配信

URL：https://sorajima.jp