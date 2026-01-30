「The CHOYA熟成一年」新CM2本同時完成瀬戸康史さんがマジックに挑戦！～2026年1月31日（土）からオンエア開始～

チョーヤ梅酒株式会社The CHOYA「マジック」篇The CHOYA「満ちる」篇

チョーヤ梅酒株式会社（本社：大阪府羽曳野市、社長：金銅重弘、以下チョーヤ）は、主力ブランド「The CHOYA 熟成一年」の新CM「マジック」篇と「満ちる」篇の2本を同時に完成させました。

前回に引き続き、主演は瀬戸康史さん。各CMでは、仲間と一緒にキャンプファイヤーを囲んで堪能する「The CHOYA」の魅力を、叙情的な演出とともにお届けします。

新CMは2026年1月31日（土）から「マジック」篇を順次全国にてオンエアを開始します。

瀬戸康史さん出演の新CMはこちら

CHOYA CM情報：https://www.choya.co.jp/cm/

■ストーリー

【The CHOYA 熟成一年「マジック」篇】

夕暮れどき。キャンプファイヤーの優しい炎に照らされながら、瀬戸康史さんは「The CHOYA 熟成一年」の美味しさのヒミツを気の合う仲間に語りかけます。1粒の梅の実をボトルトップに乗せ、サッと手をかざすと梅の実が消えている。すると今度はボトルの中にたくさんの梅の実が出てくるマジックを披露。「The CHOYA 1本に、南高梅を15個。だから、有機酸が満ちている」。瀬戸さんはグラスを傾けて、上質なひとときを楽しみます。

【The CHOYA 熟成一年「満ちる」篇】

陽が落ちた、夜のはじまり。少しのランタンと丸い電飾で飾られたキャンプファイヤーエリアで、瀬戸康史さんは気の合う仲間と過ごす穏やかな時間を堪能します。その傍には「The CHOYA 熟成一年」が琥珀色に輝いている。グラスを見つめて「たっぷり…」と口ずさむ、瀬戸さんの満ち足りた表情にも注目です。

■撮影エピソード

【「マジック」篇】

１本に紀州産南高梅を15個使用している「The CHOYA 熟成一年」。その贅沢さを印象づけるために、瀬戸さんが手品を披露する演出で表現しています。本番直前までプロマジシャンのふじいあきらさんと念入りに手元の流れを確認していく瀬戸さん。その真剣な表情にスタッフ一同も息をのんでいました。そしてついに本番、陽が刻々と沈んでいく時間帯での撮影のため緊張感に包まれていましたが、瀬戸さんの手品は１テイク目から見事に披露されました！とても自然だったのでスタッフ一同思わず感動の声が上がり、現場は大盛り上がりでした。

【「満ちる」篇】

撮影現場では、贅沢な時間を過ごす瀬戸さんの自然な表情を大切に、撮影が進められました。

しかし、陽が沈むにつれて気温は次第に下がり、夜の撮影ならではの寒さが増していきました。そうした状況の中でも、瀬戸さんは終始穏やかな佇まいで、友人役のキャスト一人ひとりと自然に言葉を交わし、まるで本当の仲間同士のような笑顔で談笑しながら、現場の空気をやさしく和ませていました。そのおかげで、あたたかな雰囲気に包まれたまま、飾らない自然な表情を撮影することができました。

■瀬戸康史さんコメント

今回、撮影でマジックをするということだったので、数日前から練習をして臨みました。

本編では余裕の笑みを浮かべていますが、マジック中は心臓バクバクの状態だったということは内緒で。

友人とのキャンプという設定で、素敵なロケーションと空気感で撮影できたと思います。

撮影してみて、The CHOYAシリーズは様々なシチュエーションに合うなと改めて感じました。

皆さんにも、いろいろな場所や人と味わっていただきたいです。

■瀬戸康史さんプロフィール

1988年5月18日生まれ、福岡県出身。

近年の出演作に、ドラマ「再会～Silent Truth～」、「にこたま」「119エマージェンシーコール」「くるり～誰が私と恋をした?～」、映画「ドールハウス」、「スオミの話をしよう」などがある。映画「愛なのに」にて第44回ヨコハマ映画祭主演男優賞を受賞。2023 年から地元・福岡県嘉麻市と手を組み「SETO×KAMAプロジェクト」として地域創生プロジェクトを発足し、PR動画に出演している。出演映画「木挽町のあだ討ち」が2026年2月27日より公開。2026年3月～5月には舞台「ケムリ研究室No.5『サボテンの微笑み』」（作・演出：ケラリーノ・サンドロヴィッチ）に出演する。

■製品概要

The CHOYA 熟成一年

甘みを抑え、キレの良い酸味と華やかな香りを立たせる事で、重厚な中にも凛とした味わいを実現しました。和食などの繊細な味付けの料理にも合う食事全般との相性を追求した新世代の梅酒です。

製品情報ページ: https://www.choya.co.jp/products/umeshu/the_choya1/

The CHOYA 熟成三年

最適な環境でじっくり3年間熟成させた独創的な味わい。とげのないまろやかな風味で後口に熟成特有の香りと酸味が広がります。食後酒として優雅な時間を堪能できる「ひとつ上」の梅酒です。

製品情報ページ: https://www.choya.co.jp/products/umeshu/the_choya3/

チョーヤは「とどけ、梅のちから。」をスローガンに、梅のもつ新しい可能性を追求し健康的で楽しい毎日を送れるよう梅の素晴らしさを世界中の人々にお届けします。

